«А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров

Необычные игрушки появляются на полках магазинов игрушек всё чаще. Предлагаем взглянуть на некоторые из них.
Производители игрушек, желая привлечь внимание маленьких покупателей, нередко идут на риски и создают что-то необычное. Некоторые новинки выглядят настолько странно и нелепо, что поражают даже взрослых. Далеко не каждый может оценить прелесть непонятных кукол, жутковых существ и абсурдных игровых наборов. Поэтому у многих родителей возникает закономерный вопрос — покупать ли подобные игрушки детям или всё же не стоит? В этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом, отсеивать откровенные маркетинговые манипуляции и выбирать товары, которые будут дарить ребёнку только приятные впечатления.
Что-то среднее между красавицей и чудовищем
Даша, которая слишком часто путешествовала к холодильнику
Даша, прожившая пару лет с бабушкой.
Давайте поможем Даше найти беговую дорожку!
А где Жулик? А Жулик внутри.
Вместо кенгурёнка внутри оказался какой-то головастик
В местном магазине игрушек можно купить сломанные палочки почти за 10 долларов
Отличный подарок на Рождество!
Добро пожаловать в мир хобби. Я только что заплатил 10 долларов за песок , на котором будут стоять мои модели.
Вуди явно начал ходить в тренажёрный зал
У Диснея, по-видимому, лучшая программа тренировок.
Пикачу смотрит прямо в душу
Игрушка для детей от 4 лет. К производителю явно есть вопросы
Современные проблемы требуют современного решения. Это набор для юного блогера
Целых пятьдесят долларов за это. Господи…
Гипно-заяц
Подарочный набор для детского фитнеса
Кукла с пуповиной
Крысиный салон красоты. Парик в подарок!
Для маленьких фанатов фильма «Челюсти»
Зловещий плюшевый мишка
Я хочу сыграть с тобой в игру…
Выглядит как злодей из диснеевского мультфильма.
Когда производитель не смог определится с тем, что он хочет сделать больше — черепашек или троллей
В каждом медицинском игровом наборе должен быть пистолет, кегли и утки
Лиза, ты ли это?
Игрушка серого волка продаётся сразу вместе с бабушкой
Бабушка выглядит слишком счастливой, чтобы быть заложницей волка.
Зубастые покемоны слегка пугают своей улыбкой
Некоторые вещи нельзя развидеть.
Когда тебя и твоих друзей вместе отправляют в кабинет директора.
Это какой-то бешеный уровень сумасшествия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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