"Флаг им в руки, мне их не жалко": Артемий Лебедев раскритиковал эмигрантов, уехавших из России

Известный дизайнер порассуждал на тему эмиграции и заметил, что российских звезд, в панике подавшихся на запад, вряд ли кто-то там ждет. Сам он, как и его родные, никуда уезжать не собирается. "Нам и тут хорошо", - заявляет Лебедев.
В последнее время россияне то и дело слышат о спешно покинувших страну селебрити. Кто-то сбежал в Израиль, кто-то - в Латвию. Большинство из медийных персон делают вид, что уехали в отпуск, правда, он почему-то затягивается, и россияне подозревают, что товарищи из шоу-биза просто решили пересидеть время в теплом месте.
Креативный дизайнер Артемий Лебедев к этой поспешной эмиграции отнесся со скепсисом. Он считает, что звезды подались в бега в панике, однако скорее всего они вернутся на родину. «Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один: где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса», — отмечает дизайнер.
Сам он не планирует куда либо уезжать, да и сотрудники его студии сидят "на попе ровно". "У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных – нет", — комментирует дизайнер.
Лебедев считает, что только IT-специалисты смогут уверенно себя чувствовать за границей, так как специфика их работы позволяет зарабатывать из любой точки мира. Однако, если можно работать где угодно, то зачем куда-то ехать?
"Отток мозгов? Большего оттока мозгов, чем был в 90-е, сейчас даже отдаленно нет. Вот сколько народу свалило из России, думая, что в Силиконовой долине классно, и все эти офисы Google — рай на Земле. Ну флаг им в руки, мне их не жалко. Более унылых мест вообще не существует. Опять же, если ты айтишник и можешь работать из кафе, то я бы выбирал московскео", - резюмирует Лебедев.
Между тем, уехав за рубеж, даже именитые персоны не застрахованы от неожиданностей. Так, к примеру, давно работавшая и постоянно живущая в Австрии Анна Нетребко была исключена из La Scala и Метрополитен-опера, а после того, как она обозначила свою политическую позицию по ситуации с Россией и Украиной, лишилась возможности выступать и в нашей стране. В растерянности находится и уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова. По свидетельству близких актрисы, она сняла небольшой домик в глуши и совершенно не представляет, чем будет заниматься дальше без языка и серьезных накоплений. Ведь деньги рано или поздно закончатся, а заработать в чужой стране не всегда бывает легко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это понятно. У Тёмы в клиентах ЦБ, Газпром, Лукойл, мэрия Москвы, Большая Тройка, у него обороты миллиардные, плюс бюджетная сиська, распильные проекты, хотелки снобов - ну чего ему валить-то от этого? Патриотизм, конечно, у него напускной, но что поделаешь - бизнес-интересы обязывают., тут не до принципов) Ради кормушки надо говорить правильные слова.
<«Кому они там на фиг нужны? >
Ирония в том, что если б он свалил, то о нём сказали бы ровно то же самое. Если нам не жалко оперной примы или пианиста-виртуоза, то уж отъезд к х*ям какого-то дизайнера точно не заметили бы.
я имею ввиду не то что его студия и наемные работники работающие в ней делали, а сам он лично сделал) я вот искал в свое время не нашел чего то что можно назвать дизайном)