Зачем советских детей водили «на веревочке»

Они сравнили воспитанников детского сада чуть ли не узниками лагеря, а кто-то даже написал, что им не хватает лишь полосатых костюмчиков, чтобы дополнить картину. Меня комментарии возмущавшихся людей и позабавили и удивили.

В моем советском детстве прогулки детей младшего возраста, держащихся за веревку, были обычным делом. Такая практика использовалась и в яслях, и в детских садах. При этом к длинной веревке привязывались небольшие веревочки, формируя петли, за которые и держались малыши.

Таким образом, никто детей к веревке не привязывал, для них это была своеобразная игра, которая обеспечивала их безопасность во время передвижения по улицам города или по проезжей части.

Согласитесь, что во время перехода через проезжую часть малыши могут запаниковать, испугавшись автомобилей, и попытаться перебежать дорогу, в этом случае несчастья не избежать. А когда они держатся за веревку и идут друг за другом, следуя примеру воспитательницы и тех детей что впереди, это гораздо безопаснее.