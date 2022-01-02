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Подборка с образцами невероятного маркетинга

Подборка с образцами невероятного маркетинга (19 фото)

Автор:
02 января 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   маркетинг   нейминг   прикол   слоган   
591
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Предлагаю для вас примеры подобного божественного маркетинга: нейминг на грани, странные слоганы и кричащие вывески. Наслаждайтесь!

Специалисты в сфере маркетинга должны уметь сделать креативную вывеску или придумать яркий рекламный слоган, который запомнится клиентам. И некоторые мастера выдают такие шедевры, что смотришь и не знаешь, как на это реагировать, но пройти мимо, не заметив, точно не получится.


От такого предложения невозможно отказаться

×
×

Мастерство рифмовать

Не взлетим, так поплаваем

Провинциальный нейминг как отдельный вид искусства

Не слоган, а песня

Удар ниже пояса

Женский магазин обуви называется Lady или Blady?

Когда любишь «Сектор Газа» и открываешь свою автомойку

Чудеса нейминга

Важное уточнение: лещ вяленый!

Зачем вам столько стаканов?

Это что, Рик и Морти?

«Это я, Лёха, вытащи меня из медведя»

Оцените этот философский указатель ресторана

Прекрасное из Севастополя

Соседей нужно уметь выбирать

Новое блюдо грузинского меню

А у вас какая любовь?

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Метки: Юмор   вывеска   забавно   маркетинг   нейминг   прикол   слоган   
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