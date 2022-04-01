В Турции открылся самый длинный висячий мост в мире

С двухкилометровым (2023 метра) основным пролетом, «Мост Чанаккале 1915 года» в Турции официально стал самым длинным висячим мостом в мире.
Мост соединяет европейское и азиатское побережье пролива Дарданеллы, ключевого водного пути. На европейской стороне находится город Гелиболу, а на азиатской — Лапсеки.
Новый мост позволяет путешественникам пересечь пролив, который соединяет Эгейское море с Мраморным морем, всего за шесть минут. Ранее этот путь занимал 90 минут на пароме, и это без учета времени ожидания, с которым путешествие могло затянуться на пять часов.
Строительство моста обошлось Турции в 2,5 миллиарда евро, но он позволит ей экономить 415 миллионов евро в год за счет сокращения потребления топлива и выбросов углерода. Плата за проезд по мосту составит 200 турецких лир (около 1 115 рублей).
Архитектура моста наполнена символизмом. Его основной пролет длиной 2023 метра посвящен 2023 году, когда Турция отметит столетие основания Турецкой Республики после распада Османской империи. Высота башен моста составляет 318 метров — в честь 18 марта, дня, когда Турция чтит память солдат, погибших во время морских и сухопутных сражений Дарданелльской операции.
Операция, развернутая в ходе Первой мировой войны странами Антанты — Великобританией, Францией и Россией — была направлена на открытие морского пути из Средиземного моря в Стамбул через Дарданеллы и вывод Османской империи из войны. Высадка 25 апреля 1915 года в Галлиполи положила начало ожесточенной битве, которая длилась восемь месяцев. Около 44 000 солдат Антанты и 86 000 османских солдат погибли в боях.
Выступая на церемонии открытия 18 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обогнала Японию, у которой был самый длинный мост в мире по среднему пролету. Мост был построен консорциумом турецких и южнокорейских компаний, на открытии также присутствовал премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гюм. Он сказал, что мост укрепит связи между Турцией и Южной Кореей, добавив: «Мост Чанаккале 1915 года оставит позади историю столкновений и конфликтов и станет мостом между Востоком и Западом, положив начало новой эре мира и процветания».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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