Удивительный 200-летний мост в Дагестане, который построили без единого гвоздя

Вот что известно о людях, которые возвели эту удивительную конструкцию.

Табасараны — многочисленный народ, проживающий в Дагестане. Некоторые исследователи считают, что у этого названия иранское происхождение. В Средние века на южном берегу Каспийского моря, где сейчас находится Иран, существовало государство под названием Табаристан. Слово «табар» на фарси означает «топор».

По мнению историков, местные жители называли себя «табасаранами» только при общении с соседними народами, то есть, это было их официальное название. Между собой они называли себя «капган» и «гум-гум» (это были две ветви одного племени).

По другой версии, табасараны как отдельный народ происходят из Кавказской Албании — крупной империи, сформировавшейся в первых веках до нашей эры. В то время они были хорошими воинами, но, когда необходимость воевать отпала, табасараны обратились к мирным профессиям, занявшись скотоводством, различными видами ремесел, а на равнинах — садоводством и выращиванием винограда.