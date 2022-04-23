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Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Поцелуйные обряды Руси, повергавшие иностранцев в культурный шок

Автор:
23 апреля 2022 21:47
Сообщество : Жить в России
Метки: иностранец   история   особенность   поцелуй   ритуал   русь   традиция   
1928
6

Неизменным атрибутом трюмо в советских квартирах был одеколон «Тройной». А культурным достоянием – «Тройной Брежнев» – исторически устоявшийся ритуал, который вынужденно приходилось соблюдать при встрече иностранных политиков с Леонидом Брежневым.

Но это было потом. И, справедливости ради, нужно отметить, что генсек лишь следовал исконной традиции. Причём очень схематично, реализуя, так сказать, лайт-версию.


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Как и любой другой ритуал, поцелуй изначально выступал в качестве пожелания здоровья и полноты жизни. Это подтверждает и сама этимология слова: «поцелуй» имеет корень –цел, то есть целый, полноценный, благополучный, здоровый.


На Руси целовать принято было не только родных и вторую половину. Так, в XVII веке так встречали и провожали гостей. И иностранцам казалось верхом неприличия и развязности, когда после обмена поясными поклонами с хозяином гость должен был испить вина из поднесённой чарки и поцеловать хозяйку в губы. Впрочем, о нравах не стоит спорить, поскольку у нас этот обряд был, во-первых, символическим, а во-вторых, совершенно открытым. Тогда как почитав о нравах и привычках благочестивых европейцев того времени, можно не только покраснеть.


Кроме романтических существовали и поцелуи, демонстрирующие уважение. Высокопоставленным чиновникам вполне могли целовать не только руки, но и ноги. Приложиться к руке царя-батюшки считалось невероятной честью. И представители нехристианских государств были её лишены.

Ритуальные поцелуи и объятия имели место и между воинами, идущими на бой. После воодушевляющей речи командующего солдаты потрясали оружием, кричали «ура», обнимались и целовались, проявляя таким образом братскую любовь и надежду увидеться после сражения.


В отдельных регионах существовал свадебный обычай поцелуя невесты и свекрови. Новоиспечённая жена и мать её супруга должны были обменяться поцелуями в области сердца друг друга. Считалось, что после сердечного поцелуя женщины, которым придётся теперь жить под одной крышей, не будут ссориться. Адаптированный аналог для мужчин – тестя и зятя – поцелуй в плечо.


Традиция существовала очень долго. Ярким примером следования ей является христосование императора Николая I на Пасху 1896 года с обычными людьми. Полтысячи человек получили от правителя поздравления, крашеное яйцо и троекратный поцелуй. Щека императора распухла, но разве это плата за обожание своего народа?

Так что периодические лобызания генсеков – это лишь дань традициям, которая являла собой только слабую тень пылких русских ритуалов прошлых веков.

А в каких случаях вы считаете допустимым поцелуй в губы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: иностранец   история   особенность   поцелуй   ритуал   русь   традиция   
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4  комментария
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−13
валерий винокуров Час назад
С мужиками в губы даже под дулом автомата не буду, с молодыми женщинами- хоть сейчас готов продолжить традицию))
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2k
cascha68 5 минут назад
Николая I на Пасху 1896 года
отож пожил, так пожил

ну а ежели второй, то к пасхе он ещё не был емпиратором
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24k
Андрей Иванов 11 часов назад
Каких прошлых веков? Это нормально было ещё как раз при жизни Брежнева, по крайней мере в его молодости
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55k
doker 11 часов назад
Прежде, чем "окунуться в глубины истории", окунитесь просто в "глубинку" России.
Как много интересного узнаете...
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