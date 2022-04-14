FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Факты 4477 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Не поддающиеся логике: факты, в которые трудно поверить

Не поддающиеся логике: факты, в которые трудно поверить (11 фото)

Автор:
14 апреля 2022 21:57
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   необычное   правда   странные факты   факты   фейки   
2514
11

Сегодня на различных платформах и в социальных сетях полно фейковой информации, из-за чего даже в некоторые достоверные факты довольно трудно поверить. Всему виной наша логика, зачастую отрицающая всё необычное.

Например, трудно поверить в то, что взрослый человек может самостоятельно спасти выбитый зуб. Для этого нужно действовать осторожно и быстро, чтобы специалист смог его снова прикрепить к кости. Что же делать? Попытаться поместить его обратно в лунку, предварительно промыв молоком, если он испачкался.

×
×

Важно, чтобы зуб оставался влажным все 30 минут, в течение которых вам нужно прибыть к стоматологу. Главное, не касаться зубных корней руками, чтобы его не убить. В случае правильных действий уже через 3-4 недели зуб снова прикрепится.


Можно ли продлить срок хранения срезанных цветов? Легко. Для этого понадобится всего лишь 1 мг виагры. Конечно, выглядит как шутка, однако действенность препарата на цветы доказали израильские и австралийские учёные.

Наверняка все видели, как жирафы неторопливо пощипывают листву с деревьев, однако этих животных можно застать и за более пугающим занятием. Эти млекопитающие иногда обсасывают кости других животных, чтобы снабдить свой организм дополнительной порцией кальция и фосфора.

Несмотря на то, что наша Галактика огромна, звёзд в ней гораздо меньше, чем деревьев на земле.

Если первых, по подсчётам NASA, не более 400 млрд, то количество растительности превышает 3 трлн.

Можно ли сделать лёд прочным, как бетон? Можно, если заморозить воду с опилками. Тогда он не только станет крепче, но и будет медленнее таять. К слову, у такой процедуры даже есть название – пайкерит.

Есть ли продукты, способные храниться вечно? Только мёд, имеющий идеальный химический состав и низкую влажность. В такой негостеприимной среде не выживают практически никакие бактерии. Очевидно, что мёд не испортится, если отсутствует что-либо способное его испортить.

Стать похожим на Симпсонов в реальной жизни вполне возможно, достаточно каждый день съедать 3 большие морковки. За несколько недель в крови увеличится содержание бета-керотина, добавляющего тот самый жёлто-оранжевый пигмент. Он то и окрасит вашу кожу, в первую очередь на ладонях и подошвах ног.

Если мужчина сделает тест на беременность, он может оказаться положительным. Однако не стоит спешить шутить о том, что у вас будет ребёнок, ведь 2 полоски могут указывать на наличие рака яичек. Всё дело в том, что в этом случае у мужчин вырабатывается тот же гормон, что у женщин с оплодотворённой яйцеклеткой.

Оказывается, что браки с несовершеннолетними считаются нормой не только в восточных странах. Это до сих пор можно сделать и во многих штатах в США.

Ну и закончим ещё одним фактом, связанным с американцами. Всем прекрасно известно, чем закончилось правление президента Ирака Саддам Хусейна: в 2006 году его казнили.

Произошло это не без участия США. Но мало кому известно, что иракский лидер вскоре после становления главой государства получил ключ от Детройта. Произошло это в 1980 году по поручению тогдашнего мэра Коулмана Янга.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересные факты   необычное   правда   странные факты   факты   фейки   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
104
bonli 37 минут назад
зуб промыть молоком и вставить? реально? чтобы потом пол морды раздуло и пошел абсцесс? у тебя афтар вообще как с головой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
Bill Час назад
Вот прямо вижу очередь в аптеке за виагрой из лысеющих мужичков за 60: "Дайте мне эти самые таблетки, ну как они,. для хранения срезанных цветов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
Господи, какой бред и бредовая мешанина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41027



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад
2
53
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет...
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
2
30
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
Набирающие популярность в сообществах
Почему некоторые картофельные чипсы зелёного цвета и опасно ли их есть?
0
3
Почему некоторые картофельные чипсы зелёного цвета и опасно ли их есть?
С добрым утром!
0
0
С добрым утром!
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Расставила приоритеты
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#в мире#Еда#подборка#Разное#фейл#США#комментарии
#прикол#факты#мир#интересное#забавно#картинки#Россия#кино#Украина#милота
#фото#интересно#люди#история#неожиданно#Приколы#неудача#коты#дети#СССР
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” 25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой 25 теорий заговора, которые на поверку оказались правдой Фейкометчики, которые облажались: 16 новых разоблачений фейков из сети Фейкометчики, которые облажались: 16 новых разоблачений фейков из сети 26 странных &quot;городских легенд&quot;, которые оказались правдой 26 странных "городских легенд", которые оказались правдой Беременность и оральный секс... Какая взаимосвязь? Беременность и оральный секс... Какая взаимосвязь? 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать

На что жалуетесь?

Вернуться