Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить

Новый сериал, который уже успел выбесить всех

20 фейков, которые умоляют их разоблачить

Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения

Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад

Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!