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В Турции открылся самый длинный висячий мост в мире

В Турции открылся самый длинный висячий мост в мире (9 фото)

Автор:
01 апреля 2022 08:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Дарданеллы   Турция   архитектура   мост   новости   рекорд   
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С двухкилометровым (2023 метра) основным пролетом, «Мост Чанаккале 1915 года» в Турции официально стал самым длинным висячим мостом в мире.

Мост соединяет европейское и азиатское побережье пролива Дарданеллы, ключевого водного пути. На европейской стороне находится город Гелиболу, а на азиатской — Лапсеки.

Новый мост позволяет путешественникам пересечь пролив, который соединяет Эгейское море с Мраморным морем, всего за шесть минут. Ранее этот путь занимал 90 минут на пароме, и это без учета времени ожидания, с которым путешествие могло затянуться на пять часов.

Строительство моста обошлось Турции в 2,5 миллиарда евро, но он позволит ей экономить 415 миллионов евро в год за счет сокращения потребления топлива и выбросов углерода. Плата за проезд по мосту составит 200 турецких лир (около 1 115 рублей).

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Архитектура моста наполнена символизмом. Его основной пролет длиной 2023 метра посвящен 2023 году, когда Турция отметит столетие основания Турецкой Республики после распада Османской империи. Высота башен моста составляет 318 метров — в честь 18 марта, дня, когда Турция чтит память солдат, погибших во время морских и сухопутных сражений Дарданелльской операции.

Операция, развернутая в ходе Первой мировой войны странами Антанты — Великобританией, Францией и Россией — была направлена ​​​​на открытие морского пути из Средиземного моря в Стамбул через Дарданеллы и вывод Османской империи из войны. Высадка 25 апреля 1915 года в Галлиполи положила начало ожесточенной битве, которая длилась восемь месяцев. Около 44 000 солдат Антанты и 86 000 османских солдат погибли в боях.

Выступая на церемонии открытия 18 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обогнала Японию, у которой был самый длинный мост в мире по среднему пролету. Мост был построен консорциумом турецких и южнокорейских компаний, на открытии также присутствовал премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гюм. Он сказал, что мост укрепит связи между Турцией и Южной Кореей, добавив: «Мост Чанаккале 1915 года оставит позади историю столкновений и конфликтов и станет мостом между Востоком и Западом, положив начало новой эре мира и процветания».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Дарданеллы   Турция   архитектура   мост   новости   рекорд   
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