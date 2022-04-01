В Турции открылся самый длинный висячий мост в мире

Мост соединяет европейское и азиатское побережье пролива Дарданеллы, ключевого водного пути. На европейской стороне находится город Гелиболу, а на азиатской — Лапсеки.

Новый мост позволяет путешественникам пересечь пролив, который соединяет Эгейское море с Мраморным морем, всего за шесть минут. Ранее этот путь занимал 90 минут на пароме, и это без учета времени ожидания, с которым путешествие могло затянуться на пять часов.

Строительство моста обошлось Турции в 2,5 миллиарда евро, но он позволит ей экономить 415 миллионов евро в год за счет сокращения потребления топлива и выбросов углерода. Плата за проезд по мосту составит 200 турецких лир (около 1 115 рублей).