Невероятный случай выживания в океане

Уже забравшись в него, парень понимает, что аварийный комплект остался на яхте. А без него ему не выжить. Стив отчаянно ныряет за тонущей яхтой и с трудом отцепляет специальный мешок со спасательным запасом и хватает все, что может.

Соль, вода и ужас

Утром Стиву открывается весь ужас его положения. Сделав секстант из карандашей и произведя расчеты, яхтсмен понимает, что все хуже некуда. Его снесло течением от судоходных путей и суши. До ближайших кораблей — километров 500, а от суши — больше тысячи. Управлять плотиком невозможно. Еды на несколько дней, воды 4 литра. Его никто не ждет и не будет искать: родные думают, что он на регате, а на регате думают, что он дома.

Кругом бескрайний океан. Жара, соль выступает на коже, оставляя в ней язвы.

Голод и жажда

Единственные надежды Стива — три мини-опреснителя и гарпун, которые оказались в штатном спаскомплекте.

Но он не умел ими пользоваться. Несколько дней жажды, когда он делал только по нескольку глотков в сутки, поставили вопрос ребром: или он разберется с оборудованием, или погибнет.

В отчаянье Стив жертвует одним опреснителем и разбирает его, чтобы понять, как он устроен. К счастью, ему это удалось. Теперь у него было поллитра воды в сутки. Этого было мало, но Стив хотя бы стал надеяться на выживание.

Так же методом проб и ошибок он освоил гарпун. Но поймать рыбу удавалось только один раз в несколько дней. Стив ел их сырыми или немного вялил на солнце, чтобы протянуть подольше.

Так шли дни за днями, складываясь в месяц.

Кошмар продолжался. Привлеченные запахами, плот стали атаковать акулы. С трудом плот оставался на плаву после их ударов. Стив страшно боялся, что плотик сдаст — гарантия на него только 40 дней. Когда они закончились, Стив каждую минуту ждал, что полотно не выдержит и плот затонет.