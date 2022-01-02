Подборка с образцами невероятного маркетинга

Специалисты в сфере маркетинга должны уметь сделать креативную вывеску или придумать яркий рекламный слоган, который запомнится клиентам. И некоторые мастера выдают такие шедевры, что смотришь и не знаешь, как на это реагировать, но пройти мимо, не заметив, точно не получится.

От такого предложения невозможно отказаться