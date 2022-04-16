15 недовольных корги, которые очень недовольны действиями хозяина

Несмотря на свою плюшевую внешность, эти питомцы отличаются своенравным характером. Они никогда не будут терпеть проделки своего хозяина и незамедлительно дадут свой ответ в виде неодобрительного взгляда. Владельцам остаётся только взять телефон или камеру, чтобы запечатлеть этот забавный момент. И, конечно, после фотосъёмки расстроенного пёсика следует утешить заслуженной вкусняшкой.

Пользователи социальных сетей с удовольствием оценили уже получившиеся фото и некоторые из них сопроводили уместными комментариями.

Пользователи социальных сетей с удовольствием оценили уже получившиеся фото и некоторые из них сопроводили уместными комментариями.

Галька не одобряет кошелёк корги, который я принёс домой, ведь она единственная в этом доме и точка