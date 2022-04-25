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Древнерусская профессия плевальщица: почему она была почётной, и чем&nbsp; занимались её представительницы?

Древнерусская профессия плевальщица: почему она была почётной, и чем занимались её представительницы?

Автор:
25 апреля 2022 10:20
Сообщество : Истории
Метки: интересно   плевальщица   посев   профессия   работа   репа   русь   сельскохозяйственная культура   
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По мере развития общества одни профессии меняются, другие навсегда уходят в небытие, а на смену им приходят новые. Как это было в случае с плевальщицами, которые трудились на благо народа ещё в дохристианские времена.

Просуществовали представительницы этой профессии со смешным названием вплоть до начала XIX века. До появления и массового распространения картофеля главной сельскохозяйственной культурой для основной массы жителей средней полосы была репа. Растение в уходе простое, неприхотливое, специальных условий выращивания не требующее.


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Но если с уборкой корнеплода проблем  не возникало, то посадка была той ещё увлекательной задачкой. Семена репы крохотные и мало весят. Пара граммов – это 200 и более малюсеньких семян. Сейчас репу если кто и выращивает, то не в промышленных масштабах. И семенной копеечный материал всегда можно докупить.


А у наших предков всё было иначе: запас семян ограничен, и относиться к нему следовало очень бережно. Репка категорически не приемлет скученности. И чтобы обеспечить хорошую всхожесть и крупные корнеплоды, овощ должен высаживаться аккуратными ровными рядами. Этим, собственно, и занимались плевальщицы – женщины и ребятишки: набирали в рот семян и аккуратно выплёвывали их по одной штучке в подготовленный для посева ряд. Звучит забавно, но на деле эта примитивная работа требовала мастерства и сноровки. И плевальщицы высоко ценились в общинах.


Так продолжалось веками, пока после появления картофеля потребность в репе не сократилась в разы. И хотя в отдельных деревнях и сёлах плевальщицы ещё встречались и в раннесоветскую эпоху, окончательно они исчезли к расцвету коллективизации и индустриализации. Появилась техника, специальные сеялки, и такая форма труда окончательно потеряла свою актуальность и канула в небытие.


А вы пробовали репу?

Источник:

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Метки: интересно   плевальщица   посев   профессия   работа   репа   русь   сельскохозяйственная культура   
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Serg2001 22 минуты назад
Неделю назад в "Что, где, когде" был вопрос про этих плевательниц... Знатоки ответили правильно.
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