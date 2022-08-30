Турок спас собаку и семеро ее щенят, погребенных под оползнем

«Я увидел, что собака застряла в земле. [Над землей] торчала только ее голова», — рассказал Бююмез The Dodo, добавив, что животное очевидно сильно страдало. Разрыв землю голыми руками и маленькой лопатой, ветеринар смог вытащить собаку, чем, несомненно, спас ее от мучительной смерти.

Но бродяга продолжила выть, несмотря на отсутствие травм, из-за чего Бююмез с коллегой заподозрили, что еще одно животное стало жертвой оползня. Зная, что они не могут уйти, не закончив поиски, Бююмез с коллегой опусились на четвереньки и продолжили рыть землю. После нескольких минут они наткнулись на крошечное тельце с грязным мехом. Ветеринар с отчаянием стряхнул оставшуюся землю, чтобы освободить щенка, который, к его восторгу, оказался почти невредимым.