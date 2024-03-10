Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30%

А это в свою очередь может отразиться на цене отечественных вин в сегменте цен 500-600 р за бутылку. Ведь если в магазинах на импортные вина цена взлетит в разы, то покупатель уж явно не заметит подорожание бутылочки крымского с 550 до 700 рублей.



Эксперты считают, что в случае принятия повышения пошлины кубанские вина подорожают на 10%, а вот крымские могут спокойно увеличить ценовую планку и на все 30%. Основной причиной отрасль называет закупку саженцев, техники и удобрений за границей.