FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 750 постов • 187 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством

Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством (7 фото)

Автор:
21 мая 2021 23:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   иоганн кеплер   история   колдовство   наука   охота на ведьм   
244
7

Между наукой и колдовством существует уникальная связь: Иоганн Кеплер, автор законов движения планет и придворный астроном императора Священной Римской империи Рудольфа II. Кеплер одним из первых вплотную занялся астрофизикой и разработал научный способ предсказания затмений. Он способствовал развитию науки своими радикальными идеями, но была и другая сторона его жизни, тесно связанная с колдовством.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: интересно   иоганн кеплер   история   колдовство   наука   охота на ведьм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Не делай людям добра - меньше будет зла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот 54 минуты назад
Что это за хрень? Я думал Кеплер известен тремя законами Кеплера, кои открытые им физические законы действовали и тогда и теперь. А, оказывается, это пустяки, а главное, что он написал метафизическую работу "Сон"и сделал заключение, "что разные судьбы полов связаны не с высшими силами, а с представлением гендерных ролей в обществе". Автор, убейся ап стену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка 25 редких моментов в истории 25 редких моментов в истории 25 драматических моментов истории 25 драматических моментов истории Смут — нестандартная единица измерения расстояний Смут — нестандартная единица измерения расстояний Археологи нашли самую старую карту Европы Археологи нашли самую старую карту Европы 25 любопытнейших древних артефактов 25 любопытнейших древних артефактов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266381



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств
4
189
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в...
25 любопытнейших древних артефактов
2
28
25 любопытнейших древних артефактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гоночный болид McLaren семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона отправляется на аукцион
0
3
Гоночный болид McLaren семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона отправляется на аукцион
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
2
1
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#авто аварии#Россия#СССР#природа#китай#драка
#Юмор#история#люди#дтп#автомир#картинки#Разное#красота#прикольные#школа
#интересно#интересное#аварии#в мире#прикол#шоу бизнес#подборка#знаменитости#360подмосковье#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться