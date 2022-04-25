В чем разница между «Калибром» и «Кинжалом» простыми словами

Конечно, для тех кто в теме, вопрос кажется таким же странным, как «В чем разница между пингвином и табуреткой». Ответить хочется: «Да во всем!».
Однако, не все люди разбираются в оружии, а потому постараюсь описать главные отличия, чтобы граждане хотя бы примерно понимали, о чем идет речь в новостях.
На мой взгляд, сравнение лучше всего начинать именно с траектории полета ракет. Так будет наглядней.
«Калибр», напомню, стартует с земли (или моря) и летит невысоко над поверхностью (от 10 до 150 метров).
При этом, его скорость не превышает скорости звука (0,8 Маха или около 1000 км/ч). За счет малой скорости, «Калибр» может хорошо маневрировать и огибать неровности ландшафта.
А вот как летит ракета «Кинжал»:
Как видим, ракета стартует с самолета. Причем старт происходит:
- На большой высоте (до 20 км, там где воздух уже разряжен)
- На большой скорости (до 3000 км/ч)
Делается это потому, что главная «фишка» данной ракеты – чудовищная (гиперзвуковая) скорость под 7 км/с, которую «Кинжал» достигает на финальном (вертикальном) участке полета.
Чтобы достигнуть такой скорости нужно очень много энергии. Так вот, часть этой энергии «Кинжалу» передает самолет. То есть ракета разгоняется не с нуля (как тот же «Калибр»), а с начальной скорости под 3000 км/ч.
К тому же, старт происходит на высоте, а потому ракете уже не требуется рассекать плотный воздух у поверхности земли. То есть она получает дополнительный выигрыш и может более эффективно потратить свое горючее на разгон.
Противодействие ПВО
За счет гиперзвуковой скорости «Кинжал» очень трудно засечь и еще труднее сбить. Именно поэтому он считается неуязвимым для ПВО любого противника.
Пуск «Кинжала» практически на 100% гарантирует что цель, на которую он направлен, будет уничтожена. Будь то штаб, склад, бункер или авианосец.
Что касается крылатой ракеты «Калибр» она тоже хорошо обходит ПВО. Но сбить ее все-таки проще. Например, наши ПВО сбивают американские «Томагавки», которые являются аналогами «Калибра».
Дальность
Вот тут между «Калибрами» и «Кинжалами» нет большой разницы. И там и там называют максимальную дальность 1500-2000 км.
Впрочем, у «Кинжала» все-таки есть преимущество. Т.к. он стартует с самолета (например, бомбардировщика Ту-160), то точку его старта можно оперативно «забросить» на несколько тысяч километров ближе к врагу.
«Калибр» же стартует либо с наземных пусковых установок, либо с кораблей. А корабли не могут так быстро приближаться к противнику, как самолеты.
Разрушительная мощь
И ту и другую ракету можно снабдить ядерной боевой частью, то есть разрушительная сила их может быть невероятной.
Однако, в неядерном исполнении «Кинжал» заметно мощнее «Калибра». Вообще, у «Кинжала» настолько огромная скорость, что ему даже взрывчатка не нужна. Он может уничтожать цели одной только своей кинетической энергией, которая близка к энергиям маленьких метеоритов.
Метеориты ведь тоже без взрывчатки прилетают, но воронки оставляют будь здоров.
Цена
Тут тоже имеется огромная разница. «Калибр» – относительно недорогое оружие. Точная цена не известна, но я не встречал оценки больше чем 50 млн рублей за ракету. Некоторые эксперты оценивает её даже в 20 млн.
А вот «Кинжал», будучи гиперзвуковым оружием, явно дороже. Его точная цена тоже не известна, но я не удивлюсь стоимости в 500 млн руб за единицу, что примерно равно стоимости одного современного танка.
Ну, и судя по тому, что «Калибры» летают каждый день пачками, а «Кинжал» применялся лишь однажды (насколько я знаю), вывод о разнице в стоимости можно сделать однозначный.
Поэтому «Калибр» – это хорошая ракета «на каждый день», а «Кинжал» – эксклюзив для самых важных целей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что высказывание Бони N насчет чужой и совей армии пока актуально.