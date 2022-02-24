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Зачем самолёту Ил-76 нужны две двуствольные автоматические пушки в хвосте

Зачем самолёту Ил-76 нужны две двуствольные автоматические пушки в хвосте (6 фото)

Автор:
24 февраля 2022 11:30
Сообщество : Cavok
Метки: автоматические пушки   ил-76   интересно   самолет   факты   фото   хвост самолета   
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Многие видели военно-транспортный самолёт Ил-76, но не каждый знает, что же у него в хвосте. А в хвосте у него две двуствольные пушки ГШ-23Л калибра 23 мм, которые ведут огонь в автоматическом режиме.

И над этими пушками есть небольшая кабина с остеклением, из которой можно вести прицельную стрельбу. Причём некоторые думают, что эти орудия нужны для того, чтобы сбивать ими ракеты, которые могут быть выпущены по самолёту. Но на самом деле это не так.

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А предназначены эти авиационные автоматические пушки для того, чтобы вести огонь по наземным целям. Причём они выпускаются ещё с 1965 года Заводом им. Дегтярёва и ставятся помимо Ил-76 на такие самолёты как МиГи, Су, Яки, Ту и ещё на всевозможные вертолёты от Камова и Миля. Так что пушка эта универсальная, а не специально разработанная для Ил-76. Весит одна такая пушка 50 кг, а её скорострельность 3000 - 4000 выстрелов в минуту. Начальная скорость полёта снаряда около 690 м/с.

Однако что касается Ил-76, то особый интерес здесь представляет не сами эти пушки, а кабина стрелка. В хвостовой части есть дверца. И она нужна для аварийного десантирования стрелка. Она обычно не используется, потому что в эту хвостовую кабину есть проход из грузового отсека.

Для особо одарённых красными буквами написано то, чего делать нельзя.

Остекление здесь фронтальное и боковое. Никаких окон в полу и на крыше здесь нет. Наведение этих пушек осуществляется в ручном режиме по принципу - куда смотрю туда и стреляю.

Причём стрелки на этих пушках выполняют специальные упражнения и сдают нормативы. Вот одно из таких:

Самолёт облетает заданный квадрат по круговой траектории на высоте 300 - 400 м над землёй. Скорость около 350 - 400 км/ч. Расстояние до расставленных на земле мишеней около 500 м. Они обычно расставлены либо в шахматном порядке, либо в случайном. Диаметр зачётной области на мишенях составляет 300 мм, и в эту область нужно попасть. Наведение осуществляется с помощью коллиматорного прицела. Что касается патронов в ленте, то их 100 шт. Также есть фугасные и бронебойные.

Вся эта установка с пушками вращается для наведения вправо и влево. Внутри этого шарнирного механизма можно видеть ещё один, который отклоняет орудия вверх и вниз. Также эти пушки иногда заряжаются специальными патронами для постановки так называемых пассивных радиоэлектронных помех. При стрельбе гильзы от патронов выбрасываются наружу через специальное отверстие, т. е. там нет никакого накопителя.

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Метки: автоматические пушки   ил-76   интересно   самолет   факты   фото   хвост самолета   
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11  комментариев
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35k
Александр 58 минут назад
А зачем так и не ответили. Зачем пассажирскому самолету сбивать наземные цели?
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35k
KiploksAKS 19 минут назад
Самолёт начат разработкой в 1966 году, и кормовая пушечная установка предназначалась для защиты. задней полусферы от атак истребителей. Как и на всех тяжёлых самолётах той эпохи.
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20k
Евгений Полчаса назад
От лохов отбиваться.
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120k
arek14 Полчаса назад
https://youtube.com/shorts/3Ps3Oef-DTA?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/3Ps3Oef-DTA?feature=share
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2k
Старожил 44 минуты назад
Ну и зачем?
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Eugene Час назад
Не законченный какой то пост.
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