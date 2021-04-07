15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает

Некоторые из этих видов вооружения успешно прошли испытания на полях сражений, некоторые "заглохли" в стадии разработки. Над ними трудились лучшие инженерные умы, однако они так и остались необычными проектами, о которых мало кто слышал
Англичане, боясь нападения Германии предлагали множество идей защиты. Среди них - воздушные минные поля - идея состояла в том, что при приближении вражеских самолётов в воздух выстреливались сотни ракет, которые на высоте с десяток километров выбрасывали до 20 небольших бомбочек на парашютах, соединённых стальной проволокой. Также предлагалось использовать воздушные шары, которые поднимались на определенную высоту и на тонкой стальной проволоке длиной 12 м несли подвешенную жестянку с взрывчатым веществом — «воздушная мина». Предполагалось, что самолеты будут цеплять эту проволоку и взрываться в воздухе
Устройства, которые использовались для подрыва вражеских танков, были сами похожи на маленькие танки и управлялись при помощи пульта дистанционного управления. назвали эти устройства, которые подбирались под танки противника "Голиафами". Изначально они управлялись с помощью кабеля (длиной 650 метров), но затем перешли на радиоуправление. Немецкое командование выпустило 7,5 штук таких танков и было весьма ими довольно.
Япония к концу Второй мировой войны разработало серию зенитных управляемых ракет, однако, капитуляция Японии закрыла проект. Было создано и испытано несколько образцов ЗУР «Фунрю», которые, вместе в с наработками, были уничтожены.
Предназначался для рытья траншей, окопов, а также как переправа для военной техники в условиях оврагов или окопов противника. Общая длина траншеекопателя NLE Mark I в рабочем положении превысила 23,6 м. Снаряженная масса автомобиля определялась в 130 т. Во время эксплуатации боевой траншеекопатель должен был закапываться в землю на глубину 1,5 м. Сам Черчилль участвовал в продвижении данной машины, т.к. хотел найти способ позволить британским войскам и припасам продвигаться в относительной безопасности и быстро прорваться через линию фронта Германии.
В июне 1941 года был испытан первый и единственный укомплектованный образец траншейной машины NLE Mark I. Весь проект был отменен в 1943 году.
Фактически были завершены только пять уменьшенных версий Нелли. Четыре были списаны в конце войны, а пятая, считавшаяся экспериментальной машиной, была списана в начале 1950-х годов.
Огнеметы Ливенса - огромное орудие, состоявшее из баков с топливом, трубы диаметром 360 мм, 17 м в длине, весил 2,5 длинных тонны и требовал для установки 300 человек, управлялось экипажем в 8 человек. Максимальная дальность стрельбы составляла (90 м. Из него можно было выстрелить всего тремя десятисекундными очередями.
Интересно, что огнемет послужил источником вдохновения для кинематографического изображения огнедышащего главного персонажа-антагониста «огнедышащего дракона» Смауга.
Машина наблюдателя «Kugelpanzer» («танк-шар») — лёгкий бронемобиль, спроектированный в Третьем рейхе. Машина разработана в качестве подвижного наблюдательного пункта для корректировки огня артиллерии.
"Вассерфаль" («Водопад») — первая в мире зенитная управляемая ракета, создана в 1943—1945 гг. в Германии. Реактивный двигатель работал на топливе, вытесняемом из баков сжатым азотом. Ракета стартовала вертикально вверх со специального пускового станка, аналогичного «Фау-2», после чего наводилась на цель оператором с помощью радиокоманд. Ракета была способна поражать цели на высоте 18—20 км и могла быть развёрнута для боевого дежурства.
Разработка ракеты была успешно завершена, но производство этих ракет в Германии не было начато ввиду окончания войны.
Зондеркоманда "Эльба" это группа пилотов, задача которых сбивать бомбардировщики противника в воздухе, направляя на них свой самолет. Ожидалось, что пилоты непосредственно перед столкновением катапультируются на парашютах. В записях Люфтваффе утверждается, что по меньшей мере 22–24 американских самолета пали жертвами подразделения зондеркоманды Эльба .
