Древнерусская профессия плевальщица: почему она была почётной, и чем занимались её представительницы?

А у наших предков всё было иначе: запас семян ограничен, и относиться к нему следовало очень бережно. Репка категорически не приемлет скученности. И чтобы обеспечить хорошую всхожесть и крупные корнеплоды, овощ должен высаживаться аккуратными ровными рядами. Этим, собственно, и занимались плевальщицы – женщины и ребятишки: набирали в рот семян и аккуратно выплёвывали их по одной штучке в подготовленный для посева ряд. Звучит забавно, но на деле эта примитивная работа требовала мастерства и сноровки. И плевальщицы высоко ценились в общинах.