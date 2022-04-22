Почему Каневский в сцене с бриллиантами снялся с голым торсом

"Бриллиантовая рука" стала лидером советского кинопроката 1969 года. Фильм посмотрело 76 миллионов зрителей. Бессмертная комедия Леонида Гайдая вошла в число лучших картин в истории советского кинематографа.
В фильме нет ни одного лишнего эпизода или актера. Как известно, Гайдай снимал каждую сцену с секундомером в руках, и потом скрупулезно монтировал фильм так, чтобы он "не сыпался", а смотрелся буквально на одном дыхании. Комедии Гайдая, на первый взгляд, кажутся легкими и воздушными. На самом деле, это плод титанического труда и кропотливой работы.
Каждая сцена "Бриллиантовой руки" находится "на месте", имеет свою важность и ценность. Не случайно Гайдай перед сдачей фильма комиссии по кинематографии вклеил в концовку чудовищный атомный взрыв - "чтобы показать всю сложность нашего времени". Леонид Иович слишком хорошо помнил неудачную историю своего фильма 1958 года "Жених с того света". Как известно, под давлением тогдашнего министра культуры Михайлова цензоры искромсали картину настолько, что она превратилась в короткометражку (48 минут), а на карьере Гайдая мог быть поставлен крест. И мы с вами могли не увидеть ни Шурика с Лидой, ни управдома Бунша, ни Семена Семеновича Горбункова. Гайдай сумел вернуться в профессию только сняв "правильный" фильм "Трижды воскресший", при поддержке Ивана Пырьева. Любопытно, что Леонид Иович потом не любил вспоминать эту свою работу. Ну, а при приемке "Бриллиантовой руки" чиновники и кинематографисты были так ошарашены атомным взрывом, что забыли почти обо всех остальных острых моментах в фильме - только бы Гайдай убрал этот взрыв.
Но вернемся к Леониду Каневскому. 2 мая ему исполнилось 82 года. Разумеется, главная роль в жизни Каневского - инспектор Томин в замечательном сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". Актера даже на улицах узнавали как "товарища Томина". А однажды к Каневскому после спектакля обратилась женщина, жалуясь на то, что ее сына несправедливо осудили. Каневский слушал ее, и вдруг поймал себя на мысли: чем он, актер, может ей помочь, он ведь не Томин. Но дал женщине телефон адвоката, который позже посодействовал судьбе ее сына. Каневский вообще хотел оставить роль Томина, и в 8-й серии "Побег" его герой погибает. По сюжету, майора застрелил пьяный хулиган Багров. Но зрители завалили редакцию письмами в духе "Убьете Томина - выбросим телевизор". И пришлось продолжить сериал с персонажем Каневского. Жаль, что сейчас умерли уже и Георгий Мартынюк, и Эльза Леждей и нельзя продолжить съемки. Даже несколько серий, выпущенные в 2002 - 2003 годах - вполне добротные фильмы, особенно на фоне остальных российских сериалов "про полицию и преступников".
Леонид Каневский в серии "Побег", где его персонажу, изначально, суждено было погибнуть
А еще до ЗнаТоКов Каневскому посчастливилось сняться в "Бриллиантовой руке". Подумайте: всего только эпизод, а какие актеры - Каневский и Шпигель! Недавно Каневский пришел на передачу "Вечерний Ургант" и рассказал, почему он в этой сцене снялся топлесс (без верхней одежды). Иван Ургант в шутку предположил: "Это потому что у Вас красивая грудь". Леонид Семенович согласился. Но отметил, что это не единственная причина.
В те годы в Москве жил знаменитый портной - Соломон Затирко. Он шил костюмы не только для Мосфильма, но "одевал" и творческую интеллигенцию. Среди клиентов Затирко были, например, Михаил Ромм или Леонид Утесов. По легенде, Затирко сшил костюм даже для самого Климента Ефремовича Ворошилова. Что вполне возможно, потому что маршал умер уже в 1969 году. Итак, сценку с падением С.С. Горбункова снимали в Баку. Затирко сшил костюм для Каневского, но была всего одна примерка. Леонид Семенович прилетел в Баку на съемки, и зашел во временную гримерку в подвале, где проходили съемки. Каневский надел костюм и увидел, что он ужасно сидит. Актер сказал об этом Гайдаю. Режиссер согласился, и предложил подобрать что-нибудь другое. Каневский вернулся в костюмерную, начал искать костюм, но ничего не подошло. Актер снова вышел к Гайдаю, как есть - "топлесс". Леонид Иович удивленно спросил: "а этот костюмчик кто тебе справил?" "Я сам" - ответил Каневский. "Ну, вот в нем и будешь сниматься" - решил режиссер. Кстати говоря, в следующей сцене - с Андреем Мироновым - Каневский уже в белой майке.
Вроде бы случайность - а какая замечательная получилась сцена! Думаю, потому что кино тогда делали настоящие профессионалы. Снимали ради кинематографа, а не ради денег, как сейчас. За это мы с вами и любим "Бриллиантовую руку" и множество других фильмов советских времен.
Источник:
- Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли
- Оскар 2022: номинанты и лауреаты
- Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик?
- «Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х
- Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
Понравилось25
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Еккл 1-10,11