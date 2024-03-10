Отечественные виноделы предупреждают о возможном подорожании вина на 30%

Мрачные времена настают для любителей винчика. Бросаем пить - встаем на лыжи, и не важно, что уже весна.
Новость, честно говоря, пессимистическая. Поговаривают, что в этом году отечественное винишко подорожает аж на 30%.
Дело в том, что в Госдуме обсуждают возможность серьезного увеличения пошлины на вино из недружественных стран. С такой инициативой выступили сами российские виноделы и призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 %. Мол, таким образом защитим отечественную отрасль. В настоящий момент в стране действует повышенная пошлина 20%, но не менее полутора долларов за литр на вино из недружественных стран.
А это в свою очередь может отразиться на цене отечественных вин в сегменте цен 500-600 р за бутылку. Ведь если в магазинах на импортные вина цена взлетит в разы, то покупатель уж явно не заметит подорожание бутылочки крымского с 550 до 700 рублей.
Эксперты считают, что в случае принятия повышения пошлины кубанские вина подорожают на 10%, а вот крымские могут спокойно увеличить ценовую планку и на все 30%. Основной причиной отрасль называет закупку саженцев, техники и удобрений за границей.
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А подорожает отечественное. Хм, мы что, сами себе недружественная страна?
А сейчас-то, что они хотят? Неужели выгодно, чтобы народ пил дешёвую водку?
Во-вторых, производство вина требует гораздо большего времени и затрат, чем производство водки