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Удивительный 200-летний мост в Дагестане, который построили без единого гвоздя

Удивительный 200-летний мост в Дагестане, который построили без единого гвоздя

Автор:
28 апреля 2022 19:03
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   дагестан   интересное   мост   путешествия по россии   табасаранский район   
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Споры о том, как древним египтянам удалось построить пирамиды, ведутся до сих пор. И пусть этот высокий и невероятно прочный деревянный мост в Дагестане, построенный без единого гвоздя, далеко не такой знаменитый и монументальный, как египетские пирамиды, от этого он не перестает быть таким же загадочным. Так когда же он здесь появился и как местному древнему народу, табасаранам, удалось его построить?

Скептики считают, что мост был построен в XIX веке, и ему не более 200 лет. Однако многие местные жители утверждают, что деревянное сооружение простояло здесь дольше — они слышали от своих предков, что ему около 700-800 лет.

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Мост находится недалеко от села Гулли (или Джули) Табасаранского района Дагестана и по праву может считаться историческим памятником и памятником архитектуры.

Хотя мост очень старый (даже если ему действительно не 800, а 200 лет — для деревянной конструкции это в любом случае немало), он все равно выглядит грандиозно. При этом конструкция очень надежная. Местные старики вспоминают, что когда-то по мосту регулярно ездили тяжелые повозки, запряженные быками, а сейчас он спокойно выдерживает легковой автомобиль.

Высота моста составляет примерно десять метров, он сложен из бревен и толстых деревянных брусьев — словно какой-то великан собирал конструктор. К слову, металлическая скоба, которую можно заметить с одной стороны моста, появилась явно позже самой конструкции, и не играет функциональной роли. Зачем ее поставили, непонятно.

Известно, что мост построили местные жители, в чьем распоряжении были только дерево и камень. И нам остается только восхититься их мастерством и изобретательностью.

Вот что известно о людях, которые возвели эту удивительную конструкцию.

Табасараны — многочисленный народ, проживающий в Дагестане. Некоторые исследователи считают, что у этого названия иранское происхождение. В Средние века на южном берегу Каспийского моря, где сейчас находится Иран, существовало государство под названием Табаристан. Слово «табар» на фарси означает «топор».

По мнению историков, местные жители называли себя «табасаранами» только при общении с соседними народами, то есть, это было их официальное название. Между собой они называли себя «капган» и «гум-гум» (это были две ветви одного племени).

По другой версии, табасараны как отдельный народ происходят из Кавказской Албании — крупной империи, сформировавшейся в первых веках до нашей эры. В то время они были хорошими воинами, но, когда необходимость воевать отпала, табасараны обратились к мирным профессиям, занявшись скотоводством, различными видами ремесел, а на равнинах — садоводством и выращиванием винограда.

Интересно, что в старину табасараны не строили роскошных домов. Их постройки были одно-двухэтажными, с плоскими крышами, а стены и пол были покрыты специальной глиной.

Но дома получались добротные, крепкие, на хорошем фундаменте. А чтобы жильцов избегали беды и невзгоды, после закладки фундамента строители ставили в углу будущего здания сосуд, обращенный к Мекке. В него, по поверью, нужно было положить крохотный кусочек золота или серебра, монеты (символ богатства) и зерно (символ плодородия). Также существовала практика расставлять по углам фундамента кувшины с чистой водой, которая символизирует жизнь, здоровье и чистоту.

Поскольку Табасаранский район является лидером по количеству лесов в Южном Дагестане (фактически половина территории занята лесами), недостатка в стройматериалах у возводивших деревянный мост не было. К слову, природа здесь настолько красива, что эти края даже называют «Дагестанской Швейцарией».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дагестан   интересное   мост   путешествия по россии   табасаранский район   
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9  комментариев
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2k
Copycat 3 часа назад
Кому интересно вот так он выглядит чуть издали)
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1k
Трям 21 минуту назад
Дерьмост!
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69k
Viktor Полчаса назад
Полгода прошло, можно постить!

https://old.fishki.net/3967254-kak-most-vozvedennyj-bez-edinogo-gvozdja-stoit-v-dagestane-uzhe-bolee-200-let.htmlhttps://old.fishki.net/3967254-kak-most-vozvedennyj-bez-edinogo-gvozdja-stoit-v-dagestane-uzhe-bolee-200-let.html
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23k
ПаганецЪ Час назад
Э-э, винипанимаэтэ! Усё жиелэзо пашло на кынжалы для гарячих парнэй, на гуозды просто нэ асталос.
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0
Андрей 2 часа назад
Просто красава мост)!!!
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7k
diman02 2 часа назад
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37k
KiploksAKS 3 часа назад
А никому не приходило в голову называть Щвейцарию "европейским Дагестаном"?
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