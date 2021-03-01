3000
22
Фейки и ложь - это как рак в сети Интернет. Они распространяются быстро, сжирая на своем пути все честные порывы, все научные достижения, коверкая исторически достижения и забивая умы пользователей всякой ерундой, которые те, к сожалению, быстро принимают на веру.
У всех апостолов были иудейские имена - Шимон, Йохан, Матитьяху, Шауль, а мы видим лишь русскую адаптацию их имен
×
Клайв Палмер, который прокрутил аферу с постройкой Титаника, обвиняется в растрате средств и мошенничестве. Далее рисунков дело не зашло
Не факт, что это Библия, не факт, что кожа человеческая (использовали кожу козы, ягненка и пр.), но нас уже запугали
Если кто-то расскажет правду, с доказательствами, о том, что там делается в Северной Корее - мы поверим. А пока таких сведений нет и это просто фантазия
Не прошло и полгода, как снова страдания о лесе и Китае. А знаете ли вы, что еще в 60-е годы поговаривали, что китайцы вот-вот захватят Сибирь
Это предложение поступило от добровольной общественной организации Союз воинствующих безбожников, которая была распущена в 1947 году и ее предложение нигде не обсуждалось. Бабушки на лавке поговорили, и теперь мы все наркоманы и проститутки...
Это живородящий мадагаскарский таракан, а наши прусаки откладывают яйца. Кстати мадагаскарских едят, говоря вкусные
Это Саванна Санитоа – легкоатлетка из Американского Самоа (остров в Тихом океане) на соревнованиях 2009 года
Она не победила, но не расстроилась. «Это мой личный рекорд! Для меня это огромное счастье – выйти на старт вместе с лучшими бегуньями мира! Еще недавно у меня даже кроссовок не было, приходилось бегать босиком»
Чтобы впечатлить собутыльников один из алкашей выстрелил в машину из окна. Наказание и дурь не надо путать
Британская колония Южная Родезия, а не Зимбабве - так называлась страна во времена Маяковского. Так что это не его слова
Баба - это женщина вообще, преимущественно замужняя; бабушка и повивальная бабка. Ни о каких сыновьях речь не идет
Редкая чушь. На фото геоид Земли, описывающий гравитационное поле Земли – в некоторых местах планеты гравитация сильнее, в других – слабее
Еще одна ерунда - раскрасить фигурку человека по своему усмотрению и приписать несколько чувств может кто угодно.
Это девушка из Бельгии, которая целует американского зенитчика после освобождения города Льеж, 1944 год.
По мотивам группы ВК
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи
- И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
- Все на войну с фейками до их полного истребления
- Фейковая пандемия: боритесь с враньем, расползающимся как вирус
- Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками
70
Понравилось70
Новости партнёров
Загрузка...
Не понимаю почему вы его везде тыкаете.
Но ему шото там вменили за лес.
Кировлес.
Киров вообще-то не в Сибири.
Или у вас другое мнение.
Если правильно помню там имело место изменение русла реки и китайцы решили шо это нечестно. Обвинили СССР.
И постреляли погранцов.
Так нас в школе по истории учили.
У тебя есть альтернативная история?