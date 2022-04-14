Не поддающиеся логике: факты, в которые трудно поверить

Важно, чтобы зуб оставался влажным все 30 минут, в течение которых вам нужно прибыть к стоматологу. Главное, не касаться зубных корней руками, чтобы его не убить. В случае правильных действий уже через 3-4 недели зуб снова прикрепится.

Можно ли продлить срок хранения срезанных цветов? Легко. Для этого понадобится всего лишь 1 мг виагры. Конечно, выглядит как шутка, однако действенность препарата на цветы доказали израильские и австралийские учёные.