Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил Украину

Актёра заметили в одной из клиник Ужгорода - административного центра Закарпатской области.
Голливудские актёры то и дело приезжают на Украину. Цель их визитов, похоже, иногда им самим не особо очевидна - это когда звезду принимают в качестве свадебного генерала, чтобы она посветила лицом. Что касается Жан-Клода Ван Дамма, то актёр, по-видимому, ехал в Незалежную с какими-то своими целями, о которых предпочёл не распространяться.
Собственно, о его визите никто бы и не узнал, не появись в соцсетях фото Ван Дамма, сделанное в одной из больниц Ужгорода. На снимке обладатель знаменитого шпагата позирует с врачом Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Михаилом Ершовым.
«О причинах визита Ван Дамма в клинике знают, но никакой информации об этом не дают по категорическому требованию актера», - сообщил автор фото. В некоторых украинских СМИ предполагают, что 62-летний актёр обратился в клинику из-за проблем со здоровьем. Хотя лететь в Ужгород по этой причине из США - а так бывает??
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в Ван Даме доживать будет...