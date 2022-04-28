FISHKINET
Сообщество Юмор 14646 постов • 2882 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
«А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров

«А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров

Автор:
28 апреля 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   игрушка   подборка   фото   
690
20

Необычные игрушки появляются на полках магазинов игрушек всё чаще. Предлагаем взглянуть на некоторые из них.

Производители игрушек, желая привлечь внимание маленьких покупателей, нередко идут на риски и создают что-то необычное. Некоторые новинки выглядят настолько странно и нелепо, что поражают даже взрослых. Далеко не каждый может оценить прелесть непонятных кукол, жутковых существ и абсурдных игровых наборов. Поэтому у многих родителей возникает закономерный вопрос — покупать ли подобные игрушки детям или всё же не стоит? В этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом, отсеивать откровенные маркетинговые манипуляции и выбирать товары, которые будут дарить ребёнку только приятные впечатления.


Что-то среднее между красавицей и чудовищем

×
×

Даша, которая слишком часто путешествовала к холодильнику

Даша, прожившая пару лет с бабушкой.

Давайте поможем Даше найти беговую дорожку!

А где Жулик? А Жулик внутри.


Вместо кенгурёнка внутри оказался какой-то головастик

В местном магазине игрушек можно купить сломанные палочки почти за 10 долларов

Отличный подарок на Рождество!

Добро пожаловать в мир хобби. Я только что заплатил 10 долларов за песок , на котором будут стоять мои модели.

Вуди явно начал ходить в тренажёрный зал

У Диснея, по-видимому, лучшая программа тренировок.

Пикачу смотрит прямо в душу

Игрушка для детей от 4 лет. К производителю явно есть вопросы

Современные проблемы требуют современного решения. Это набор для юного блогера

Целых пятьдесят долларов за это. Господи…


Гипно-заяц

Подарочный набор для детского фитнеса

Кукла с пуповиной

Крысиный салон красоты. Парик в подарок!

Для маленьких фанатов фильма «Челюсти»

Зловещий плюшевый мишка

Я хочу сыграть с тобой в игру…

Выглядит как злодей из диснеевского мультфильма.

Когда производитель не смог определится с тем, что он хочет сделать больше — черепашек или троллей

В каждом медицинском игровом наборе должен быть пистолет, кегли и утки

Лиза, ты ли это?

Игрушка серого волка продаётся сразу вместе с бабушкой

Бабушка выглядит слишком счастливой, чтобы быть заложницей волка.

Зубастые покемоны слегка пугают своей улыбкой

Некоторые вещи нельзя развидеть.

Когда тебя и твоих друзей вместе отправляют в кабинет директора.

Это какой-то бешеный уровень сумасшествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   дети   забавно   игрушка   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1127580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России
Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки России
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
Необычный трёхколесный VW Beetle с передком от Ford Focus
Необычный трёхколесный VW Beetle с передком от Ford Focus
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#подборка#картинки#забавно#США#аварии#кино#Ynews
#фото#интересно#история#факты#Россия#новости#автомир#дети#милота#собака
#животные#Ватермарк#люди#мир#автомобили#СССР#Разное#дтп#Приколы#интересное
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей Все мы&nbsp;остаёмся детьми, сосланными во&nbsp;взрослую жизнь Все мы остаёмся детьми, сосланными во взрослую жизнь Что способны натворить дети за короткое время Что способны натворить дети за короткое время Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом

На что жалуетесь?

Вернуться