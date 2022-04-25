Купил комнату, телефон и одежду: горожане скинули народному дворнику из Компрессорного полмиллиона

Деньги ему отправляют не только жители города — переводы приходят со всей страны. «Зарплата» Антона уже достигла полумиллиона. Парень купил себе небольшую комнату в родном поселке, приличный телефон и новую одежду.



Такие деньги, говорит Антон, ему раньше даже не снились. Они по-настоящему изменили его жизнь. Парень жил в однушке, оставшейся ему от мамы, вместе со старшим братом. Который, по словам дворника, злоупотребляет наркотиками. Находиться с ним в одной комнате Антон не мог, поэтому вынужден был переехать на кухню.



— Когда я увидел эту сумму у себя на карточке, я сразу решил, что должен купить себе другое жилье. У меня есть дальняя родственница, она предложила мне купить у нее комнату за 250 тысяч рублей. И я согласился, — поделился Антон с E1.RU. — Сейчас делаю там небольшой ремонт. Купил люстру и диван.



Денег хватило еще на телефон и новый гардероб. Теперь на уборку Антон выходит в ярком малиновом костюме. А местные жители удивляются, как большие деньги его не испортили. Ведь даже заработав полмиллиона, он не бросил собирать мусор в родном поселке.



Скоро, как надеется Антон, он сможет официально устроиться дворником. Местная управляющая компания согласилась выделить ему ставку. Но только если дворник пройдет медкомиссию.



— Нас все-таки настораживает, что у человека есть ограничения по здоровью. Но если сейчас он чувствует себя хорошо и принесет документ от терапевта, что ему можно работать, то почему бы и нет, — сказали в управляющей компании. — У нас очень много работы. И для него найдется.



Уже сегодня Антон сходил в больницу и начал обследование. Сделал это в обеденный перерыв. В течение рабочего дня ему некогда ходить по врачам.



— Мусора меньше не становится. Люди здесь много пьют и не убирают за собой. Вот я убрал территорию на одном участке. Идет пьяный — и тут же бросает банку прямо на землю, — жалуется народный дворник.



Если медики запретят трудиться в полную смену, то коммунальщики готовы предложить и подработку. И платить Антону за уборку мусора по договору — сдельно.



Денежные переводы Антон стал получать после публикации E1.RU. Вопросом трудоустройства мужчины также озадачился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.Денежные переводы Антон стал получать после публикации E1.RU. Вопросом трудоустройства мужчины также озадачился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.