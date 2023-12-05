«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

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На мороз выбежали женщина в легкой домашней одежде, мужчина и ребенок в одних трусах. Инцидент попал на камеру домофона.
В итоге женщину затащили домой. Одному из очевидцев происходящего осталось лишь закурить сигарету.
Ждём реакции правоохранительных органов.
Журналисты нашли участника семейного скандала, но он даже не смог сказать, как чувствует сейчас себя его супруга.
В полицию заявлений не поступало, но они все равно проводят проверку по факту опубликованного видео.
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А поскольку чувак моложе этой бабцы, то личинус явно не его.
Доводилось с подобным сталкиваться. Чувака жаль, видно что нормальный и отзывчивый чел, гнать надо ему её ссаными тряпками нафиг и нормальную бабу искать.
А орать человек может не только тогда когда ему нужна помощь, а и тогда когда ему КАЖЕТСЯ что нужно орать и просить помощи. Кому как не женщинам нужно знать - что такое женская истерика. А если у женщины еще и проблемы с головой и психикой (а у какой женщины их нет?) - то и случаются такие сцены.
"Стеклянный взгляд благоверного" вы так же с домофонной камеры прочитали и уже поставили диагноз - спасать фею от морального урода срочно.
Обратите внимание, женщина хоть и в платье домашнем, но в обуви рванула, значит собиралась как-никак. А мужик и ребёнок рванули за долбанутой видимо как дверь хлопнула.
Поверьте - полный имбецилизм по воплям на публику, делать далеко идущие выводы.
Ждал всё видео когда будет ЖУТЬ! И где?
По нашим Питерским меркам это не жуткая разборка, а фигня! Мужик бабу вообще не разобрал, ни одна часть не отделилась! В начале волосы хотел отделить, но разве это разборка?
НО нет
Ей нужно чтоб ушёл мужик, и оставил хату, и алименты платил
А она найдёт нового
Ни один юрист/полицейский и т д не станет огульно вешать ярлыки.
Ситуация может повернуться в любую сторону и женщина возможно спасает свою жизнь.
И твои комменты по поводу алиментов и то, что тебя жена бросила как раз и подтверждают, что ты полный отстой, раз от тебя баба ушла и детей забрала, а все твое -это постить голых шлюх на фишках
А вариантов для такого цирка полно, например, мужик узнал, что жена на лево ходит или что ребенок не от него, или трипак ни с того ни с сего появился, а он в 3 смены за станком... в общем на одну сторону валить все не стоит, как говорит народная мудрость: "в конфликте виноваты двое..."
Бывает кукуха едет просто потому, что она едет... И очень похоже как на этом видео.