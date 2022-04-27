Житель Дзержинска с тесаком напал на рабочих, делавших ремонт в соседней квартире

По сообщению одного из пострадавших, вооруженный сосед был весьма нетрезв, т.к. который день отмечал Пасху.

Мстителя удалось задержать и доставить в отдел полиции, где на него составили протокол за сопротивление сотруднику полиции. Что касается нападения на рабочих, то в настоящее время проводится проверка. Сам же бузотёр отпущен домой под подписку о невыезде.