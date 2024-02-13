Наглый котик отнял лежанку у пса и не почувствовал ни капли вины за это

Песик из видео, к своему несчастью, столкнулся именно с таким предательством. Бедняга на секунду отлучился, а его мягкая перина уже была занята котейкой. Теперь хвостику придется довольствоваться лежанкой поменьше, пока у его хозяина не проснется совесть, и он не прогонит наглеца с чужого имущества.