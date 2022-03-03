"Жена сказала, что я дебил": убойные отзывы покупателей

Некоторые товары на онлайн-площадках не столь интересны, как отзывы к ним. Впрочем, в последнее время люди стали писать о своих впечатлениях не только о покупках, но и об услугах. Пользователи комментируют заведения общепита, больницы и даже суды. Есть что почитать и намотать на ус! Вдруг пригодится.