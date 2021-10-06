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Как мост, возведенный без единого гвоздя, стоит в Дагестане уже более 200 лет

Как мост, возведенный без единого гвоздя, стоит в Дагестане уже более 200 лет (4 фото)

Автор:
06 октября 2021 09:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: без гвоздей   дагестан   интересно   мост   удивительно   факты   фото   
781
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В мировом сообществе до сих пор актуальны вопросы постройки пирамид в Египте и других масштабных сооружений. Конечно, мост в Дагестане хоть и не является столь выдающимся, однако веками хранит свои секреты


. В его постройке не было использовано ни единого гвоздя или металлического крепления, а стоит он уже несколько столетий, причем конструкция по сей день может выдержать автомобиль.


Из чего построен мост

Одни утверждают, что этому мосту не может быть более 200 лет, однако местные считают, что его возраст значительно больше, так как предки передавали из уст в уста рассказы о 700-летней конструкции. Несмотря на разницу мнений, сооружение может по праву носить звание исторической и архитектурной достопримечательности.


Мост поражает прочностью и грандиозным внешним видом. Фото: @moy_da/instagram.comМост поражает прочностью и грандиозным внешним видом


Расположен мост в Табасаранском районе Дагестана. Несмотря на его внушительный возраст, он по сей день выглядит впечатляюще. Пожилые местные утверждают, что ранее по мосту спокойно передвигались быки с повозками, а сегодня мост способен выдержать движущийся автомобиль.


В высоту конструкция достигает 10 м, а сделана она полностью из дерева — в ее основе упорядоченно разложены брусья и толстые бревна. Удивительные архитектурные решения, используемые при строительстве, заставляют прийти в изумление даже опытных архитекторов.


Уникальная технология постройки и качество дерева позволили мосту сохраниться по сей день. Фото: pbs.twimg.comУникальная технология постройки и качество дерева позволили мосту сохраниться по сей день


Кто возводил сооружение

Уникальный мост был возведен местными жителями — табасаранами, которые являются довольно многочисленным народом в Дагестане. В древности они были известными застройщиками, однако помпезных конструкций не создавали. Они возводили дома не более двух этажей в высоту, делая крыши плоскими, а пол — глиняным.


Мост был возведен местным народом. Фото: welcomedagestan.ruМост был возведен местным народом


Однако табасараны строили прочные жилища, фундамент которых мог продержаться десятки лет. Для того чтобы жители новостройки жили богато, строители при возведении фундамента ставили под угол емкость, которую наполняли драгоценными камнями или монетами, а также зернами. Последнее помещали в сосуд в качестве символа плодородия.


Мост был выполнен из качественной древесины, недостатка в которой в данных краях не наблюдается и по сей день. За живописные пейзажи местность, где расположен данный мост, даже прозвали «дагестанской Швейцарией».


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Метки: без гвоздей   дагестан   интересно   мост   удивительно   факты   фото   
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8  комментариев
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5k
Bartello Час назад
Паводков и ледоходов не было на реке вот и держится.
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28k
LEPA 2 минуты назад
Качественное дерьмо и толстые ветки. И чего там уникального,кроме хорошего климата при котором дерьмо не размыло,а ветки не сгнили?
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10k
Джон Уик 11 минут назад
Не пытайтесь. Не заманите вы меня в Дагестан.
А мост стоит да это по тому что по нему всякая тяжёлая шняга не проезжает.
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1k
bigkoss 38 минут назад
Ну кто так строит! Вот мост 2015 года, Терешкова кажись открывала:

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−190
Dmitriy 52 минуты назад
Нужен был мост, и слепили из того, что было под рукой. Главное чтоб надолго хватили. Пойдёт. Но там нет ничего уникального кроме возраста.
И почему автор так боязливо черканул насчёт природы "Мост был выполнен из качественной древесины, недостатка в которой в данных краях не наблюдается и по сей день."
Ничего страшного . Думаю китайцы переживут что им не достанется дагестанская древесина. Им и сибирской вполне хватит.
Статья интересная, такой мост ещё не видел, спасибо автору.
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33k
Опаньки Час назад
по-братски стоит
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