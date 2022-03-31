Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках

Наша жизнь полна банальными, привычными, обыкновенными предметами. Но иногда она готовит нам сюрприз и подкидывает что-то по-настоящему удивительное. Эти вещи очень хочется подержать в руках - но даже если просто посмотреть на них, мир наполняется яркими красками.

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"Мне подарили Лего-хайлайтеры. Их можно скрепить вместе, и это не только удобно, но и снимает стресс" 0 Источник:

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"А вы видели пишущую машинку, на которой можно писать музыку?" 0 Источник:

"Я превратил свой телевизор в приставку Nintendo" 0 Источник:

"А вы тоже видите на этой лепешке морду чихуахуа?" 0 Источник:

"Мой семейный врач повесил в кабинете физиологическую схему Лего-человечка" 0 Источник:

"Я открыл баночку с таблетками - а они уже построились в готовности" 0 Источник:

"Мой пес научился звонить в дверной звонок" 0 Источник:

"Из засохших скорлупок акриловой краски я собрала радужную розу" 0 Источник:

"Тут можно хранить туалетную бумагу, а можно поиграть в крестики-нолики на досуге" 0 Источник:

"Мы с шестилетним сыном сделали это за час из папье-маше" 0 Источник:

"Мой песик наотрез отказывался носить пластиковый воротник, но более красивый вариант он принял гораздо благосклоннее" 0 Источник:

"Сегодня я получил вот такой кусок висмута" 0 Источник:

"Я нашел эту стеклянную машинку в грязи во дворе" 0 Источник:

"Знак STOP на нашей улице такой старый, что похож на логотип группы, играющей хеви-метал" 0 Источник:

"Эта птица отложила мне яйцо на подоконник" 0 Источник:

"Купил инструменты для работы в саду, в том числе, поражающую воображение когтистую перчатку" 0 Источник:

"Этот парень готовит пиццу в трещинах вулкана Пакайя в Гватемале" 0 Источник:

"В нашей библиотеке разрешили есть! Какая радость!" 0 Источник: "Вы голодны, но не хотите уходить из библиотеки? Мы все взрослые люди. В нашей библиотеке можно употреблять пищу. Просто уважайте это пространство и не забывайте убирать за собой".

"Этот желтый куст похож на Пикачу" 0 Источник:

"Мне достались сразу три печеньки, спекшиеся в одну" 0 Источник:

"Я купила себе серьги-лягушки. Они потрясающие" 0 Источник:

"Сегодня увидел на дороге автомобиль Tesla, переделанный в пикап" 0 Источник:

"Мой кот тут похож на охотничий трофей" 0 Источник:

"Мне попалась беременная мандаринка" 0 Источник:

"Пес и ковер моих родителей идеально подходят друг к другу" 0 Источник: