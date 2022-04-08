Эй, лакей, пальто скорей! Когда и как появились профессии лакея, камердинера и дворецкого?

Четыре человека из 100 в Лондоне в начале прошлого века трудились в качестве прислуги. И если основная масса работала, что называется, за кадром (поломойки, прачки, повара, горничные и т.д.), то была и особая категория слуг – лицо дома и хозяина этого дома.
Ни один уважающий себя аристократ не мыслил себе жизни без лакея. В идеале их нанимали, ориентируясь на внешность: кандидат должен был быть молодым, привлекательным внешне. Запрета на создание семьи напрямую не было, но приветствовалось одиночество, поскольку лакей всё своё время должен был посвящать господину.
Раннее утро. Облачённый в ливрею лакей завтракал в общей трапезной для слуг. А потом отправлялся к хозяину, чтобы прислуживать ему за завтраком. В больших домовладениях у каждого лакея помимо основных обязанностей – прислуживать за столом, подавать блюда, встречать и провожать гостей, открывая дверь дома и кареты, были и свои, узкоспециализированные. Это мог быть перенос багажа, помощь горничным с перестановкой мебели во время уборки, чистка столового серебра, сопровождение хозяйки дома во время похода за покупками.
Перед ключевым событием каждого дня – обедом лакей бил в гонг, предупреждая таким образом, что пора переодеваться и спускаться к столу.
Именно из лакеев при проявлении должного усердия и преданности можно было выйти на следующий уровень – стать камердинером. Основная обязанность этих слуг заключалась в уходе за хозяйской одеждой. Что парадоксально, изначально на эту работу шли люди благородного происхождения. На английском языке должность даже именовалась gentleman’s gentleman. То есть камердинер был не слугой в обычном понимании, а представлял собой нечто вроде доверенного лица.
Этикет английских камердинеров был настолько логически устоявшимся, что его перенимали и в других странах. В общем понимании это было обеспечение максимального комфорта и удобства, в котором хозяин должен был пребывать весь день. С утра надлежало подготовить бритвенные принадлежности, тёплую воду, расчёски, щётки для усов, подобрать несколько вариантов одежды с учётом планов на день.
Если хозяин не мог похвастаться изысканным вкусом, то слуге надлежало аккуратно и деликатно предложить вещи, соответствующие статусу, сезону, актуальным модным тенденциям.
Естественно, все предметы гардероба должны были быть безупречно чистыми и выглаженными. Камердинер следил за обувью, шляпами, перчатками, шарфами, зонтами, упаковывал багаж перед поездкой и разбирал его после, приобретал билеты и занимался другими организационными вопросами. Если хозяин ещё не обзавёлся супругой, то слуга также мог взять на себя обязанности по ведению домашнего хозяйства, оплате счетов и не только.
Фактически и лакеи, и камердинеры отвечали за внешнюю «парадную» часть дома. Грязную работу типа розжига огня, вывоза мусора, переноски угля выполняли так называемые мальчики для кухни. Да и на плечи прислуги женского пола ложилось немало тяжёлой работы.
Эта должность интересна тем, что прототип её появился ещё в седой древности. Прадворецкие, по сути, это виночерпии. В эпоху Античности и Средневековья эту работу выполняли рабы. Но по мере развития направления, а также совершенствования науки о ядах к выбору персонала нужно было подходить более тщательно.
На английском «дворецкий» – это butler, то есть прослеживается прямая связь и с нормандским buteler, и старофранцузским botellier. Иными словами, человек, ведающий хозяйскими бутылками и погребом. Постепенно он выдвинулся на роль старшего, главного, своего рода координатора всего штата прислуги.
В викторианскую эпоху сложился окончательный образ дворецкого, ставшего неотъемлемой составляющей английского поместья. Фактически это была не просто трудовая единица, а элемент системы морально-этических норм и ценностей, которая оказала существенное влияние не только на жизнь Англии, но и других стран.
Дворецкий возглавлял штат прислуги мужского пола, экономка – женского. При отсутствии такой единицы в штате он руководил и горничными, и кухарками. В сложные периоды, когда, к примеру, в доме были гости, дворецкий мог выполнять и функции лакея и камердинера. Общий порядок в доме, согласование финансовых вопросов, приём и увольнение персонала – всё это было в его ведении. Ну и, конечно, никто не отменял и обязанности следить за винным погребом.
Помимо жалованья он получал от хозяина жилье, питание, специальную форму (ливрею), презенты, чаевые от гостей. Гости и хозяева обращались к дворецкому просто по фамилии, тогда как слуги должны были обязательно добавлять «мистер». При большом фронте работы в помощь главному могли нанять помощника – младшего дворецкого из числа лакеев дома.
Так что… Дворецкий – совсем не убийца, как любили иронизировать литераторы. А очень даже важная и ответственная профессия, ведь без него хозяева превращались в сущих младенцев – беспомощных и растерянных.
Эти профессии постепенно себя изжили себя и остались в прошлом, поскольку после Первой мировой мало кто из аристократов мог позволить себе содержать прислугу. Но есть и исключения: современные богачи и аристократы, желающие воссоздать атмосферу благородной эпохи. Впрочем, Берриморы современности работают не только в качестве картинки, но и решают вполне себе практические задачи.
Безусловно, перечень обязанностей в современных реалиях у лакеев и дворецких иной. Теперь им нужно быть подкованными в современных гаджетах, разбираться в технике, хорошо водить авто, понимать принципы работы различных интернет-сервисов и не только.
Что касается набора личностных качеств – исполнительности, скрупулёзности, внимательности, тактичности, преданности, молчаливости, беспристрастности, то они по-прежнему актуальны. И в Великобритании даже работает специальное учебное заведение, где готовят профессиональных дворецких. Его выпускники при должном усердии могут рассчитывать на место с заработной платой порядка 40 тыс. фунтов в год, что эквивалентно примерно 4 млн в российских рублях. И это не предел. В последнее время среди дворецких встречаются и дамы, тогда как раньше эта профессия считалась исключительно мужской.
Источник:
АНТИФИШКИ
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