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18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков

18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков

Автор:
27 апреля 2022 09:27
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   переноска   пес   собака   сумка   фото   
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Собаки очень плохо переносят одиночество и даже недолгую разлуку. Поэтому владельцы нередко вынуждены брать своих питомцев с собой. Но как поступить, если нужно ехать в автобусе, вагоне метро или просто долгое время идти пешком?

Чтобы путешествие прошло безопасно и комфортно, следует заранее позаботиться о способе перевозки. Многие хозяева вместо классических переносок и клеток предпочитают использовать сумки, рюкзаки и специальные приспособления для транспортировки животных. Конечно, пёсики не всегда бывают в восторге от временных неудобств. Однако они готовы недолго потерпеть, чтобы ни на мгновение не расставаться с любимым хозяином.


Демонстрирует своё недовольство

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Во время путешествия собака не должно испытывать неудобства или стресс. Позаботьтесь о том, чтобы сумка, в которой находится питомец, не была чрезмерно плотной и жаркой. Также она должна подходить ему по размерам.


Привет!

Он выглядит таким счастливым! Держу пари, если бы он был ребёнком, то всем бы говорил привет.


А можно я всегда так ходить буду?

Он так радуется всему происходящему!


В женской сумочке может поместиться, что угодно и даже целая собака

Кажется, он в предвкушении от предстоящей поездки

Хвостатый путешественник почувствует себя намного спокойней, если хозяин будет постоянно с ним разговаривать и контактировать. Также не следует пресекать естественное любопытство питомца, если он его проявляет. Однако это не значит, что собаке можно разрешать всё.


Великолепная маскировка

Всё своё ношу с собой

Немного устал

Да, мне вполне удобно

Хозяин отлучился на минутку по очень важным делам

Это похоже на странную расплату — вспомните, сколько раз человек наблюдал, как собака делает свои естественные дела.


Вашему вниманию представлена новая модель собаки, которую очень удобно брать с собой

Когда поездка слегка подзатянулась и ты немного устал

Транспорт со всеми удобствами

Регулярно давайте лакомство, чтобы у питомца сложилось ощущение, что переноска или сумка является безопасным местом, где он может отдохнуть или вздремнуть. Также у собаки всегда должна быть возможность попить воды.


Тесновато

Система защиты от уличных воришек


Максимальное расслабление

Вези меня, куда хочешь — мне всё равно

Приучать собаку к поездкам следует с щенячьего возраста. В этом случае собака будет спокойно относиться к громким звукам, незнакомым запахам и людям.


Сладкий пирожок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   милота   переноска   пес   собака   сумка   фото   
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