Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках

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Наша жизнь полна банальными, привычными, обыкновенными предметами. Но иногда она готовит нам сюрприз и подкидывает что-то по-настоящему удивительное. Эти вещи очень хочется подержать в руках - но даже если просто посмотреть на них, мир наполняется яркими красками.
"Мне подарили Лего-хайлайтеры. Их можно скрепить вместе, и это не только удобно, но и снимает стресс"
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"Мой песик наотрез отказывался носить пластиковый воротник, но более красивый вариант он принял гораздо благосклоннее"
"Купил инструменты для работы в саду, в том числе, поражающую воображение когтистую перчатку"
"В нашей библиотеке разрешили есть! Какая радость!"
"Вы голодны, но не хотите уходить из библиотеки? Мы все взрослые люди. В нашей библиотеке можно употреблять пищу. Просто уважайте это пространство и не забывайте убирать за собой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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