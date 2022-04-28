Зачем советских детей водили «на веревочке»

Недавно прочитал новость, что в одном из российских городов воспитательница вывела на прогулку детей на веревке. При этом большинство пользователей осудили ее за этот поступок, утверждая, что выгуливать маленьких детей «на привязи» недопустимо.
Они сравнили воспитанников детского сада чуть ли не узниками лагеря, а кто-то даже написал, что им не хватает лишь полосатых костюмчиков, чтобы дополнить картину. Меня комментарии возмущавшихся людей и позабавили и удивили.
В моем советском детстве прогулки детей младшего возраста, держащихся за веревку, были обычным делом. Такая практика использовалась и в яслях, и в детских садах. При этом к длинной веревке привязывались небольшие веревочки, формируя петли, за которые и держались малыши.
Таким образом, никто детей к веревке не привязывал, для них это была своеобразная игра, которая обеспечивала их безопасность во время передвижения по улицам города или по проезжей части.
Согласитесь, что во время перехода через проезжую часть малыши могут запаниковать, испугавшись автомобилей, и попытаться перебежать дорогу, в этом случае несчастья не избежать. А когда они держатся за веревку и идут друг за другом, следуя примеру воспитательницы и тех детей что впереди, это гораздо безопаснее.
К тому же такой нехитрый прием очень дисциплинирует малышей, корректирует их поведение в лучшую сторону, ведь каждому родителю хорошо известно, что ребенок способен отвлечься на любую мелочь, например, на голубя, чистящего перышки у обочины или пролетающую мимо бабочку.
И вот не успеет мама отвлечься на пять секунд, а любопытного малыша, побежавшего исследовать что-нибудь для него интересное, уже не догнать. А что говорить про воспитателей, которым нужно уследить не за одним, а сразу за двумя десятками маленьких воспитанников.
Поэтому я нисколько не осуждаю, что современные работники детских садов берут на вооружение хорошо забытые лайфхаки, которые эффективно применяли их предшественники.
Поскольку я отец и дедушка с большим стажем, я уверенно могу сказать, что в 1,5-2 года детям очень проблематично ходить парами, держась за руки, моторика еще не слишком хорошо развита. Другое дело, когда они держатся за какой-то подходящий предмет, например, ту же веревку, – и детям интереснее, и воспитателям спокойнее.
Достаточно посмотреть на улыбающиеся лица советских малышей на старых фотографиях, а ведь для них практика прогулок «на веревочке» была обычным делом. Я смутно помню такие прогулки из своего детства, воспоминания не четкие, но точно знаю, что у меня вид веревки истерик не вызывал.
Воспитанники детского сада переходят дорогу в Батуми. Фото: Владимир Акимов, 1987 год.
Зато я отлично припоминаю, как мои собственные дети рассказывали про игры в паровозик. Воспитатели говорили им, чтобы они держались за одежду друг друга во время прогулки, при этом дети воспринимали это как игру в железную дорогу, где каждый ребенок был вагончиком большого поезда.
Держась друг за дружку, они ходили и на прогулки в парк, и в цирк на представление. При этом радостно кричали «Ту-ту», «Чух-чух», имитируя звуки паровоза. А могли и детскую песню спеть, чтобы скучно не было. А если воспитатель использовал ту самую веревочную конструкцию с петельками или колечками, как их называла моя дочь, так малышам было еще удобней и интересней.
Мои внуки уже не знакомы с прогулками «на веревочке». Но стоит ли говорить, что гуляют они исключительно на огороженной территории детского учреждения. За все время они лишь пару раз ходили в местный музей, где для них устраивали конкурсы, причем группу сопровождали сразу два воспитателя.
Я спрашивал у внучки, держались ли они за веревочку или шли паровозиком, но она даже не поняла моего вопроса. Лишь сказала, что воспитатели постоянно кричали и просили их держаться за руки, но ей было очень неудобно, так как ее подружка шла быстрее, чем она, и фактически ее тянула за собой.
Как бы вы отнеслись к тому, если в детские сады вернут практику прогулок детей «на веревочке»? Осудили бы или поощрили?
Источник:
АНТИФИШКИ
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"сравнили воспитанников детского сада чуть ли не узниками лагеря"
А вот сравнившим принудительное лечение не помешало бы.