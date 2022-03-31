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Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках

Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках (27 фото)

Автор:
31 марта 2022 17:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   необычно   необычные штучки   познавательно   странные вещи   сюрприз   удивительно   удивительное рядом   
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Наша жизнь полна банальными, привычными, обыкновенными предметами. Но иногда она готовит нам сюрприз и подкидывает что-то по-настоящему удивительное. Эти вещи очень хочется подержать в руках - но даже если просто посмотреть на них, мир наполняется яркими красками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   необычно   необычные штучки   познавательно   странные вещи   сюрприз   удивительно   удивительное рядом   
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1  комментарий
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turyst 42 минуты назад
Вчера же было или позавчера?
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