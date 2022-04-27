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Колдовская истерия в Европе: почему Русь миновала массовая охота на ведьм?

Колдовская истерия в Европе: почему Русь миновала массовая охота на ведьм?

Автор:
27 апреля 2022 23:09
Сообщество : Истории
Метки: Инквизиция   государство и церковь   европа   колдовство   охота на ведьм   русь   
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На протяжении трёх столетий Европа усиленно боролась с колдовством. Из-за массовой истерии, вызванной охотой на ведьм, казни подверглось около 60 тыс. человек. В «священную борьбу со злом» верили не только католики, но и протестанты, однако Русь это масштабное явление миновало. Почему?

Несмотря на то, что охота на ведьм ассоциируется у многих со Средневековьем, пик инквизиции пришелся все-таки на эпоху Ренессанса, а именно на XV-XVII вв. До этого колдовство считали суеверием, бравшим свое начало в язычестве, а посему редко выносилось на суд.

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Перемены в отношении к колдовству начались в Швейцарии, где группа "свободных" католиков, основала движение вальденсов. Очень скоро их объявили еретиками и посланниками дьявола.


Тогда в ряды колдунов начали записывать учёных, атеистов и просто тех, кто не согласен с постулатами католицизма. Причём некоторые использовали охоту на ведьм в качестве инструмента политического продвижения.


В конце XV столетия папа римский Иннокентий VIII дал официальный старт «священной войне», дав инквизитору из ордена доминиканцев Генриху Крамеру «зелёный свет» на уничтожение «колдунов».

Не удивительно, что больше всего еретиков было обнаружено в Германии, где папа соперничал с монархом за власть, желая вернуть контроль над страной. Дошло до того, что некоторые немецкие деревни уничтожались подчистую. Чтобы оправдать массовые казни, Крамер выпустил трактат, известный под названием «Молот ведьм».

Согласно «Молоту», воздействию дьявола может подвергнуться абсолютно любой человек, если он не инквизитор. Особенно это касается женщин, которых судили даже за то, что во время близости они недостаточно быстро получали удовольствие. По мнению католиков, половое влечение также греховно, так что если представительница слабого пола хотела что-то большее, чем просто продолжение рода, её признавали ведьмой.

В итоге на каждом богослужении стали рассказывать о колдуньях, виновных в эпидемиях, войнах и голоде, что вызвало массовую истерию в Германии, Голландии и Англии, а церковь теряла контроль над ситуацией.

А вот русских монархов ведьмы особо не волновали, поскольку противостояния с церковью не было, а людей можно было держать в страхе и без мифов о колдовстве. В тех же XV-XVII веках государство держало духовенство под контролем, тогда как в Европе такого не было.

Да и русского монаха или же крестьянина не шибко волновала греховность женщин. Что уж говорить, если священники на Руси, в отличие от католических коллег, имели право жениться. Хотя 258 судебных процессов всё-таки было инициировано.


Правда, проводились они над мужчинами, среди которых были преступники – заговорщики и мятежники. Их и обвинили в колдовстве, однако казнили лишь 106 человек.

Были и религиозные конфликты. В частности, церковь боролась сначала с языческими традициями, а потом со старообрядцами. Но массовой охоты на ведьм на Руси всё же не было.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Инквизиция   государство и церковь   европа   колдовство   охота на ведьм   русь   
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lekha-fil 24 минуты назад
Ну не учат историю в школе, и теперь такие, типа новые факты выдаются за сенсацию.
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25k
Юрьевич 10 минут назад
XV-XVII века? В Европе сожгли 60 тыс. человек за колдовство?
В Англии в 1509-1547 за бродяжничество подверглось смертной казни 72 тысячи насильственно согнанных с земли крестьян. А в 1558-1603 за бродяжничество было повешено уже свыше 89 тысяч при населении 6 миллионов человек...
Во Франции только за одну ночь на 24 августа 1572 года убили около 30 тысяч человек...

Наверное всё это в европе случалось потому, что с 1533 по 1584 на Руси правил царь Иван Грозный? Ну кто-то должен быть виноват?
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Антибиотик
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