Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством

Между наукой и колдовством существует уникальная связь: Иоганн Кеплер, автор законов движения планет и придворный астроном императора Священной Римской империи Рудольфа II. Кеплер одним из первых вплотную занялся астрофизикой и разработал научный способ предсказания затмений. Он способствовал развитию науки своими радикальными идеями, но была и другая сторона его жизни, тесно связанная с колдовством.
Охота на ведьм в Европе
В 14-15 веках Европа была охвачена массовой истерией, во время которой множество женщин казнили за «сговор с дьяволом». Эти «ведьмы» якобы отреклись от Иисуса Христа и заключили сделку с сатаной.
Короли и их духовенства нередко инсценировали обряды экзорцизма над женщинами, которые считались одержимыми. Зрители наблюдали, как у «ведьм» изо рта вылезали насекомые, а тела источали жуткий запах, когда их покидала «демоническая» энергия. Сотни тысяч женщин, обвиненных в колдовстве, предстали перед судом, и большинство из них казнили.
Обвинения Катарины Кеплер
Катарина Кеплер, мать Иоганнеса, была одной из Леонбергов, старейших жителей Германии, и славилась дерзкими манерами. Жители деревни знали о ее способности смешивать травяные снадобья, поскольку она часто предлагала другим свою помощь.
В 1615 году Лютерус Эйнхорн, судья города Леонберг, начал серию судебных процессов над ведьмами. Всего в колдовстве обвинили пятнадцать женщин, и восемь из них казнили. Катарина тоже столкнулась с обвинениями, в первую очередь из-за ее вражды с одной соседкой.
Урсула Рейнхольд была сестрой деревенского цирюльника и бывшей подругой Катарины. Однажды она взяла у нее взаймы и не вернула деньги, также ходил слух, что замужняя Урсула забеременела от любовника и пыталась сделать аборт. Понимая, какой разразится скандал, если правда всплывает, Урсула заявила, что ей стало дурно из-за чар, наложенных на нее Катариной. Учитывая ее связи в деревне, ее слова приняли на веру.
О чарах Катарины также вынудили рассказать других: одна женщина утверждала, что рука ее дочери онемела после того, как Катарина задела ее, а школьный учитель заявил, что его ногу парализовало после того, как он выпил бокал вина в присутствии Катарины 10 лет назад.
Другие обвинили Катарину в том, что она проходила через закрытые двери и губила младенцев и домашний скот. Ее сын Генрих якобы утверждал, что Катарина «заездила теленка до смерти» и приготовила из него жаркое - об этом случае он рассказал обвинению, чтобы доказать связь Катарины с колдовством.
Связь с творчеством Иоганна Кеплера
Подозрения, что Катарина была связана с колдовством, еще сильнее подогрело художественное произведение Иоганна «Сомниум» («Сон»), в котором молодой астроном отправляется на Луну. Ему помогает его мать, травница, способная вызывать духов, которые помогают ему в его путешествии.
Этой работой Кеплер хотел познакомить массы с гелиоцентрической моделью Вселенной Коперника, смешав научную мысль с аллегорией. Он чувствовал, что вымышленный рассказ будет воспринят лучше, чем его предыдущие работы. Однако большинство читавших рукопись сочли ее автобиографической.
Многие предполагали, что за образом матери на самом деле стояла Катарина Кеплер. Результатом стал ее арест в 1620 году, примерно через пять лет после того, как появились первые обвинения в колдовстве.
Суд и оправдание
Еще до ареста матери, узнав об обвинениях против нее, Иоганн занялся ее делом. Он опроверг утверждения Урсулы, доказав, что она действительно делала аборт, а также те обвинения, что выдвинули жители деревни. Он доказал, что рука девушки онемела из-за того, что она таскала слишком много кирпичей, и что учитель хромал из-за того, что споткнулся и упал в канаву.
Обвинение приложило немало усилий, чтобы заставить Катарину сознаться. Ее приковали цепью к каменному полу тюремной камеры и угрожали растянуть на дыбе, пока она не признает свою вину.
Катарину оправдали по всем пунктам обвинения в октябре 1622 года и освободили по приказу герцога Вюртембургского, который счел ее отказ признать вину доказательством ее невиновности. Она умерла шесть месяцев спустя, поскольку суд и время, проведенное в тюрьме, сказались на ее здоровье.
Последствия
Остаток своей жизни Иоганн дополнял «Сон» аннотациями: он пытался тщательно объяснить все, что можно было истолковать как суеверие. Для этого он дал научное объяснение использованию всех подобных символов и метафор.
Он также занялся изучением социальных обстоятельств своей матери. Он обнаружил, что они были результатом ее социального положения, которое не давало ей возможности интеллектуального просвещения. Он расширил это наблюдение, заключив, что разные судьбы полов связаны не с высшими силами, а с представлением гендерных ролей в обществе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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