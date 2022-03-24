Тогда и сейчас: как современные животные смотрелись бы рядом с их вымершими предками

Автор:
24 марта 2022 20:46
Графический дизайнер и натуралист Роман Учитель воссоздает древних вымерших животных в графических редакторах и публикует результаты в сети, чтобы каждый мог своими глазами увидеть, насколько современные животные отличаются от своих предков как по размеру, так и по другим характеристикам.
1. Современный опоссум и вымерший тилакосмил (сумчатый саблезубый тигр)
2. Современная малая (красная) панда и вымерший симоцион
3. Современный белый медведь и вымерший гигантский белый медведь
4. Современный большой серый киви и вымерший большой моа (Dinornis robustus)
5. Современная росомаха и вымерший мегаликтис
6. Современная европейская лань и вымерший большерогий олень
7. Современный макензийский равнинный волк и вымерший ужасный волк (Aenocyon dirus)
8. Современная зебра Греви и вымершая макраухения
9. Современная большая панда и вымерший Kretzoiarctos
10. Современный императорский пингвин и вымерший Palaeeudyptes klekowskii
11. Современная пума и вымершая Puma pardoides
12. Современный африканский буйвол и вымерший Syncerus antiquus
13. Современный енот-полоскун и вымершая чапалмалания
14. Современный канадский бобр и вымерший гигантский бобр
15. Современный 8-летний ребенок (рост 134 см) и человек флоресский
16. Современный африканский леопард и вымерший Panthera pardus spelaea
17. Современный капский даман и вымерший миксотоксодон
18. Современная слоновая черепаха и вымерший мегалохелис (Megalochelys atlas)
19. Современный испанский боевой бык и вымерший тур
20. Современный морж и вымерший понтолис
21. Современный синий кот и вымерший индохиус
22. Современная лама-гуанако и вымершая хемиухения
23. Современный чепрачный тапир и вымерший лофиалет
24. Современная пятнистая гиена и вымершая динокрокута
25. Современная мадагаскарская фосса и вымерший барбурофелис
26. Современный капский даман и вымерший гигантский даман
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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