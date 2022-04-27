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Житель Дзержинска с тесаком напал на рабочих, делавших ремонт в соседней квартире

Житель Дзержинска с тесаком напал на рабочих, делавших ремонт в соседней квартире

Автор:
27 апреля 2022 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   месть   нападение   нож   полиция   протокол   ремонт   
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Мужчина устал от шума и захотел отомстить ремонтникам.

Житель города Дзержинска Нижегородской области с большим ножом напал на молодых рабочих, которые делали ремонт в соседней квартире. В тот момент парни отбивали штукатурку и не слышали, как в приоткрытую дверь зашел мужчина. Он был пьян и в руках держал нож с изогнутым лезвием. Злоумышленник ударил одного из рабочих по кисти руки, прорубив её почти до кости. Второму приказал прыгать в окно, если тот хочет остаться в живых. Выбора у ремонтника не было, и он попытался зацепиться за балкон, но сорвался и упал с третьего этажа. В результате, у рабочего оказались раздроблены кости таза.



По сообщению одного из пострадавших, вооруженный сосед был весьма нетрезв, т.к. который день отмечал Пасху.


Мстителя удалось задержать и доставить в отдел полиции, где на него составили протокол за сопротивление сотруднику полиции. Что касается нападения на рабочих, то в настоящее время проводится проверка. Сам же бузотёр отпущен домой под подписку о невыезде.

Источник:

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Метки: Ynews   видео   месть   нападение   нож   полиция   протокол   ремонт   
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12  комментариев
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6k
Алексей 2 часа назад
От чего же наиболее свиноподобные дамы так обожают обтягивающие легинсы из кожи молодого дермантина?)
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1k
Елена Захарова 50 минут назад
Прямо о наболевшем написали. У нас соседи уже почти 2 года ремонтируют квартиру. Сверлят чуть ли не ежедневно. И говорят - ну потерпите еще чуть чуть. СКОЛЬКО????? СКОЛЬКО Б.Л.Я.Д.Ь. ТЕПРЕТЬ!!!???? Вечером с работы приходишь - до 21 часа минимум этот шум. В выходные - с 10.00 (да, они соблюдают) . Но ДВА года. Это же капец!!! Муж сейчас звонит, пришел с работы, хотел поспать, а там сверлят так, что даже по телефону его плохо слышно, а только шум сверления.
А ночью..... А ночью у них воют две хаски, которых они оставляют на ночь в этой квартире.
Так что я понимаю этого товарища как никто другой.
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13
GROMOZEKA Час назад
Какая типичная свиносамка в легинсах.
В руке пивко и дошик.
Яркий пример отброса общества, да и сожитель, видать ей под стать.
Мне вот только непонятно, почему это туловище отпущено под подписку.
Или будут ждать пока он реально по пьяни кого-нибудь зажмурит?
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387
Никита GROMOZEKA 51 минуту назад
Дебилизм правоохранительной системы.
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664
Мой лучший друг Час назад
Одни готовясь к ремонту не предупреждая соседей или забивая на них. Другие которые делали ранее ремонт и скорей всего, тоже попросту хотели плевать на мнение соседей и начинают вые-ся когда кто-то затевает ремонт. Культура общения так и хлещет из каждого российского подъезда\парадной.
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194
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Охренеть, чуть не убил двух людей, и выпустили на подписку! Это как? Что за сосед такой? Бывший полицай, или родственник прокурорского?
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Проблема в недоверии к закону. В Москве и области достаточно суровые ограничения по шумовым работам, но кто контролирует соблюдение?
Пробовали вызвать полицию? Даже если приедет и "поговорит", это не значит, что строители не продолжат свои работы. Звонить каждый день? Начнут игнорировать.
От того некоторые горячие головы идут на подобное. Я конечно не оправдываю, тем более мститель был в маске, тьфу, был пьян. Но нервы часто сдают. Меня в субботу в 8 утра как-то перфоратор разбудил. Но трудяга оказался понятливым и решил, что по выходным работать с шумовыми работами не будет.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Если бы полиция приехала раньше и обезпечила соблюдение норм шума в жылом доме, всего этого небыло бы. На нары надо местных "фараонов" а не гражданина, который всего лишь хотель отдохнуть дома.
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13
GROMOZEKA Babangdida 58 минут назад
Нормы шума в жилом доме, значит.
А ты разве не слышал, что они работали в рабочее время, не вечером и не в выходной?
А может ты умеешь долбить стены бесшумно?
Хотя судя по тому как ты безграмотно пишешь, умеешь ты немного
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