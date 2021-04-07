15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает

Предназначался для рытья траншей, окопов, а также как переправа для военной техники в условиях оврагов или окопов противника. Общая длина траншеекопателя NLE Mark I в рабочем положении превысила 23,6 м. Снаряженная масса автомобиля определялась в 130 т. Во время эксплуатации боевой траншеекопатель должен был закапываться в землю на глубину 1,5 м. Сам Черчилль участвовал в продвижении данной машины, т.к. хотел найти способ позволить британским войскам и припасам продвигаться в относительной безопасности и быстро прорваться через линию фронта Германии.



В июне 1941 года был испытан первый и единственный укомплектованный образец траншейной машины NLE Mark I. Весь проект был отменен в 1943 году.

Фактически были завершены только пять уменьшенных версий Нелли. Четыре были списаны в конце войны, а пятая, считавшаяся экспериментальной машиной, была списана в начале 1950-х годов.