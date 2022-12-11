FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7019 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил Украину

Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил Украину

Автор:
11 декабря 2022 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   актёр   ван дамм   визит   врачи   клиника   политика   шоу бизнес   
1615
2

Актёра заметили в одной из клиник Ужгорода - административного центра Закарпатской области.

Голливудские актёры то и дело приезжают на Украину. Цель их визитов, похоже, иногда им самим не особо очевидна - это когда звезду принимают в качестве свадебного генерала, чтобы она посветила лицом. Что касается Жан-Клода Ван Дамма, то актёр, по-видимому, ехал в Незалежную с какими-то своими целями, о которых предпочёл не распространяться.


Собственно, о его визите никто бы и не узнал, не появись в соцсетях фото Ван Дамма, сделанное в одной из больниц Ужгорода. На снимке обладатель знаменитого шпагата позирует с врачом Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Михаилом Ершовым.


«О причинах визита Ван Дамма в клинике знают, но никакой информации об этом не дают по категорическому требованию актера», - сообщил автор фото. В некоторых украинских СМИ предполагают, что 62-летний актёр обратился в клинику из-за проблем со здоровьем. Хотя лететь в Ужгород по этой причине из США - а так бывает??

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Украина   актёр   ван дамм   визит   врачи   клиника   политика   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
ron Час назад
зубы тут дешевле, чем в Нью-Йорке, х.у.л.е
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
14k
_delphin_ Полчаса назад
Актёр играет роль всю жизнь. Гонорар есть гонорар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
wantwant Полчаса назад
С трупяков запчасти собирает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
401
Jlav 41 минуту назад
Походу на трансплантацию чего-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick 43 минуты назад
обращались к харьковским генетикам, в разы дешевле, нежели у нас. ах да, российская таможня завернула контейнеры (выкатила нереальный сбор), для сдачи, и последующей отправки в сша анализов. там получалось около сотки баксов, в рф подобный, полный анализ, выходил под сто тыр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Андрей Час назад
Ну, хотя бы языком лишнего не мёл - и то хлеб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Час назад
похоже какому-то укропу повезет
в Ван Даме доживать будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша Час назад
Медицинские услуги на порядок дешевле. С тем же, а может и лучшим качеством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 Час назад
Совсем, видно, с деньгами плохо ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170528



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего
Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно забавные фотографии животных-спортсменов
Невероятно забавные фотографии животных-спортсменов
А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#люди#Прошлое#Россия#США#страна#забавно#фотографы
#факты#СССР#Прикол#интересное#удивительно#кино#в мире#Вещи#картинки#шоу бизнес
#интересно#история#подборка#животные#природа#соцсети#Украина#дикая природа#комментарии#экономика
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Актер Домогаров предложил продавать гаджеты только по предъявлении справки от психиатра Актер Домогаров предложил продавать гаджеты только по предъявлении справки от психиатра Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей Зеленский Владимир Александрович Зеленский Владимир Александрович Арестович Алексей Николаевич Арестович Алексей Николаевич

На что жалуетесь?

Вернуться