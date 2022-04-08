Эй, лакей, пальто скорей! Когда и как появились профессии лакея, камердинера и дворецкого?

Именно из лакеев при проявлении должного усердия и преданности можно было выйти на следующий уровень – стать камердинером. Основная обязанность этих слуг заключалась в уходе за хозяйской одеждой. Что парадоксально, изначально на эту работу шли люди благородного происхождения. На английском языке должность даже именовалась gentleman’s gentleman. То есть камердинер был не слугой в обычном понимании, а представлял собой нечто вроде доверенного лица.

Этикет английских камердинеров был настолько логически устоявшимся, что его перенимали и в других странах. В общем понимании это было обеспечение максимального комфорта и удобства, в котором хозяин должен был пребывать весь день. С утра надлежало подготовить бритвенные принадлежности, тёплую воду, расчёски, щётки для усов, подобрать несколько вариантов одежды с учётом планов на день.