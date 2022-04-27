Житель Дзержинска с тесаком напал на рабочих, делавших ремонт в соседней квартире

Мужчина устал от шума и захотел отомстить ремонтникам.
Житель города Дзержинска Нижегородской области с большим ножом напал на молодых рабочих, которые делали ремонт в соседней квартире. В тот момент парни отбивали штукатурку и не слышали, как в приоткрытую дверь зашел мужчина. Он был пьян и в руках держал нож с изогнутым лезвием. Злоумышленник ударил одного из рабочих по кисти руки, прорубив её почти до кости. Второму приказал прыгать в окно, если тот хочет остаться в живых. Выбора у ремонтника не было, и он попытался зацепиться за балкон, но сорвался и упал с третьего этажа. В результате, у рабочего оказались раздроблены кости таза.
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По сообщению одного из пострадавших, вооруженный сосед был весьма нетрезв, т.к. который день отмечал Пасху.
Мстителя удалось задержать и доставить в отдел полиции, где на него составили протокол за сопротивление сотруднику полиции. Что касается нападения на рабочих, то в настоящее время проводится проверка. Сам же бузотёр отпущен домой под подписку о невыезде.
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АНТИФИШКИ
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А ночью..... А ночью у них воют две хаски, которых они оставляют на ночь в этой квартире.
Так что я понимаю этого товарища как никто другой.
Так что звоните, вызывайте полицию, составляйте протокол и вперед... встречно уничтожать их покой.
Предложение так себе, понимаю, но это лучше и продуктивнее чем кидаться с ножем или жаловаться на Фишках
В руке пивко и дошик.
Яркий пример отброса общества, да и сожитель, видать ей под стать.
Мне вот только непонятно, почему это туловище отпущено под подписку.
Или будут ждать пока он реально по пьяни кого-нибудь зажмурит?
Пробовали вызвать полицию? Даже если приедет и "поговорит", это не значит, что строители не продолжат свои работы. Звонить каждый день? Начнут игнорировать.
От того некоторые горячие головы идут на подобное. Я конечно не оправдываю, тем более мститель был в маске, тьфу, был пьян. Но нервы часто сдают. Меня в субботу в 8 утра как-то перфоратор разбудил. Но трудяга оказался понятливым и решил, что по выходным работать с шумовыми работами не будет.
А ты разве не слышал, что они работали в рабочее время, не вечером и не в выходной?
А может ты умеешь долбить стены бесшумно?
Хотя судя по тому как ты безграмотно пишешь, умеешь ты немного