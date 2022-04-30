20+ доказательств того, что природа сильнее цивилизации

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Мы, люди, постоянно тесним природу, строим дороги и мосты, каналы и порты, целые города в ущерб окружающей среде. Но природа не собирается сдаваться. Наоборот, она полна решимости выстоять и регулярно показывает нам, насколько хрупки наши творения.
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Рыбацкая деревня Хотоувань в Китае была заброшена в 1990-х годах, и природа вернула ее себе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Впечатляюще интересно природа природа против человека сила природы факты фотофакты цивилизация
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Так что природу надо беречь, если ты сам не хочешь исчезнуть (ну если после меня хоть потоп - то тогда можно)