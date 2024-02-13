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Наглый котик отнял лежанку у пса и не почувствовал ни капли вины за это

Наглый котик отнял лежанку у пса и не почувствовал ни капли вины за это

Автор:
13 февраля 2024 12:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кот   лежанка   милота   собака   
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Кошки и собаки, несмотря на распространённые стереотипы, могут быть отличными друзьями и соседями. Правда, до тех пор, пока кто-то из них не поймёт, что лежанка товарища намного больше и мягче. И чаще этим коварным другом оказывается котофей.

Песик из видео, к своему несчастью, столкнулся именно с таким предательством. Бедняга на секунду отлучился, а его мягкая перина уже была занята котейкой. Теперь хвостику придется довольствоваться лежанкой поменьше, пока у его хозяина не проснется совесть, и он не прогонит наглеца с чужого имущества.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   лежанка   милота   собака   
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4  комментария
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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23k
BiZ 21 минуту назад
очевидно, что так больше подходит
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8
Роман ___ Полчаса назад
если бойцовская, то со временем может рвануть крышу.
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5k
Григорий 58 минут назад
сколько печали в глазах пёселя!
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