«А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров

Производители игрушек, желая привлечь внимание маленьких покупателей, нередко идут на риски и создают что-то необычное. Некоторые новинки выглядят настолько странно и нелепо, что поражают даже взрослых. Далеко не каждый может оценить прелесть непонятных кукол, жутковых существ и абсурдных игровых наборов. Поэтому у многих родителей возникает закономерный вопрос — покупать ли подобные игрушки детям или всё же не стоит? В этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом, отсеивать откровенные маркетинговые манипуляции и выбирать товары, которые будут дарить ребёнку только приятные впечатления.

Что-то среднее между красавицей и чудовищем