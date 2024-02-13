Наглый котик отнял лежанку у пса и не почувствовал ни капли вины за это

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Кошки и собаки, несмотря на распространённые стереотипы, могут быть отличными друзьями и соседями. Правда, до тех пор, пока кто-то из них не поймёт, что лежанка товарища намного больше и мягче. И чаще этим коварным другом оказывается котофей.
Песик из видео, к своему несчастью, столкнулся именно с таким предательством. Бедняга на секунду отлучился, а его мягкая перина уже была занята котейкой. Теперь хвостику придется довольствоваться лежанкой поменьше, пока у его хозяина не проснется совесть, и он не прогонит наглеца с чужого имущества.
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