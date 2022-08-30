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Турок спас собаку и семеро ее щенят, погребенных под оползнем

Турок спас собаку и семеро ее щенят, погребенных под оползнем

Автор:
30 августа 2022 21:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Оползень   Турция   животные   происшествия   собаки   хорошие новости   
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В Турции ветеринар спас жизнь собаке и ее щенятам, голыми руками раскопав землю после оползня.

Сонер Бююмез работал на ферме, когда услышал вой животного, зовущего на помощь. Ветеринар побежал к месту, где недавно сошел оползень, и почти сразу же наткнулся на бродячую собаку, которая застряла по шею в земле в обвалившейся норе и не могла двигаться.

«Я увидел, что собака застряла в земле. [Над землей] торчала только ее голова», — рассказал Бююмез The Dodo, добавив, что животное очевидно сильно страдало. Разрыв землю голыми руками и маленькой лопатой, ветеринар смог вытащить собаку, чем, несомненно, спас ее от мучительной смерти.

Но бродяга продолжила выть, несмотря на отсутствие травм, из-за чего Бююмез с коллегой заподозрили, что еще одно животное стало жертвой оползня. Зная, что они не могут уйти, не закончив поиски, Бююмез с коллегой опусились на четвереньки и продолжили рыть землю. После нескольких минут они наткнулись на крошечное тельце с грязным мехом. Ветеринар с отчаянием стряхнул оставшуюся землю, чтобы освободить щенка, который, к его восторгу, оказался почти невредимым.

Добрые самаритяне продолжали копать более двух часов, пока им не удалось освободить в общей сложности восемь щенков.  Один из них, к сожалению, скончался, но мама-собака в итоге воссоединилась с семью здоровыми пушистыми комочками благодаря сообразительности и упорному труду Бююмеза и его коллеги.

Бююмез считает, что мама-собака каким-то образом выживала сама по себе вместе со своими щенками, сумев обустроить небольшой домик для своей семьи, но потом нора обвалилась из-за оползня. К счастью, собакам больше не придется выживать в одиночку, поскольку ветеринар заявил, что заберет их домой.

«Их состояние в целом очень хорошее. Мать и ее щенки в безопасности, — сказал Бююмез. — Я буду заботиться о них, как о своих собственных».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Оползень   Турция   животные   происшествия   собаки   хорошие новости   
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7  комментариев
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14k
BARcyk 2 часа назад
Если есть на свете хоть како-нибудь бог, дай этому человеку здоровья и долголетия.
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8k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Фу блин, оползень. Я на фото смотрю, начинаю заголовок читать и сразу мысль, что кто то собаку закопал. Печально, что об этом сразу подумалось., навеяно было новостями из интернета. Прекрасно, что люди оказались не при чем, и более того, прекрасный человек всех спас! Ура
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1k
Демьян Полчаса назад
Процветанию дому твоему, Добрый Человек!
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9k
Павел 52 минуты назад
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Поступок Человека! И не просто бросил животное, а и приютил. Думаю и щенки с этим злосчастным событием достали счастливый билет...
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
хороший человек
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13k
Majul 2 часа назад
Здоровья и удачи всем участникам!
"Спасатель" красава!
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