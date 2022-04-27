17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным: клыки, зубы, черепа, скелеты

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Иногда, смотря на животное по телевизору или в музее, мы не представляем реальных его масштабов. Вот вам 17 фотографий сравнительных размеров живущих или живших представителей фауны.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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