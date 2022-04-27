FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12042 поста • 1314 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным: клыки, зубы, черепа, скелеты

17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным: клыки, зубы, черепа, скелеты

Автор:
27 апреля 2022 19:03
Сообщество : Животные
Метки: животные   зубы   клыки   масштабы   размер   сравнение   череп   
4299
17

Иногда, смотря на животное по телевизору или в музее, мы не представляем реальных его масштабов. Вот вам 17 фотографий сравнительных размеров живущих или живших представителей фауны.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   зубы   клыки   масштабы   размер   сравнение   череп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
863
Шурман Полчаса назад
Летом был в анатомическом музее :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Станислав Полчаса назад
"17 размеров из мира животных".... где 17й ????????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Окаменевшие зубы мегалодона - черного цвета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
оп Час назад
Там, где "руба-пила", человек, похожий на Джереми Уэйта держит в руках пилорылого ската. Хотя, да, рыба-пила, согласно википедии - это и пилорылый скат тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег 2 часа назад
Конодонты. Размеры достойные внимания

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

666774



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова...
"ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
"ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
За какие провинности в СССР подверглись остракизму микроволновые печи?
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Ватермарк#история#США#мир#дтп#аварии#знаменитости#собака
#фото#животные#факты#автомобили#подборка#Россия#картинки#новости#Приколы#фильм
#интересно#в мире#люди#автомир#кино#дети#СССР#Ynews#авто аварии#кот
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров 17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении 17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении Фотосравнение современных животных с их предками Фотосравнение современных животных с их предками Тогда и сейчас: как современные животные смотрелись бы рядом с их вымершими предками Тогда и сейчас: как современные животные смотрелись бы рядом с их вымершими предками Зубы древних обезьян открывают тайны о том, как ранние люди использовали инструменты Зубы древних обезьян открывают тайны о том, как ранние люди использовали инструменты А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с размерами S, M и L А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с...

На что жалуетесь?

Вернуться