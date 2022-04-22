15 очаровательных снимков о том, что дружба между кошкой и собакой существует

На самом деле кошки и собаки могут чудесно ужиться вместе, и фотографии ниже — прямое тому доказательство. Так что иногда стоит рискнуть, ведь, возможно, вы лишаете своего питомца чудесного друга и партнера для игр.

Когда нашел себе самую лучшую подушку