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«Сжечь ведьму!»: за что в средние века женщина оказывалась на костре

«Сжечь ведьму!»: за что в средние века женщина оказывалась на костре (21 фото)

Автор:
03 декабря 2021 13:44
Сообщество : Факты
Метки: Инквизиция   ведьмачество   ведьмы   колдовство   средние века   эшафот   
1278
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С 15 по середину 17 века в Европе преследовали «ведьм», сжигая и мучая наиболее красивых женщин. Ради справедливости стоит отметить, что иногда в колдовстве обвиняли и мужчин, однако католики были уверены, что женщина наиболее подвержена грехопадению. За что их сжигали, сейчас и узнаем.

Современных девушек бы в средние века повели бы на костер массово, поскольку причиной для этого могло быть нарушение любого правила из библии. Или нарушение каких-либо правил, «принятых в приличном обществе». Поэтому гораздо разумнее было сливаться с толпой и не отсвечивать.


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Не та одежда, странный цветок, растущий в твоем палисаднике, «неправильная» еда или ее подача, работа в церковный праздник, заразительный смех на застолье – соседский глаз мог зацепиться за что угодно и доложить в светские или церковные власти. По любому вы заодно с дьяволом, иначе, почему вы не придерживаетесь правил?


Секс вне брака


Помимо того, что это также считалось нарушением библии, девушек не просто обвиняли в блуде, но и приписывали роман с дьяволом. Так что если девушка в средние века влюбилась без памяти и отдалась любимому, то ей оставалось только молиться, чтобы об этом никто не узнал.


А если девушка забеременела, а ее любовник отрицает свою причастность, тогда точно этот ребенок от дьявола, от кого же еще?

Родинки и родимые пятна


Сейчас родинка над губой считается милой, однако в средние века любая метка считалась клеймом дьявола. После ареста женщину раздевали догола и рассматривали, в том числе сбривали везде волосы, чтобы найти «метки дьявола». Все заносилось в протокол, и если родинок много, тогда женщина точно считалась виновной. Также доказательством вины было, если у женщины соски больше, чем принято.


Бездетное замужество


Если, допустим, вы поженились в 15 лет, а к 20 у вас все еще нет детей, тогда муж, если он не любит вас безумно, мог обвинить вас в «проклятии дьявола» или в грехопадении с ним еще до брака. Равно, как и многодетные соседи могли расценить любой косой взгляд в сторону их чад как «черный глаз». Кстати, тут могла быть и обратная сторона – бездетная девушка может обвинить соседку с детьми в том, что та забрала себе счастье.


Акушерка или знахарка


Женское тело в средние века считалось «сосудом греха», поэтому люди, разбирающиеся в нем, автоматически попадали в категорию сообщников дьявола.


Ну а как же? Если болезнь послал Бог, то незачем этому сопротивляться. Женщина должна рожать в агонии, а если кто-то знает, как лечить болезни, заживлять раны и принимать роды – то они очевидные ведьмы.

Молодость и красота


Европа в свое время просто выжила красивых женщин, именно поэтому по всему миру русские женщины считаются самыми красивыми -  в России не было никаких гонений. Стройная, симпатичная, с нежной кожей или яркими глазами, женщина могла сразу идти на эшафот. Женская красота заставляет мужчину думать о грехе, а посему она от дьявола. Вспомним Эсмеральду, в красоту которой влюбился священник.


Старость и отсутствие красоты


Если женщина долго жила и не была красивой – это тоже признак ведьмачества. Ведь так женщина расплачивается за колдовство и за долгую жизнь.


Ссора с подругой или соседкой


В колдовстве могли обвинить кого угодно, особенно это практиковалось после ссор и при неприязни. Ну а как еще отомстить ненавистной бывшей подруге, к тому же, если ты знаешь о ее секретах. Слишком нежный взгляд в сторону мужа ненавистницы, или замечание ее детям – все, вы ведьма и сидите в тюрьме.


Богатство


Если у женщины были собственное имение или бизнес, пусть даже унаследованные от отца или погибшего мужа, то она тоже колдунья. Женщина не может управлять деньгами и должна быть в тени мужа. Если женщина без мужчины – значит, ее любит только сатана.


Ну и главный фактор – быть женщиной.


Адама соблазнила именно женщина, а ее - сам дьявол. Самсона и Иоанна убили тоже женщины. Ну и не будем забывать, что женская красота вызывала в мужчинах недвусмысленные желания, идущие вразрез с религиозными заповедями. Ну и в Библии главные мужчины, равно как и Бог – мужчина.


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Метки: Инквизиция   ведьмачество   ведьмы   колдовство   средние века   эшафот   
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11  комментариев
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2k
Voland 2 часа назад
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
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149
ЛикБез 11 минут назад
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3k
Горожанин 20 минут назад
Дикий Запад. И после всего этого он вознамерился нести в мир демократию! Каяться, сукины западные дети! Каяться!
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18k
Serg2001 42 минуты назад
В детстве во дворе под гитару бренчали такую песенку. Текст не совсем такой но смысл тот же:

Епископ властью от Бога даннoй,
Печатью перстня скрепил решенье,
Отдать блудливую девку Анну
Огню Святому на очищенье.

Зато, что грешною красотою
Мужчин пленяла, губила разом,
А те завидя чудо такое
Роняли честь, теряли разум.

У тех, кто девку видел голой
Ее презренную в час купанья,
Дрожали руки, срывался голос,
Когда вели их на опознанье.

Палач, что чарам ее поддался,
И заклинанья всю ночь шептал он:
О, Анна, Анна, Святая Анна,
О, Анна, Анна, Святая Анна!

И вот огромный костер пылает,
И удивленные видят люди:
Огонь преступницу обнимает,
Лаская шею, плечи и груди.

И замер огонь высоким градом
Чернее черного металла,
И люди все, и епископ старый
Все шепчут хором: Святая Анна!

Святая Анна, прости нас грешных
За то, что душу твою сгубили,
Святая Анна, построим храм мы
В честь девы той, что звали блудливой!
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110
eutace 45 минут назад
зато сейчас женщинам можно почти всё
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2k
Карагандинская Полиграфия 46 минут назад
"за что в средние века"(с) - кому интересно погуглите - будете несколько удивлены когда был вынесен последний смертный приговор ведьме и когда просто посадили в тюрьму.
В просвещенных демократических странах с прецедентной юриспруденцией - все акты обвинения в колдовстве актуальны, местами только сжигание-утопление заменили на пожизненное...
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120k
arek14 53 минуты назад
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5k
Дмитрий Час назад
Хорошо было в средневековье: девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, - сожгли суку.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
хрень полная. написал бы сразу, за ВСЕ! и тема закрыта
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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