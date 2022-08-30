Турок спас собаку и семеро ее щенят, погребенных под оползнем

В Турции ветеринар спас жизнь собаке и ее щенятам, голыми руками раскопав землю после оползня.
Сонер Бююмез работал на ферме, когда услышал вой животного, зовущего на помощь. Ветеринар побежал к месту, где недавно сошел оползень, и почти сразу же наткнулся на бродячую собаку, которая застряла по шею в земле в обвалившейся норе и не могла двигаться.
«Я увидел, что собака застряла в земле. [Над землей] торчала только ее голова», — рассказал Бююмез The Dodo, добавив, что животное очевидно сильно страдало. Разрыв землю голыми руками и маленькой лопатой, ветеринар смог вытащить собаку, чем, несомненно, спас ее от мучительной смерти.
Но бродяга продолжила выть, несмотря на отсутствие травм, из-за чего Бююмез с коллегой заподозрили, что еще одно животное стало жертвой оползня. Зная, что они не могут уйти, не закончив поиски, Бююмез с коллегой опусились на четвереньки и продолжили рыть землю. После нескольких минут они наткнулись на крошечное тельце с грязным мехом. Ветеринар с отчаянием стряхнул оставшуюся землю, чтобы освободить щенка, который, к его восторгу, оказался почти невредимым.
Добрые самаритяне продолжали копать более двух часов, пока им не удалось освободить в общей сложности восемь щенков. Один из них, к сожалению, скончался, но мама-собака в итоге воссоединилась с семью здоровыми пушистыми комочками благодаря сообразительности и упорному труду Бююмеза и его коллеги.
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Бююмез считает, что мама-собака каким-то образом выживала сама по себе вместе со своими щенками, сумев обустроить небольшой домик для своей семьи, но потом нора обвалилась из-за оползня. К счастью, собакам больше не придется выживать в одиночку, поскольку ветеринар заявил, что заберет их домой.
«Их состояние в целом очень хорошее. Мать и ее щенки в безопасности, — сказал Бююмез. — Я буду заботиться о них, как о своих собственных».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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