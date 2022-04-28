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Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить

Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить

Автор:
28 апреля 2022 18:30
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   обман   фейк   
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Новая порция волны с фейками, которых нынче стало столько, что люди просто потерялись - кому верить, куда идти за правдой, как быть и что делать дальше в этом море лжи и обмана.

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Мария Кюри не была радиоактивной, она была очень осторожна, ее останки давно изучены и уровень радиации там незначителен.


Человек после смерти теряет вес от того что в момент кончины происходит резкое повышение температуры тела, так как легкие больше не охлаждают кровь, вызывая повышенную потливость.



Небо над Молдовой было закрыто еще 24 февраля.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   обман   фейк   
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3  комментария
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alertol Час назад
мало кто знает что у Кюри была ассистенттка, впрочем не удивительно, она особо не светилась
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2k
Икра ежа 23 минуты назад
ЦАР-центральноафриканская республика. Какие могут быть граждане несуществующего региона?
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2k
Copycat 54 минуты назад
ну ВК действительно такой мусор - подумал я лет 6 назад и ушел в твитер, через пару лет понял что и твитер мусор, потом что и пикабу тоже, насчет редита у меняы и так никогда сомнений небыло

эт я к тому что - развивайте ребята критическое мышление и навыки проверки и работы с информацией) что бы вас не дурили)
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