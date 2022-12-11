Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил Украину

Голливудские актёры то и дело приезжают на Украину. Цель их визитов, похоже, иногда им самим не особо очевидна - это когда звезду принимают в качестве свадебного генерала, чтобы она посветила лицом. Что касается Жан-Клода Ван Дамма, то актёр, по-видимому, ехал в Незалежную с какими-то своими целями, о которых предпочёл не распространяться.





Собственно, о его визите никто бы и не узнал, не появись в соцсетях фото Ван Дамма, сделанное в одной из больниц Ужгорода. На снимке обладатель знаменитого шпагата позирует с врачом Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Михаилом Ершовым.



