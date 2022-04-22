15 очаровательных снимков о том, что дружба между кошкой и собакой существует

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Мы хотим развенчать миф о том, что кошка и собака — друг другу враги. Наши фотографии доказывают обратное: кошки и собаки могут быть отличными друзьями.
На самом деле кошки и собаки могут чудесно ужиться вместе, и фотографии ниже — прямое тому доказательство. Так что иногда стоит рискнуть, ведь, возможно, вы лишаете своего питомца чудесного друга и партнера для игр.
Когда нашел себе самую лучшую подушку
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Ротвейлер по кличке Август и малыш Скаут, недавно появившийся в доме
Кошка Джорджи больше всего любит нашу собаку, а вот другие два кота к псу равнодушны
Как чудесно наблюдать за прохожими в окно в хорошей компании
Черно-белая фотография добавляет атмосферы этой сладкой парочке
Спать в обнимку — их любимое занятие
Два маленьких домоседа
Найдите в этой большой компании собаку
Когда у тебя целая команда по упаковке подарков
Вы в танцах
Два любимых толстячка
Наигрались, набесились, а теперь можно и поспать
Даже сложно поверить, что кот и собака могут так сладко спать
Эти питомцы любят сидеть в одной лежанке
Смотреть в окно — любимое занятие
Источник:
АНТИФИШКИ
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