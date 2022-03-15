Круглое тащить, квадратное катить: 20 округлых, шарообразные и прочих обтекаемых архитектурных объектов

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Любит человек нечто такое особенно построить, чтобы все останавливались и говорили - смотри какая круглая красота. Может это тяга к каплям воды? Или к чему-то еще, но все равно здания невероятные.
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Главный дворец бракосочетаний в городе Казань и республике Татарстан, под названием "Чаша"
Источник:
АНТИФИШКИ
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