Невероятный случай выживания в океане

Человек часто, погрузившись в свои каждодневные проблемы, может думать, что у него все ужасно.
Пока не наступит то, что по-настоящему ужасно.
И вопрос встанет о жизни и смерти в буквальном смысле слова.
Именно так все и случилось с молодым американцем Стивом Каллахеном в 1982 году.
Он был на грани гибели в океане, но сумел продержаться и спастись в совершенно невероятных условиях.
Как одинокий человек смог выжить в пустыне океана вдали от земли и морских путей?
С какими ужасами ему пришлось столкнуться?
Что помогло ему выжить?
Радикальное средство от депрессии
Молодой американец из Ньюпорта пережил тяжелейший развод. Борясь с накатывающей депрессией, Стив Каллахэн решил развеяться в море. Это не было обезбашенным решением. Стив проектировщик яхт, он много путешествовал в море, участвовал в гонках, прекрасно разбирался в навигации. Поэтому, чтобы «проветрить мозги», он решил принять участие в соревнованиях на Канарах. Но быстро выбыл из них и встал на ремонт. После него он решил спокойно отплыть к себе домой через Атлантику.
Но однажды ночью, когда Стив спал, яхту сотряс удар. Стив позже сказал, что, скорее всего, это был кит, столкнувшийся с маленькой яхтой в темноте.
Пока Стив пытался выбраться из моментально наполнившейся водой каюты, отжимая заклинивший люк, яхту уже было не спасти.
Последняя надежда — штатный спасательный плотик буквально метр на метр. Он самораспаковался только с десятой попытки, доведя Стивена до отчаянья.
Уже забравшись в него, парень понимает, что аварийный комплект остался на яхте. А без него ему не выжить. Стив отчаянно ныряет за тонущей яхтой и с трудом отцепляет специальный мешок со спасательным запасом и хватает все, что может.
Соль, вода и ужас
Утром Стиву открывается весь ужас его положения. Сделав секстант из карандашей и произведя расчеты, яхтсмен понимает, что все хуже некуда. Его снесло течением от судоходных путей и суши. До ближайших кораблей — километров 500, а от суши — больше тысячи. Управлять плотиком невозможно. Еды на несколько дней, воды 4 литра. Его никто не ждет и не будет искать: родные думают, что он на регате, а на регате думают, что он дома.
Кругом бескрайний океан. Жара, соль выступает на коже, оставляя в ней язвы.
Голод и жажда
Единственные надежды Стива — три мини-опреснителя и гарпун, которые оказались в штатном спаскомплекте.
Но он не умел ими пользоваться. Несколько дней жажды, когда он делал только по нескольку глотков в сутки, поставили вопрос ребром: или он разберется с оборудованием, или погибнет.
В отчаянье Стив жертвует одним опреснителем и разбирает его, чтобы понять, как он устроен. К счастью, ему это удалось. Теперь у него было поллитра воды в сутки. Этого было мало, но Стив хотя бы стал надеяться на выживание.
Так же методом проб и ошибок он освоил гарпун. Но поймать рыбу удавалось только один раз в несколько дней. Стив ел их сырыми или немного вялил на солнце, чтобы протянуть подольше.
Так шли дни за днями, складываясь в месяц.
Кошмар продолжался. Привлеченные запахами, плот стали атаковать акулы. С трудом плот оставался на плаву после их ударов. Стив страшно боялся, что плотик сдаст — гарантия на него только 40 дней. Когда они закончились, Стив каждую минуту ждал, что полотно не выдержит и плот затонет.
Организм брал воду из мышц, парень похудел, от переизбытка соли он периодически бредил, кожа была вся изъедена.
И никто не увидит…
В конце первого месяца Стив оказался на судоходных путях. Увидев первый корабль, он на радостях выпил всю воду и начал жечь сигнальные шашки.
Но его никто не видел. Даже всматриваясь в бинокль постоянно сложно увидеть крошечный плотик, прыгающий в волнах. Всего за несколько недель мимо Стива прошло 9 кораблей. Он только зря расходовал шашки.
Беды продолжались. Одна из загарпуненный рыб вырвалась вместе с наконечником. Нырнув под плотик, она проткнула ему нижнюю камеру. Он осел и стал неустойчивым. Каким-то чудом Стиву удалось заткнуть дыру чем попало и закрепить затычку вилкой в качестве распорки. Но теперь еще сутки напролет ему приходилось подкачивать плотик ручным насосом.
В довершение всех бед, у опреснителей кончился срок действия, соль разъела их. Один вышел из строя. Больше от Стива ничего не зависело. Он лежал на плоту и фактически терял сознание от голода и жажды. Воду он тянул по глотку.
Чудо-остров
На 76 день чудовищного дрейфа вдали показался крошечный остров. Стива несло на отвесные скалы. Но ему было все равно: лучше разбиться о скалы, но вырваться из своей тюрьмы. Руками и лопаткой он стал грести к острову. По счастью на встречу уже спешили рыбаки на лодке. 45-килограмового Стива в соляных язвах и с атрофировавшимися мышцами доставили в госпиталь. Пережив свое страшное путешествие, Стив признавался, что его радовало все: чистая вода, возможность стоять на суше, встреча с родителями, срочно вылетевшими на Карибы… Ведь Стива «протащило» 3,5 тысячи километров через весь океан до Гваделупы! В последствии Стив издал книгу о своем жутком дрейфе.
Источник:
- Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
- Как спали в Средние века
- Когда не любишь своих соседей
- Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества
Понравилось41