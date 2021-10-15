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Как выглядит самая малоизученная акула в мире

Как выглядит самая малоизученная акула в мире (4 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:09
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   интересно   океан   природа   фото   
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Она живет на глубине 200 метров и весит 200 килограмм.

Вот, например, акула-гоблин - один из самых малоизученных видов акул.

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Пожалуй, самым малоизученным видом акул считается акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) или, как её иначе называют, акула-домовой, обитающая в Атлантическом и Индийском океанах. Науке, действительно, мало известно об этом необычном по своему внешнему виду создании. Акула-гоблин имеет очень подвижные челюсти, которые выдвигаются наружу, когда та ловит добычу. Как и все акулы, она питается рыбой, для ловли которой предназначены передние – длинные и острые – зубы, но не откажется и от ракообразных и моллюсков. Именно для того, чтобы разгрызать раковины, приспособлены задние зубы акулы.

Первый раз эту акулу обнаружили в 1898 году у иорданского берега Красного моря (в заливе Акаба). Увидев её, ученые подумали, что это выжившая каким-то образом особь акулы мелового периода Scapanorhynchus, с которой акула-гоблин имеет невероятное сходство. До настоящего времени удалось увидеть лишь 45 экземпляров. Самая крупная известная особь достигала чуть более трех метров в длину и весила 210 кг.

Сегодня ученые не обладают достаточным количеством информации об этой рыбе, чтобы сказать, находится ли этот вид под угрозой исчезновения или нет. Во многом такими редкими для наблюдения их делает тот факт, что акула-домовой обитает на большой глубине.


Большинство особей видели на глубине 270 м и 960 м. Однако несколько таких акул было замечено на глубине 1300 м. Зато африканские рыбаки поймали в свои сети действительно считавшуюся вымершей рыбу-целаканта.

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Метки: акула   в мире   интересно   океан   природа   фото   
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