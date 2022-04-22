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15 очаровательных снимков о том, что дружба между кошкой и собакой существует

15 очаровательных снимков о том, что дружба между кошкой и собакой существует

Автор:
22 апреля 2022 09:03
Сообщество : Животные
Метки: дружба   животные   кошка   милота   собака   фото   
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Мы хотим развенчать миф о том, что кошка и собака — друг другу враги. Наши фотографии доказывают обратное: кошки и собаки могут быть отличными друзьями.

На самом деле кошки и собаки могут чудесно ужиться вместе, и фотографии ниже — прямое тому доказательство. Так что иногда стоит рискнуть, ведь, возможно, вы лишаете своего питомца чудесного друга и партнера для игр.


Когда нашел себе самую лучшую подушку

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Ротвейлер по кличке Август и малыш Скаут, недавно появившийся в доме

Кошка Джорджи больше всего любит нашу собаку, а вот другие два кота к псу равнодушны

Как чудесно наблюдать за прохожими в окно в хорошей компании

Черно-белая фотография добавляет атмосферы этой сладкой парочке

Спать в обнимку — их любимое занятие

Два маленьких домоседа

Найдите в этой большой компании собаку

Когда у тебя целая команда по упаковке подарков

Вы в танцах

Два любимых толстячка

Наигрались, набесились, а теперь можно и поспать

Даже сложно поверить, что кот и собака могут так сладко спать

Эти питомцы любят сидеть в одной лежанке

Смотреть в окно — любимое занятие

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дружба   животные   кошка   милота   собака   фото   
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