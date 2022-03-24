FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11829 постов • 1301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Тогда и сейчас: как современные животные смотрелись бы рядом с их вымершими предками

Тогда и сейчас: как современные животные смотрелись бы рядом с их вымершими предками (27 фото)

Автор:
24 марта 2022 20:46
Сообщество : Животные
Метки: вымершие животные   животные   интересное   палеонтология   сравнение   
781
27

Графический дизайнер и натуралист Роман Учитель воссоздает древних вымерших животных в графических редакторах и публикует результаты в сети, чтобы каждый мог своими глазами увидеть, насколько современные животные отличаются от своих предков как по размеру, так и по другим характеристикам.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: вымершие животные   животные   интересное   палеонтология   сравнение   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9
gh0st 46 минут назад
Современный синий кот)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Джордж. Вашингтон. 2 минуты назад
Среди перечня непростых названий труднее всего было правильно прочитать макраухения и хемиухения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
perekrestok 3 минуты назад
Так если тенденция продолжится через миллион лет люди будут под 3 метра а вся живность (кроме тех что будут на фермах) станет размером с мышь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 38 минут назад
Это было что-то типа пасхалки про синего кота?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Час назад
Современный человек и вымерший гиганский человек.... Автор, убейся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43040



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом
1
90
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об...
7 исторических фотографий, которые надо посмотреть
3
25
7 исторических фотографий, которые надо посмотреть
Набирающие популярность в сообществах
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
1
4
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
0
6
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#дтп#люди#Разное#Россия#дети#Еда#Ynews
#прикол#Ватермарк#интересно#аварии#СССР#авто аварии#в мире#собака#забавно#Девушка
#фото#история#факты#автомобили#автомир#подборка#кот#драка#картинки#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться