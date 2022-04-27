Лётчика Константина Ярошенко вернули из тюрьмы США домой в Россию

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Много лет Россия пыталась вызволить гражданина страны из американской тюрьмы, семье Ярошенко отказывали в американских визах.

В феврале 2014 года стало известно об ухудшении здоровья Ярошенко. МИД РФ настаивал на том, чтобы Константину была оказана вся необходимая медицинская помощь. В частности, глава консульского департамента МИД России Евгений Иванов заявлял, что Москва пыталась «организовать его выездное обследование в тюрьме российскими специалистами».