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Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30%

Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30%

Автор:
10 марта 2024 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: вино   инпортные вина   отечественные вина   подорожание   пошлина   цены   
2164
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Мрачные времена настают для любителей винчика. Бросаем пить - встаем на лыжи, и не важно, что уже весна.

Новость, честно говоря, пессимистическая. Поговаривают, что в этом году отечественное винишко подорожает аж на 30%.


Дело в том, что в Госдуме обсуждают возможность серьезного увеличения пошлины на вино из недружественных стран. С такой инициативой выступили сами российские виноделы и призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 %. Мол, таким образом защитим отечественную отрасль. В настоящий момент в стране действует повышенная пошлина 20%, но не менее полутора долларов за литр на вино из недружественных стран.


А это в свою очередь может отразиться на цене отечественных вин в сегменте цен 500-600 р за бутылку. Ведь если в магазинах на импортные вина цена взлетит в разы, то покупатель уж явно не заметит подорожание бутылочки крымского с 550 до 700 рублей.


 Эксперты считают, что в случае принятия повышения пошлины кубанские вина подорожают на 10%, а вот крымские могут спокойно увеличить ценовую планку и на все 30%. Основной причиной отрасль называет закупку саженцев, техники и удобрений за границей.



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Метки: вино   инпортные вина   отечественные вина   подорожание   пошлина   цены   
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22  комментария
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8k
V2.Smirnov 2 часа назад
Народа это не коснётся. Народ в массе пьёт дешевое и качественное вино из Южной Америки, а не с французских Шато-чего-то-там. А Южная Америка под эти санкции не попадёт.
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28k
ПаганецЪ 20 минут назад
(С)...в Госдуме обсуждают возможность серьезного увеличения пошлины на вино из недружественных стран... (/С)

А подорожает отечественное. Хм, мы что, сами себе недружественная страна?
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3
Oleg 49 минут назад
Всё равно в магазинах бутафория продаётся, отечественная . Это виноматериал дорожает ,потому, как импортный . Нормальное вино ,это которое сделаешь сам, или купишь у проверенного человека.
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9k
ишты 51 минуту назад
Выход есть!
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2k
Igor Grishaev 57 минут назад
Не понимаю логику наших властей. Некоторое время назад народ пытались отучить пить водку, переходить на слабоалкогольные напитки, вино и пиво. С этой целью повышали цену на водку.
А сейчас-то, что они хотят? Неужели выгодно, чтобы народ пил дешёвую водку?
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15k
Antique computer Час назад
Никогда этот шмурдяк из магазина не пил и не собираюсь. Чего и всем желаю.
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12
sema Час назад
Вообще пофиг. Хоть миллион долларов будет стоить. Пьем свое, домашнее вино. И Х... мы ложили на магазинное вино и его стоимость.
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63k
Андрей Час назад
Не люблю вино )
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77
Лопатин Михаил Андрей Час назад
Боярышник тоже подорожает...
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31k
Григорий Час назад
Суки из правительста никогда не надеятся. Помогут только маленькие вилы в бок.
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
Достаточно приобрести на том же винзаводе "винный грибок" и делать вино самостоятельно: виноград ещё пока не подорожал. А наклейку можно налепить на бутылку какую душа пожелает
Ссылка www.youtube.com
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