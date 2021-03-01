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Ах, обмануть&nbsp;меня не трудно. &nbsp;Я сам&nbsp;обманываться рад

Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад (22 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:18
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   фейки   чушь   
3000
22

Фейки и ложь - это как рак в сети Интернет. Они распространяются быстро, сжирая на своем пути все честные порывы, все научные достижения, коверкая исторически достижения и забивая умы пользователей всякой ерундой, которые те, к сожалению, быстро принимают на веру.

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Метки: Ложь   Панорама   Разоблачение   вранье   новости   фейки   чушь   
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7k
costa 2 часа назад
Комментарий к фото
Титаник напоролся на айсберг отколовшийся от арктики, а не антарктиды. Само предположение что айсберг из Антарктиды пересечет тропики, экватор и доплывет до Северной Атлантики чтобы на него напоролся новый Титаник - смехотворно!
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940
Max 47 минут назад
Автор демотиватора про апостолов обычный невежда. Никакая это не адаптация, а близкий по смыслу перевод имен. И не на русский, а на арамейский, на котором вес Б.Восток говорил ещё со времён д.египтян и шумеров. А затем на древнегреческий. Причем Ветхий Завет уже был переведен ранее в Септуагинте. Учи матчасть, "развенчатель" мифов ...итить.
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2k
Ivan Час назад
Мадагакарского таракана ел. То что он вкусный-фейк
Их сушат. Мел по вкусу. Только более жесткий по ощущениям.
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4k
ayekaramba Час назад
Автор, сайт Панорама публикует не фейки, а чистиой воды стеб. Почувствуй разницу. Если кто-то принимает это за реальные "новости", то с чувством юмора уже не проблемы, его никогда не было.
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--- Час назад
Ну явно Навальный виновен в том, что Сибирь выкашивают китайцы. :-/
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45k
Albert GER --- Час назад
Ваш трусян просто иплан.
Не понимаю почему вы его везде тыкаете.
Но ему шото там вменили за лес.
Кировлес.
Киров вообще-то не в Сибири.
Или у вас другое мнение.
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63k
Максим --- 6 минут назад
Китай не вывозит лес, он его ввозит.. притом из США где его вырубают в промышленных масштабах.. Потому что из РФ дорого и слишком много ограничений.
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7k
costa 2 часа назад
Комментарий к фото
Ага остров Даманский 1969 тоже фантазия?
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45k
Albert GER costa Час назад
Комментарий к фото
А к лесу этот конфликт какое отношение имеет?
Если правильно помню там имело место изменение русла реки и китайцы решили шо это нечестно. Обвинили СССР.
И постреляли погранцов.
Так нас в школе по истории учили.
У тебя есть альтернативная история?
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