Как мост, возведенный без единого гвоздя, стоит в Дагестане уже более 200 лет

. В его постройке не было использовано ни единого гвоздя или металлического крепления, а стоит он уже несколько столетий, причем конструкция по сей день может выдержать автомобиль.

Из чего построен мост

Одни утверждают, что этому мосту не может быть более 200 лет, однако местные считают, что его возраст значительно больше, так как предки передавали из уст в уста рассказы о 700-летней конструкции. Несмотря на разницу мнений, сооружение может по праву носить звание исторической и архитектурной достопримечательности.

Мост поражает прочностью и грандиозным внешним видом

Расположен мост в Табасаранском районе Дагестана. Несмотря на его внушительный возраст, он по сей день выглядит впечатляюще. Пожилые местные утверждают, что ранее по мосту спокойно передвигались быки с повозками, а сегодня мост способен выдержать движущийся автомобиль.

В высоту конструкция достигает 10 м, а сделана она полностью из дерева — в ее основе упорядоченно разложены брусья и толстые бревна. Удивительные архитектурные решения, используемые при строительстве, заставляют прийти в изумление даже опытных архитекторов.

Уникальная технология постройки и качество дерева позволили мосту сохраниться по сей день

Кто возводил сооружение

Уникальный мост был возведен местными жителями — табасаранами, которые являются довольно многочисленным народом в Дагестане. В древности они были известными застройщиками, однако помпезных конструкций не создавали. Они возводили дома не более двух этажей в высоту, делая крыши плоскими, а пол — глиняным.

Мост был возведен местным народом

Однако табасараны строили прочные жилища, фундамент которых мог продержаться десятки лет. Для того чтобы жители новостройки жили богато, строители при возведении фундамента ставили под угол емкость, которую наполняли драгоценными камнями или монетами, а также зернами. Последнее помещали в сосуд в качестве символа плодородия.

Мост был выполнен из качественной древесины, недостатка в которой в данных краях не наблюдается и по сей день. За живописные пейзажи местность, где расположен данный мост, даже прозвали «дагестанской Швейцарией».