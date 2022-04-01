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"Флаг им в руки, мне их не жалко": Артемий Лебедев раскритиковал эмигрантов, уехавших из России

"Флаг им в руки, мне их не жалко": Артемий Лебедев раскритиковал эмигрантов, уехавших из России (2 фото)

Автор:
01 апреля 2022 15:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Артемий Лебедев   мнение   политика   уехали   шоу бизнес   эмигранты   
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Известный дизайнер порассуждал на тему эмиграции и заметил, что российских звезд, в панике подавшихся на запад, вряд ли кто-то там ждет. Сам он, как и его родные, никуда уезжать не собирается. "Нам и тут хорошо", - заявляет Лебедев.

В последнее время россияне то и дело слышат о спешно покинувших страну селебрити. Кто-то сбежал в Израиль, кто-то - в Латвию. Большинство из медийных персон делают вид, что уехали в отпуск, правда, он почему-то затягивается, и россияне подозревают, что товарищи из шоу-биза просто решили пересидеть время в теплом месте.


Креативный дизайнер Артемий Лебедев к этой поспешной эмиграции отнесся со скепсисом. Он считает, что звезды подались в бега в панике, однако скорее всего они вернутся на родину. «Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один: где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса», — отмечает дизайнер.


Сам он не планирует куда либо уезжать, да и сотрудники его студии сидят "на попе ровно". "У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных – нет", — комментирует дизайнер.


Лебедев считает, что только IT-специалисты смогут уверенно себя чувствовать за границей, так как специфика их работы позволяет зарабатывать из любой точки мира. Однако, если можно работать где угодно, то зачем куда-то ехать?


"Отток мозгов? Большего оттока мозгов, чем был в 90-е, сейчас даже отдаленно нет. Вот сколько народу свалило из России, думая, что в Силиконовой долине классно, и все эти офисы Google — рай на Земле. Ну флаг им в руки, мне их не жалко. Более унылых мест вообще не существует. Опять же, если ты айтишник и можешь работать из кафе, то я бы выбирал московскео", - резюмирует Лебедев.


Между тем, уехав за рубеж, даже именитые персоны не застрахованы от неожиданностей. Так, к примеру, давно работавшая и постоянно живущая в Австрии Анна Нетребко была исключена из La Scala и Метрополитен-опера, а после того, как она обозначила свою политическую позицию по ситуации с Россией и Украиной, лишилась возможности выступать и в нашей стране. В растерянности находится и уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова. По свидетельству близких актрисы, она сняла небольшой домик в глуши и совершенно не представляет, чем будет заниматься дальше без языка и серьезных накоплений. Ведь деньги рано или поздно закончатся, а заработать в чужой стране не всегда бывает легко.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Артемий Лебедев   мнение   политика   уехали   шоу бизнес   эмигранты   
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13  комментариев
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1k
Fiverknot Час назад
Поверьте, будь у него возможность, он бы уехал. Но тут очень много вкусных госконтрактов для его студейки, зачем столько баблп выкидывать.Взять например его "новый дизайн" московского метро. Там как бы и без подробностей понятно, как он его получил. Не зря же по отчеству называют Натальевич) Да и уровень не такой ,чтобы хоть кем-то в мире был признан в своей дизайнерской деятельности.
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6k
SR 7 минут назад
Если бы, этот "дизайнер" не имел здесь ну очень много аппетитных гешефтов, давно бы свалил. Хотя, не думаю, что его "шедевры" кого-нибудь на Западе заинтересуют. Это нашим лохам можно впихивать говно, выдавая его за апогей дизайнерского искусства.
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9k
Dmitry 8 минут назад
Ну а чего их жалеть? Они сделали свой выбор. Теперь пора пожинать плоды своего решения (какие бы они не были). Взрослые люди, определились со своей жизнью... Имеют право. Это и есть взрослая жизнь - отвечать за свои поступки.
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405
Fisher1979 23 минуты назад
Вписать в список как предателей.
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1k
Copycat Полчаса назад
Я как дизайнер не люблю лебедева (это профессиональное и не существенно) но так как я адекватный человек и я не даю своим личным чувствам влиять на адекватность восприятия - по этому в данном случае я с ним согласен и скажу что в принципе он все правильно сказал
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36
Friedman 46 минут назад
Лебедев та ещё проститутка, но далеко не дурак, поэтому и сидит там где "неплохо кормят".
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−32
Thomsen Час назад
<"Нам и тут хорошо", - заявляет Лебедев>

Это понятно. У Тёмы в клиентах ЦБ, Газпром, Лукойл, мэрия Москвы, Большая Тройка, у него обороты миллиардные, плюс бюджетная сиська, распильные проекты, хотелки снобов - ну чего ему валить-то от этого? Патриотизм, конечно, у него напускной, но что поделаешь - бизнес-интересы обязывают., тут не до принципов) Ради кормушки надо говорить правильные слова.

<«Кому они там на фиг нужны? >

Ирония в том, что если б он свалил, то о нём сказали бы ровно то же самое. Если нам не жалко оперной примы или пианиста-виртуоза, то уж отъезд к х*ям какого-то дизайнера точно не заметили бы.
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8k
Игорь Час назад
Да лучше бы и этот великий дизайнер то же свалил
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1k
Иван Час назад
Пусть покажет пример, пусть п*здует санитаркой на передний край спецоперации.
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2k
azuver 2 часа назад
Когда дерьмо вытекает из страны,становиться легче дышать.Всем уезжанцам,попутного ветра в горбатую спину.
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