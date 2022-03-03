FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграмм канале
Сообщество Юмор 14147 постов • 2830 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Жена сказала, что я дебил": убойные отзывы покупателей

"Жена сказала, что я дебил": убойные отзывы покупателей (31 фото)

Автор:
03 марта 2022 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   картинки   комментарии   отзывы   скриншоты   смешно   смешные отзывы   
21147
31

Перед покупкой товара в Сети многие покупатели читают отзывы (и правильно делают). Некоторые из этих комментариев так хороши, что просто невозможно ими не поделиться.

Некоторые товары на онлайн-площадках не столь интересны, как отзывы к ним. Впрочем, в последнее время люди стали писать о своих впечатлениях не только о покупках, но и об услугах. Пользователи комментируют заведения общепита, больницы и даже суды. Есть что почитать и намотать на ус! Вдруг пригодится.


×
×

Отзывы игроманов - отдельный вид искусства

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Приколы   картинки   комментарии   отзывы   скриншоты   смешно   смешные отзывы   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe 17 часов назад
Кстати, а что там с роботом-пылесосом? Для котов он не вреден? И вообще, они на нем катаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт 15 часов назад
я тоже дебил, у меня была такая штука
но вообще то она цветом показывает температуру воды, типа для детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
11k
Graf_Dracula 15 часов назад
Местами прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 15 часов назад
есть забавные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бумажные журавлики и тонны гуманитарной помощи: как добровольцы помогают беженцам Бумажные журавлики и тонны гуманитарной помощи: как добровольцы помогают беженцам "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113252



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Что таит в себе секретный чемоданчик космонавтов
0
32
Что таит в себе секретный чемоданчик космонавтов
Набирающие популярность в сообществах
Учёные СФУ создали защитное покрытие для длительного хранения пищевых масел в прозрачной упаковке
0
3
Учёные СФУ создали защитное покрытие для длительного хранения пищевых масел в...
Сложности жизни глазами ребёнка
0
4
Сложности жизни глазами ребёнка
Для русских женщин нет ничего невозможного
Для русских женщин нет ничего невозможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Радуемся, мужики!
1
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#люди#автомобили#дтп#авто аварии#картинки#Россия#вещи
#интересно#ватермарк#факты#в мире#интересное#США#автомир#санкции#фильм#дети
#Юмор#животные#подборка#кино#аварии#фотографии#собака#Ynews#Украина#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться