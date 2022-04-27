Колдовская истерия в Европе: почему Русь миновала массовая охота на ведьм?

Перемены в отношении к колдовству начались в Швейцарии, где группа "свободных" католиков, основала движение вальденсов. Очень скоро их объявили еретиками и посланниками дьявола.

Тогда в ряды колдунов начали записывать учёных, атеистов и просто тех, кто не согласен с постулатами католицизма. Причём некоторые использовали охоту на ведьм в качестве инструмента политического продвижения.

В конце XV столетия папа римский Иннокентий VIII дал официальный старт «священной войне», дав инквизитору из ордена доминиканцев Генриху Крамеру «зелёный свет» на уничтожение «колдунов».