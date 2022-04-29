Безумству храбрых поём мы песню: блогер ради хайпа разбил самолёт

На что только не пойдут блогеры для получения аудитории и, соответственно, денег. Кто-то специально меняет своё тело, а кто-то пробует слишком острые перцы.
Но есть и те, кто вообще рискуют своей жизнью.
Яркий пример — Тревор Джейкоб, американский блогер. Этот мужчина выпустил в своём блоге видео, в котором он разбивает свой самолёт.
Само видео вышло ещё в декабре и набрало 1,7 млн просмотров. В нём блогер поднимается в воздух на кукурузнике, а потом, согласно сценарию, у него отказывает двигатель.
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Пилот какое-то время пытается разобраться в ситуации, но у него не получается, и он прыгает за борт. На видео также попал и его прыжок с парашютом, и крушение самолёта.
Согласитесь, снять такое без предварительной подготовки тяжело. Вот и американское Федеральное управление гражданской авиации не поверило в то, что видео — не постановка.
В качестве пруфа управление обращает внимание на то, что пилот на самом деле не пытается перезапустить двигатель или хоть как-то связаться с диспетчером, а ко всему прочему, даже не пытается найти место для аварийной посадки.
Также видео Джейкоба раскритиковал профильный журнал Flying — издание указывает, что пилот заранее надел парашют, хотя в других видео он этого не делал. Другое издание, Jalopnik, написало, что в отчётах блогера о техническом состоянии самолёта и необходимости ремонта было указано о критическом состоянии кукурузника. Вот только никто из специалистов этим не занимался — всё делал сам Джейкоб
Сам блогер — весьма известная на просторах YouTube личность. Он экстремал: летает на самолете, катается на сноуборде, скейтборде, летает на дельтаплане и прыгает с парашютом.
А также он снимает опасные пранки, в которых сталкивается с полицией или спасателями.
Видимо, карма за провокации аудитории и сотрудников спецслужб всё же настигла блогера. Теперь его могут лишить лицензии пилота.
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АНТИФИШКИ
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