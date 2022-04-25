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В чем разница между «Калибром» и «Кинжалом» простыми словами

В чем разница между «Калибром» и «Кинжалом» простыми словами

Автор:
25 апреля 2022 11:12
Метки: вооружение   калибри   кинжал   
1365
4

Конечно, для тех кто в теме, вопрос кажется таким же странным, как «В чем разница между пингвином и табуреткой». Ответить хочется: «Да во всем!».

Однако, не все люди разбираются в оружии, а потому постараюсь описать главные отличия, чтобы граждане хотя бы примерно понимали, о чем идет речь в новостях.

На мой взгляд, сравнение лучше всего начинать именно с траектории полета ракет. Так будет наглядней.

«Калибр», напомню, стартует с земли (или моря) и летит невысоко над поверхностью (от 10 до 150 метров).

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При этом, его скорость не превышает скорости звука (0,8 Маха или около 1000 км/ч). За счет малой скорости, «Калибр» может хорошо маневрировать и огибать неровности ландшафта.

А вот как летит ракета «Кинжал»:

Как видим, ракета стартует с самолета. Причем старт происходит:

  1. На большой высоте (до 20 км, там где воздух уже разряжен)
  2. На большой скорости (до 3000 км/ч)

Делается это потому, что главная «фишка» данной ракеты – чудовищная (гиперзвуковая) скорость под 7 км/с, которую «Кинжал» достигает на финальном (вертикальном) участке полета.

Чтобы достигнуть такой скорости нужно очень много энергии. Так вот, часть этой энергии «Кинжалу» передает самолет. То есть ракета разгоняется не с нуля (как тот же «Калибр»), а с начальной скорости под 3000 км/ч.


К тому же, старт происходит на высоте, а потому ракете уже не требуется рассекать плотный воздух у поверхности земли. То есть она получает дополнительный выигрыш и может более эффективно потратить свое горючее на разгон.

Противодействие ПВО

За счет гиперзвуковой скорости «Кинжал» очень трудно засечь и еще труднее сбить. Именно поэтому он считается неуязвимым для ПВО любого противника.

Пуск «Кинжала» практически на 100% гарантирует что цель, на которую он направлен, будет уничтожена. Будь то штаб, склад, бункер или авианосец.

Что касается крылатой ракеты «Калибр» она тоже хорошо обходит ПВО. Но сбить ее все-таки проще. Например, наши ПВО сбивают американские «Томагавки», которые являются аналогами «Калибра».

Дальность

Вот тут между «Калибрами» и «Кинжалами» нет большой разницы. И там и там называют максимальную дальность 1500-2000 км.

Впрочем, у «Кинжала» все-таки есть преимущество. Т.к. он стартует с самолета (например, бомбардировщика Ту-160), то точку его старта можно оперативно «забросить» на несколько тысяч километров ближе к врагу.

«Калибр» же стартует либо с наземных пусковых установок, либо с кораблей. А корабли не могут так быстро приближаться к противнику, как самолеты.

Разрушительная мощь

И ту и другую ракету можно снабдить ядерной боевой частью, то есть разрушительная сила их может быть невероятной.

Однако, в неядерном исполнении «Кинжал» заметно мощнее «Калибра». Вообще, у «Кинжала» настолько огромная скорость, что ему даже взрывчатка не нужна. Он может уничтожать цели одной только своей кинетической энергией, которая близка к энергиям маленьких метеоритов.

Метеориты ведь тоже без взрывчатки прилетают, но воронки оставляют будь здоров.

Цена

Тут тоже имеется огромная разница. «Калибр» – относительно недорогое оружие. Точная цена не известна, но я не встречал оценки больше чем 50 млн рублей за ракету. Некоторые эксперты оценивает её даже в 20 млн.

А вот «Кинжал», будучи гиперзвуковым оружием, явно дороже. Его точная цена тоже не известна, но я не удивлюсь стоимости в 500 млн руб за единицу, что примерно равно стоимости одного современного танка.

Ну, и судя по тому, что «Калибры» летают каждый день пачками, а «Кинжал» применялся лишь однажды (насколько я знаю), вывод о разнице в стоимости можно сделать однозначный.

Поэтому «Калибр» – это хорошая ракета «на каждый день», а «Кинжал» – эксклюзив для самых важных целей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вооружение   калибри   кинжал   
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9  комментариев
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
кинжал это эскандер воздушного базирования, (первая картинка) это гиперзвуковые баллистические ракеты, а кинжал (фото) это крылатая ракета
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15k
seller-k 2 минуты назад
"воздух уже разряжен" - режет глаз, поэтому правильно это "разрежен".
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6k
евгений 5 минут назад
Объяснение простыми словами именно в последнем предложении
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5k
Roman Час назад
"воздух уже разряжен" а заряжал его Чумак, наверное.
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27k
lem02 Час назад
"...На большой скорости (до 3000 км/ч)..." Это МиГ31 с Искандером под брюхом разгонится до 3000 км/час? Не смешите.
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12k
Konstantin Час назад
20 - 50 млн... Иногда думаю, если бы был мир во всем мире. И государства не тратили столько денег на оборонку. Жили бы мы лучше? Или война - двигатель прогресса?...
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