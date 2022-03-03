"Жена сказала, что я дебил": убойные отзывы покупателей

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Перед покупкой товара в Сети многие покупатели читают отзывы (и правильно делают). Некоторые из этих комментариев так хороши, что просто невозможно ими не поделиться.
Некоторые товары на онлайн-площадках не столь интересны, как отзывы к ним. Впрочем, в последнее время люди стали писать о своих впечатлениях не только о покупках, но и об услугах. Пользователи комментируют заведения общепита, больницы и даже суды. Есть что почитать и намотать на ус! Вдруг пригодится.
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Измученный карандаш и злая клиентка
А все потому что чаще всего сначала пользуются, потом читают инструкции
Отзывы игроманов - отдельный вид искусства
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