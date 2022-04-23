Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Кроме романтических существовали и поцелуи, демонстрирующие уважение. Высокопоставленным чиновникам вполне могли целовать не только руки, но и ноги. Приложиться к руке царя-батюшки считалось невероятной честью. И представители нехристианских государств были её лишены.

Ритуальные поцелуи и объятия имели место и между воинами, идущими на бой. После воодушевляющей речи командующего солдаты потрясали оружием, кричали «ура», обнимались и целовались, проявляя таким образом братскую любовь и надежду увидеться после сражения.