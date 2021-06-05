Учимся распознавать ведьм

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Хотите научиться распознавать ведьм? Лучшие инуквизиторы-дознаватели, борцы с ведьмовством XVII столетия, предлагают свои инструкции.
Животные
Вокруг ведьмы всегда крутятся какие-то подозрительные животные, которых она использует для своих ритуалов. Зачастую животные - это не просто безобидные зверюшки, а бесы в змеином обличье. Чаще всего это кошки, но могут быть и собаки, и лисы, и змеи, - да, фактически, кто угодно! В труде «Как обнаружить ведьму» Адама Гудхарта упоминается случай 1645 года, когда бесы приняли облик совсем уж неожиданный. По словам Гудхарта, некая Джин Байсак из Англии призналась, что «она регулярно кормила бесов в виде улиток».
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Родинки
Сейчас для большинства родинка - всего лишь пятнышко на теле, но в XVII веке она могла стать поводом для серьезных подозрений. Считалось, что их прилепил к вашему телу сам Дьявол. К тем, кто носил дьявольскую метку, снисхождения не было. Подозреваемых в ведьмовстве тщательно осматривали, и если находили родинки - это было несомненным признаком колдуньи. Хуже родинок могли быть только лишние соски. Гудхарт упоминает: англичане «считали, что у ведьм часто были дополнительные соски, которые они использовали, чтобы кормить демонов».
Странная выпечка
Охотники на ведьм XVII века пользовались самыми экзотическими способами, чтобы вычислить прислужницу дьявола. Одним из них считался "дьявольский пирог". Записывайте рецепт: для начала нужно взять мочу людей, которые, как вы считаете, находятся под чарами ведьмы. Затем мочу следовало смешать с ржаной мукой и сделать небольшую лепешку. Получившееся неаппетитное кушанье следовало скормить собаке - одному из самых популярных "ведьминских питомцев", связанных с дьяволом. Собака должна была указать на ведьму, которая околдовала жертв. Как именн собака должна была указать на виновницу, история умалчивает.
Вольнодумство
В наше время ты волен иметь собственное мнение обо всем на свете - и требовать от окружающего мира его безоговорочного принятия. В прежние времена несогласие с общепринятым укладом прямиком вело к обвинению в ведьмовстве - и, между прочим, касалось это не только женщин. Как рассказывает сайт "Легенды Америки", некоего Джона Уилларда попросили помочь предать суду подозреваемых в ведьмовстве жительниц Салема во время знаменитого процесса салемских ведьм. Однако он резко высказался против разбирательства, заявив: «Просто повесьте их. Все они ведьмы ». И хотя он не протестовал против судилища и даже наоборот - этого хватило, чтобы обвинить Уилларда в ведьмовстве. Спустя несколько месяцев после своего опрометчивого высказывания он предстал перед палачом.
Охотники на ведьм
Успешность поимки ведьмы, конечно, зависела от профессиональных качеств охотника на ведьм. Эти люди порой пугали окружающих сильнее, чем сами ведьмы. Не то чтобы старые методы полностью ушли в прошлое. Если вы хотите освоить это искусство, к вашим услугам - Malleus Maleficarum, знаменитый «Молот ведьм» Генриха Крамера и Якоба Шпренгера, созданный в 1487 году. Во введении к онлайн-изданию говорится, что целью книги было «оспаривать все аргументы против существования колдовства и инструктировать магистратов о том, как идентифицировать, допросить и осудить ведьм». Однако даже подробно описанных там методов охотникам часто не хватало, и они прибегали колжи и подлогу. Так,
прокалывая подозреваемые дьявольские отметины - родинки, некоторые охотники использовали убирающиеся лезвия, чтобы отметина казалась неуязвимой. Еще одним популярным средством была молитва «Отче наш» - считалось, что ведьма не сможет ее прочесть. Но однажды, когда ведьма сумела без труда сделать это, сдедователь заявил:обвиняемая справилась только потому, что дьявол контролировал ее и помогал ей. Судьба предполагаемой ведьмы была предрешена.
прокалывая подозреваемые дьявольские отметины - родинки, некоторые охотники использовали убирающиеся лезвия, чтобы отметина казалась неуязвимой. Еще одним популярным средством была молитва «Отче наш» - считалось, что ведьма не сможет ее прочесть. Но однажды, когда ведьма сумела без труда сделать это, сдедователь заявил:обвиняемая справилась только потому, что дьявол контролировал ее и помогал ей. Судьба предполагаемой ведьмы была предрешена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Инквизиция ведьмы интересно история охота на ведьм познавательно признаки ведьмы уроки инквизиторов
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