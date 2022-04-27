Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию

МИД РФ удалось добиться почти невозможного. 27 апреля Москва обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Много лет Россия пыталась вызволить гражданина страны из американской тюрьмы, семье Ярошенко отказывали в американских визах.
В феврале 2014 года стало известно об ухудшении здоровья Ярошенко. МИД РФ настаивал на том, чтобы Константину была оказана вся необходимая медицинская помощь. В частности, глава консульского департамента МИД России Евгений Иванов заявлял, что Москва пыталась «организовать его выездное обследование в тюрьме российскими специалистами».
Американский студент Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян. Освободить Рида просил в декабре 2021 года Госдепартамент США. Об этом пишет РБК.
Жена Ярошенко, Виктория, сообщила, что обмен Тревора Рида на ее супруга состоялся в Турции, сейчас россиянин уже в Сочи и через несколько часов будет в Москве.
Пока даже не знаю, в какой аэропорт ехать. Мне позвонили, сказали, что у меня есть полтора часа, чтобы собраться", - сообщила Виктория агентству ТАСС.
Говоря о возможной помощи, которая может потребоваться Ярошенко по возвращению домой, собеседница отметила, что пока не знает, что именно будет нужно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Прости что так долго не могли вызволить.((