«Сжечь ведьму!»: за что в средние века женщина оказывалась на костре

Если, допустим, вы поженились в 15 лет, а к 20 у вас все еще нет детей, тогда муж, если он не любит вас безумно, мог обвинить вас в «проклятии дьявола» или в грехопадении с ним еще до брака. Равно, как и многодетные соседи могли расценить любой косой взгляд в сторону их чад как «черный глаз». Кстати, тут могла быть и обратная сторона – бездетная девушка может обвинить соседку с детьми в том, что та забрала себе счастье.



