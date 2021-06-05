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Учимся распознавать ведьм

Учимся распознавать ведьм (6 фото)

Автор:
05 июня 2021 12:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Инквизиция   ведьмы   интересно   история   охота на ведьм   познавательно   признаки ведьмы   уроки инквизиторов   
1394
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Хотите научиться распознавать ведьм? Лучшие инуквизиторы-дознаватели, борцы с ведьмовством XVII столетия, предлагают свои инструкции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Инквизиция   ведьмы   интересно   история   охота на ведьм   познавательно   признаки ведьмы   уроки инквизиторов   
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KOSTELLO 2 часа назад
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Типа граф 3 минуты назад
Всех красивых девок перебили с этой охотой , теперь там сложно красивых то найти .
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4k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
У моей соседки на пиз@де родинка,значит она ведьма?
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3k
Борис Карабанов Час назад
Знакомым потянуло. А! Собственно, в европейских методах международного права мало что изменилось. "Хайли-лайкли" вполне достаточно для объявления государства ведьмой.
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12k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
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6k
insaider 2 часа назад
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1k
Гур 2 часа назад
Вставай, Наташ, на костёр пора....
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