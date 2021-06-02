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Невероятный случай выживания в океане

Невероятный случай выживания в океане (3 фото)

Автор:
02 июня 2021 09:38
Сообщество : Истории
Метки: выжил   интересно   история   океан   фото   
750
3

Человек часто, погрузившись в свои каждодневные проблемы, может думать, что у него все ужасно.

Пока не наступит то, что по-настоящему ужасно.

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Метки: выжил   интересно   история   океан   фото   
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ekolog67 11 минут назад
кому суждено сгореть тот не утонет... его смерть где то еще далеко...
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