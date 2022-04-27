FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5763 поста • 723 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию

Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию

Автор:
27 апреля 2022 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: МИД РФ   Тревор Рид   Ярошенко   возвращение   дипломаты   домой   лётчик   обмен   судьба   
511
3

МИД РФ удалось добиться почти невозможного. 27 апреля Москва обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Много лет Россия пыталась вызволить гражданина страны из американской тюрьмы, семье Ярошенко отказывали в американских визах

В феврале 2014 года стало известно об ухудшении здоровья Ярошенко. МИД РФ настаивал на том, чтобы Константину была оказана вся необходимая медицинская помощь. В частности, глава консульского департамента МИД России Евгений Иванов заявлял, что Москва пыталась «организовать его выездное обследование в тюрьме российскими специалистами». 

×
×

Американский студент Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян. Освободить Рида просил в декабре 2021 года Госдепартамент США. Об этом пишет РБК.

Жена Ярошенко, Виктория, сообщила, что обмен Тревора Рида на ее супруга состоялся в Турции, сейчас россиянин уже в Сочи и через несколько часов будет в Москве.

Пока даже не знаю, в какой аэропорт ехать. Мне позвонили, сказали, что у меня есть полтора часа, чтобы собраться", - сообщила Виктория агентству ТАСС.

Говоря о возможной помощи, которая может потребоваться Ярошенко по возвращению домой, собеседница отметила, что пока не знает, что именно будет нужно.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: МИД РФ   Тревор Рид   Ярошенко   возвращение   дипломаты   домой   лётчик   обмен   судьба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
котегRUS 39 минут назад
Костя, давай домой...
Прости что так долго не могли вызволить.((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
luber0206 6 минут назад
Кокаин вернули?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42800



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Автовсячина
Автовсячина
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Ватермарк#история#автомир#дтп#Россия#США#интересное#Приколы
#фото#животные#люди#автомобили#подборка#новости#аварии#Ynews#забавно#авто аварии
#интересно#в мире#факты#кино#дети#СССР#картинки#собака#знаменитости#Жизнь
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Дорога не на фронт: методы дезертиров и уклонистов времён ВОВ Дорога не на фронт: методы дезертиров и уклонистов времён ВОВ Наталья Кустинская и шесть её мужей: от известного режиссёра до молодого афериста Наталья Кустинская и шесть её мужей: от известного режиссёра до молодого афериста Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота Что все-таки стало с гардеробщиком из "Джентльменов удачи"? Что все-таки стало с гардеробщиком из "Джентльменов удачи"?

На что жалуетесь?

Вернуться