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15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает

15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает (20 фото)

Автор:
07 апреля 2021 13:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   военное   вооружение   необычное   разработки   странное   удивительное   
3023
20

Некоторые из этих видов вооружения успешно прошли испытания на полях сражений, некоторые "заглохли" в стадии разработки. Над ними трудились лучшие инженерные умы, однако они так и остались необычными проектами, о которых мало кто слышал

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Метки: Исторические факты   военное   вооружение   необычное   разработки   странное   удивительное   
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4k
Sanar 2 часа назад
"Немецкое командование выпустило 7,5 штук таких танков и было весьма ими довольно."
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На восьмой "Голиаф" ресурсов не хватило)
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17
Виктор Полчаса назад
Из Вассерфаля наши сделали ЗРК. В книгах Чертока он упоминатеся.
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122
阿鋒 52 минуты назад
Вундер-вафли!
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8k
uutb 2 часа назад
Немецкое командование выпустило 7,5 штук таких танков и было весьма ими довольно.
========
Может 7500 штук?
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1k
Алексей uutb Полчаса назад
Нет, семь с половиной штук...
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
"Также предлагалось использовать воздушные шары, которые поднимались на определенную высоту и на тонкой стальной проволоке длиной 12 м несли подвешенную жестянку с взрывчатым веществом «воздушная мина»."

Эту систему - змейковые аэростаты с миной на несущем тросе - использовали по обе стороны фронта.
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12k
Yasen_Perec KiploksAKS 2 часа назад
Противовоздушные аэростаты.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
У них.
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30k
KiploksAKS Yasen_Perec 2 часа назад
Только это не сами аэростаты, а мягкие газгольдеры - мешки из прорезиненного брезента, в которых водород с электролизной станции доставляли на позицию.
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12k
Yasen_Perec KiploksAKS 2 часа назад
Ну так это не я их аэростатами обозвал. А так согласен, "мягкий газгольдер" технически правильней название.
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