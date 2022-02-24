Зачем самолёту Ил-76 нужны две двуствольные автоматические пушки в хвосте

Однако что касается Ил-76, то особый интерес здесь представляет не сами эти пушки, а кабина стрелка. В хвостовой части есть дверца. И она нужна для аварийного десантирования стрелка. Она обычно не используется, потому что в эту хвостовую кабину есть проход из грузового отсека.

Для особо одарённых красными буквами написано то, чего делать нельзя.

Остекление здесь фронтальное и боковое. Никаких окон в полу и на крыше здесь нет. Наведение этих пушек осуществляется в ручном режиме по принципу - куда смотрю туда и стреляю.