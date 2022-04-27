18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков

Чтобы путешествие прошло безопасно и комфортно, следует заранее позаботиться о способе перевозки. Многие хозяева вместо классических переносок и клеток предпочитают использовать сумки, рюкзаки и специальные приспособления для транспортировки животных. Конечно, пёсики не всегда бывают в восторге от временных неудобств. Однако они готовы недолго потерпеть, чтобы ни на мгновение не расставаться с любимым хозяином.

Демонстрирует своё недовольство