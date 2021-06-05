Учимся распознавать ведьм

Успешность поимки ведьмы, конечно, зависела от профессиональных качеств охотника на ведьм. Эти люди порой пугали окружающих сильнее, чем сами ведьмы. Не то чтобы старые методы полностью ушли в прошлое. Если вы хотите освоить это искусство, к вашим услугам - Malleus Maleficarum, знаменитый «Молот ведьм» Генриха Крамера и Якоба Шпренгера, созданный в 1487 году. Во введении к онлайн-изданию говорится, что целью книги было «оспаривать все аргументы против существования колдовства и инструктировать магистратов о том, как идентифицировать, допросить и осудить ведьм». Однако даже подробно описанных там методов охотникам часто не хватало, и они прибегали колжи и подлогу. Так,

прокалывая подозреваемые дьявольские отметины - родинки, некоторые охотники использовали убирающиеся лезвия, чтобы отметина казалась неуязвимой. Еще одним популярным средством была молитва «Отче наш» - считалось, что ведьма не сможет ее прочесть. Но однажды, когда ведьма сумела без труда сделать это, сдедователь заявил:обвиняемая справилась только потому, что дьявол контролировал ее и помогал ей. Судьба предполагаемой ведьмы была предрешена.