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20+ доказательств того, что природа сильнее цивилизации

20+ доказательств того, что природа сильнее цивилизации

Автор:
30 апреля 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Впечатляюще   интересно   природа   природа против человека   сила природы   факты   фотофакты   цивилизация   
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Мы, люди, постоянно тесним природу, строим дороги и мосты, каналы и порты, целые города в ущерб окружающей среде. Но природа не собирается сдаваться. Наоборот, она полна решимости выстоять и регулярно показывает нам, насколько хрупки наши творения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Впечатляюще   интересно   природа   природа против человека   сила природы   факты   фотофакты   цивилизация   
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4  комментария
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КАКАнгел 17 минут назад
вот она идеальная жизнь земли - исчезновение человечества.
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perekrestok 42 минуты назад
Глядя на эти фото вспоминается китайская пословица:"Сиди спокойно на берегу реки, и, рано или поздно, мимо проплывет труп твоего врага". Наверное так и закончится борьба человека с Природой.
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1k
Alexander Gorn Час назад
Как в том анекдоте, "вы или крестик снимите, или трусы наденьте". Либо цивилизация уничтожает природу, либо природа сильнее цивилизации.
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