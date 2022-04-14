Не поддающиеся логике: факты, в которые трудно поверить

Сегодня на различных платформах и в социальных сетях полно фейковой информации, из-за чего даже в некоторые достоверные факты довольно трудно поверить. Всему виной наша логика, зачастую отрицающая всё необычное.
Например, трудно поверить в то, что взрослый человек может самостоятельно спасти выбитый зуб. Для этого нужно действовать осторожно и быстро, чтобы специалист смог его снова прикрепить к кости. Что же делать? Попытаться поместить его обратно в лунку, предварительно промыв молоком, если он испачкался.
Важно, чтобы зуб оставался влажным все 30 минут, в течение которых вам нужно прибыть к стоматологу. Главное, не касаться зубных корней руками, чтобы его не убить. В случае правильных действий уже через 3-4 недели зуб снова прикрепится.
Можно ли продлить срок хранения срезанных цветов? Легко. Для этого понадобится всего лишь 1 мг виагры. Конечно, выглядит как шутка, однако действенность препарата на цветы доказали израильские и австралийские учёные.
Наверняка все видели, как жирафы неторопливо пощипывают листву с деревьев, однако этих животных можно застать и за более пугающим занятием. Эти млекопитающие иногда обсасывают кости других животных, чтобы снабдить свой организм дополнительной порцией кальция и фосфора.
Несмотря на то, что наша Галактика огромна, звёзд в ней гораздо меньше, чем деревьев на земле.
Если первых, по подсчётам NASA, не более 400 млрд, то количество растительности превышает 3 трлн.
Можно ли сделать лёд прочным, как бетон? Можно, если заморозить воду с опилками. Тогда он не только станет крепче, но и будет медленнее таять. К слову, у такой процедуры даже есть название – пайкерит.
Есть ли продукты, способные храниться вечно? Только мёд, имеющий идеальный химический состав и низкую влажность. В такой негостеприимной среде не выживают практически никакие бактерии. Очевидно, что мёд не испортится, если отсутствует что-либо способное его испортить.
Стать похожим на Симпсонов в реальной жизни вполне возможно, достаточно каждый день съедать 3 большие морковки. За несколько недель в крови увеличится содержание бета-керотина, добавляющего тот самый жёлто-оранжевый пигмент. Он то и окрасит вашу кожу, в первую очередь на ладонях и подошвах ног.
Если мужчина сделает тест на беременность, он может оказаться положительным. Однако не стоит спешить шутить о том, что у вас будет ребёнок, ведь 2 полоски могут указывать на наличие рака яичек. Всё дело в том, что в этом случае у мужчин вырабатывается тот же гормон, что у женщин с оплодотворённой яйцеклеткой.
Оказывается, что браки с несовершеннолетними считаются нормой не только в восточных странах. Это до сих пор можно сделать и во многих штатах в США.
Ну и закончим ещё одним фактом, связанным с американцами. Всем прекрасно известно, чем закончилось правление президента Ирака Саддам Хусейна: в 2006 году его казнили.
Произошло это не без участия США. Но мало кому известно, что иракский лидер вскоре после становления главой государства получил ключ от Детройта. Произошло это в 1980 году по поручению тогдашнего мэра Коулмана Янга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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