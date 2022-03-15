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Сообщество Урбанистика всякая 535 постов • 151 подписчик подписаться
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Круглое тащить, квадратное катить: 20 округлых, шарообразные и прочих обтекаемых архитектурных объектов

Круглое тащить, квадратное катить: 20 округлых, шарообразные и прочих обтекаемых архитектурных объектов (21 фото)

Автор:
15 марта 2022 20:19
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   здания   интересное   красиво   круглое   овал   урбанистика   цилиндр   
932
21

Любит человек нечто такое особенно построить, чтобы все останавливались и говорили - смотри какая круглая красота. Может это тяга к каплям воды? Или к чему-то еще, но все равно здания невероятные.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура   здания   интересное   красиво   круглое   овал   урбанистика   цилиндр   
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3  комментария
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6k
Думай о хорошем! Час назад
в Казани это херь называется - казан. и вообще круглое, округлое и тп, рукам и глазу приятно
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13k
Типа граф 21 минуту назад
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5k
Mowgley 56 минут назад
Пантеон в Риме, которому 2000 лет
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