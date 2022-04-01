"Флаг им в руки, мне их не жалко": Артемий Лебедев раскритиковал эмигрантов, уехавших из России

В последнее время россияне то и дело слышат о спешно покинувших страну селебрити. Кто-то сбежал в Израиль, кто-то - в Латвию. Большинство из медийных персон делают вид, что уехали в отпуск, правда, он почему-то затягивается, и россияне подозревают, что товарищи из шоу-биза просто решили пересидеть время в теплом месте.





Креативный дизайнер Артемий Лебедев к этой поспешной эмиграции отнесся со скепсисом. Он считает, что звезды подались в бега в панике, однако скорее всего они вернутся на родину. «Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один: где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса», — отмечает дизайнер.





Сам он не планирует куда либо уезжать, да и сотрудники его студии сидят "на попе ровно". "У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных – нет", — комментирует дизайнер.



