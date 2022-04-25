В чем разница между «Калибром» и «Кинжалом» простыми словами

Как видим, ракета стартует с самолета. Причем старт происходит:

На большой высоте (до 20 км, там где воздух уже разряжен) На большой скорости (до 3000 км/ч)

Делается это потому, что главная «фишка» данной ракеты – чудовищная (гиперзвуковая) скорость под 7 км/с, которую «Кинжал» достигает на финальном (вертикальном) участке полета.

Чтобы достигнуть такой скорости нужно очень много энергии. Так вот, часть этой энергии «Кинжалу» передает самолет. То есть ракета разгоняется не с нуля (как тот же «Калибр»), а с начальной скорости под 3000 км/ч.

К тому же, старт происходит на высоте, а потому ракете уже не требуется рассекать плотный воздух у поверхности земли. То есть она получает дополнительный выигрыш и может более эффективно потратить свое горючее на разгон.

Противодействие ПВО

За счет гиперзвуковой скорости «Кинжал» очень трудно засечь и еще труднее сбить. Именно поэтому он считается неуязвимым для ПВО любого противника.

Пуск «Кинжала» практически на 100% гарантирует что цель, на которую он направлен, будет уничтожена. Будь то штаб, склад, бункер или авианосец.

Что касается крылатой ракеты «Калибр» она тоже хорошо обходит ПВО. Но сбить ее все-таки проще. Например, наши ПВО сбивают американские «Томагавки», которые являются аналогами «Калибра».

Дальность

Вот тут между «Калибрами» и «Кинжалами» нет большой разницы. И там и там называют максимальную дальность 1500-2000 км.

Впрочем, у «Кинжала» все-таки есть преимущество. Т.к. он стартует с самолета (например, бомбардировщика Ту-160), то точку его старта можно оперативно «забросить» на несколько тысяч километров ближе к врагу.

«Калибр» же стартует либо с наземных пусковых установок, либо с кораблей. А корабли не могут так быстро приближаться к противнику, как самолеты.

Разрушительная мощь

И ту и другую ракету можно снабдить ядерной боевой частью, то есть разрушительная сила их может быть невероятной.

Однако, в неядерном исполнении «Кинжал» заметно мощнее «Калибра». Вообще, у «Кинжала» настолько огромная скорость, что ему даже взрывчатка не нужна. Он может уничтожать цели одной только своей кинетической энергией, которая близка к энергиям маленьких метеоритов.

Метеориты ведь тоже без взрывчатки прилетают, но воронки оставляют будь здоров.

Цена

Тут тоже имеется огромная разница. «Калибр» – относительно недорогое оружие. Точная цена не известна, но я не встречал оценки больше чем 50 млн рублей за ракету. Некоторые эксперты оценивает её даже в 20 млн.

А вот «Кинжал», будучи гиперзвуковым оружием, явно дороже. Его точная цена тоже не известна, но я не удивлюсь стоимости в 500 млн руб за единицу, что примерно равно стоимости одного современного танка.

Ну, и судя по тому, что «Калибры» летают каждый день пачками, а «Кинжал» применялся лишь однажды (насколько я знаю), вывод о разнице в стоимости можно сделать однозначный.

Поэтому «Калибр» – это хорошая ракета «на каждый день», а «Кинжал» – эксклюзив для самых важных целей.