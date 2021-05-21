Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством

Короли и их духовенства нередко инсценировали обряды экзорцизма над женщинами, которые считались одержимыми. Зрители наблюдали, как у «ведьм» изо рта вылезали насекомые, а тела источали жуткий запах, когда их покидала «демоническая» энергия. Сотни тысяч женщин, обвиненных в колдовстве, предстали перед судом, и большинство из них казнили.

Обвинения Катарины Кеплер

Катарина Кеплер, мать Иоганнеса, была одной из Леонбергов, старейших жителей Германии, и славилась дерзкими манерами. Жители деревни знали о ее способности смешивать травяные снадобья, поскольку она часто предлагала другим свою помощь.

В 1615 году Лютерус Эйнхорн, судья города Леонберг, начал серию судебных процессов над ведьмами. Всего в колдовстве обвинили пятнадцать женщин, и восемь из них казнили. Катарина тоже столкнулась с обвинениями, в первую очередь из-за ее вражды с одной соседкой.