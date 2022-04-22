Почему Каневский в сцене с бриллиантами снялся с голым торсом

В те годы в Москве жил знаменитый портной - Соломон Затирко. Он шил костюмы не только для Мосфильма, но "одевал" и творческую интеллигенцию. Среди клиентов Затирко были, например, Михаил Ромм или Леонид Утесов. По легенде, Затирко сшил костюм даже для самого Климента Ефремовича Ворошилова. Что вполне возможно, потому что маршал умер уже в 1969 году. Итак, сценку с падением С.С. Горбункова снимали в Баку. Затирко сшил костюм для Каневского, но была всего одна примерка. Леонид Семенович прилетел в Баку на съемки, и зашел во временную гримерку в подвале, где проходили съемки. Каневский надел костюм и увидел, что он ужасно сидит. Актер сказал об этом Гайдаю. Режиссер согласился, и предложил подобрать что-нибудь другое. Каневский вернулся в костюмерную, начал искать костюм, но ничего не подошло. Актер снова вышел к Гайдаю, как есть - "топлесс". Леонид Иович удивленно спросил: "а этот костюмчик кто тебе справил?" "Я сам" - ответил Каневский. "Ну, вот в нем и будешь сниматься" - решил режиссер. Кстати говоря, в следующей сцене - с Андреем Мироновым - Каневский уже в белой майке.