ТП-82 — охотничий неавтоматический трёхствольный пистолет, предназначенный для защиты советских и российских космонавтов космонавтов от опасных зверей, подачи световых сигналов визуального наблюдения в случае приземления или приводнения в безлюдной местности, а также прокладывания пешеходной тропы в зарослях, заготовки дров и строительных материалов для шалашей, рытья канав, ям и т. п. с помощью приклада-мачете
В 1988 году ТП-82 впервые побывал в космосе — он был включён в аварийный запас корабля "Союз ТМ-7" и являлся обязательным комплектом для всех пилотируемых кораблей «Союз» в период с 1988 по 2006 год
С 2016 года пистолет ТП-82 больше не входит в аварийный запас, при этом приклад-мачете остался
Также известный как Великий Панджандрам , представлял собой массивную тележку с ракетным двигателем и взрывчаткой, разработанную британскими военными во время Второй мировой. Это два больших колеса с ящиком с взрывчаткой посередине, приводимые в движение ракетами. В конце концов, от идеи отказались, потому что она все время опрокидывалась.
Проект Аввакум. Британская концепция строительства авианосца длиной более километра из дерева и льда. Да все верно. Оба ресурса были широко доступны и дешевы, однако в итоге выяснилось, что хотя ресурсы были дешевыми, строительство и логистика для такого проекта на самом деле были довольно дороги, и от него отказались. Изготовлена склеенная модель из пайкрита
Пайкрит - это замороженный ледяной сплав, первоначально состоящий из примерно 14 процентов опилок или другой формы древесной массы (например, бумаги) и 86 процентов льда. .Он отличается необычными свойствами, включая относительно низкую скорость плавления из-за его низкой теплопроводности , а также значительно улучшенную прочность и ударную вязкость по сравнению с обычным льдом. Эти физические свойства могут сделать материал сопоставимым с бетоном, пока он находится в замороженном состоянии.
Его можно ремонтировать и поддерживать, используя в качестве сырья морскую воду
В 1929 году немецкий физик Оберт разработал план космической станции, с которой вогнутое зеркало шириной 100 метров можно было бы использовать для отражения солнечного света на концентрированную точку на Земле. Эту идею разрабатывали немцы во время Второй мировой - так называемая «солнечная пушка» ( Sonnengewehr ) будет частью космической станции на высоте 8 200 километров над Землей. Однако идея оказалась провальной, ввиду несовершенства технологий (сами немцы признались, что построить такое оружие можно лишь спустя 100 лет)
Водолазный танк мог работать под водой до двадцати минут.
Tauchpanzer был произведен путем заделки всех отверстий на Panzer III водонепроницаемым составом. Воздух подавался по гибкому шлангу длиной 18 м и направлялся к бую, плавающему на поверхности, с воздухозаборником длиной 1,50 м над буем. Максимальная рабочая глубина составляла 15 м. Конструкция была испытана в августе 1940 года.
Всего было произведено 168 Tauchpanzer III, а в июне 1941 года в составе 18-го танкового полка они использовались для переправы через реку Буг в начале операции «Барбаросса» . После этого они использовались как обычные танки.
Первый вертикально стартующий немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик. Боевых вылетов Ва.349 не совершил. Всего было построено 36 самолётов. Из оставшихся после испытаний шестнадцати машин 10 было уничтожено на земле при наступлении союзников, 4 перевезены в США (где 3 из них находятся в музеях), по одному экземпляру захватили советские и британские войска.
Зенитное оружие, используемое в Королевском флоте во время Второй мировой. В годы войны было произведено несколько моделей, все они работали по принципу пневматического миномета , используя сжатый воздух или пар высокого давления для выстрела разрывных снарядов по самолетам противника.
Хотя это оружие было неэффективным против обычных бомбардировок с больших высот, оно было намного дешевле, его было легче построить и установить в больших количествах, чем обычную зенитную артиллерию.
Им было сбито два самолета, а позже его широкий ствол нашел иное применение - на его основе сделали картофельную пушку
Авторский пост
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На восьмой "Голиаф" ресурсов не хватило)
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Может 7500 штук?
Эту систему - змейковые аэростаты с миной на несущем тросе - использовали по обе стороны фронта.