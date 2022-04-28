Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить

Новая порция волны с фейками, которых нынче стало столько, что люди просто потерялись - кому верить, куда идти за правдой, как быть и что делать дальше в этом море лжи и обмана.
Это лишь реклама российского первого матриархального сериала «Два холма». Такого ЖК не существует
Мария Кюри не была радиоактивной, она была очень осторожна, ее останки давно изучены и уровень радиации там незначителен.
Нет, такую пулю создать невозможно, а на фото агенты ЦРУ и оружие стреляющее ядовитыми дротиками
В эксперименте участвовало всего 6 человек и врач сам признгал, что весы работали не верно
Человек после смерти теряет вес от того что в момент кончины происходит резкое повышение температуры тела, так как легкие больше не охлаждают кровь, вызывая повышенную потливость.
Небо над Молдовой было закрыто еще 24 февраля.
Спасибо группе ВК
Источник:
АНТИФИШКИ
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- И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
- Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором
- Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
- Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад
- Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения
эт я к тому что - развивайте ребята критическое мышление и навыки проверки и работы с информацией) что бы вас не дурили)