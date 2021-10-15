Как выглядит самая малоизученная акула в мире

Сегодня ученые не обладают достаточным количеством информации об этой рыбе, чтобы сказать, находится ли этот вид под угрозой исчезновения или нет. Во многом такими редкими для наблюдения их делает тот факт, что акула-домовой обитает на большой глубине.

Большинство особей видели на глубине 270 м и 960 м. Однако несколько таких акул было замечено на глубине 1300 м. Зато африканские рыбаки поймали в свои сети действительно считавшуюся вымершей рыбу-целаканта.