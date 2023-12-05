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«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

Автор:
05 декабря 2023 09:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   конфликт   люди   ребенок   родители   семейная разборка   
3588
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На мороз выбежали женщина в легкой домашней одежде, мужчина и ребенок в одних трусах. Инцидент попал на камеру домофона.

В итоге женщину затащили домой. Одному из очевидцев происходящего осталось лишь закурить сигарету.


Ждём реакции правоохранительных органов.

Журналисты нашли участника семейного скандала, но он даже не смог сказать, как чувствует сейчас себя его супруга.


В полицию заявлений не поступало, но они все равно проводят проверку по факту опубликованного видео.



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Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   конфликт   люди   ребенок   родители   семейная разборка   
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38  комментариев
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58k
dima423 3 часа назад
Жесть какая то) Ну свидетелям однозначно надо вызывать полицию...пусть разбираются) ХЗ что там происходит... но по любому какая то жопа. Ребенка жалко(
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18k
Сергей 2 минуты назад
У меня сосед так чудил когда перепьет... Жену в одной ночнушке из дома выгонял, она то у нас ночевала, то у других соседей ... А на следующий день видишь их, идут вместе, за руки держатся, воркуют...
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15k
Hairy 20 минут назад
Дешевая бабская, рспшная манипуляция, сто процентов косяки с её стороны, скорее всего бл.донула, чувак видимо долго терпел, видимо любит, потом ей высказал, а эта сученция не нашла ничего лучше как закатить истерику при людях!
А поскольку чувак моложе этой бабцы, то личинус явно не его.
Доводилось с подобным сталкиваться. Чувака жаль, видно что нормальный и отзывчивый чел, гнать надо ему её ссаными тряпками нафиг и нормальную бабу искать.
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110
Александр Вьюшков 21 минуту назад
Мужчина и ребенок в одних трусах. Автор, ты - 3,14-зда60л. Трусов я насчитал двое.
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192
Виктория Час назад
Такие дела на тормозах спускать нельзя! Посмотрите в конце видео на стеклянный взгляд благоверного этой дамы - он о многом говорит. Надеюсь именно в этот момент был вызван патруль, иначе можно опоздать. Если человек, в такой ситуации, громко просит о помощи - надо её оказать. Очень жаль, что у таких молодых людей в отношениях до такого дошло.
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11
Игорь Виктория 15 минут назад
Вы встаньте перед камерой домофона с УФ подсветкой в 3 часа ночи - вряд-ли будете выглядеть лучше.
А орать человек может не только тогда когда ему нужна помощь, а и тогда когда ему КАЖЕТСЯ что нужно орать и просить помощи. Кому как не женщинам нужно знать - что такое женская истерика. А если у женщины еще и проблемы с головой и психикой (а у какой женщины их нет?) - то и случаются такие сцены.
"Стеклянный взгляд благоверного" вы так же с домофонной камеры прочитали и уже поставили диагноз - спасать фею от морального урода срочно.
Обратите внимание, женщина хоть и в платье домашнем, но в обуви рванула, значит собиралась как-никак. А мужик и ребёнок рванули за долбанутой видимо как дверь хлопнула.
Поверьте - полный имбецилизм по воплям на публику, делать далеко идущие выводы.
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114
Maxim Zhukov Час назад
Ох... был я как-то в такой ситуации... жили сверху шумные соседи... гонял свою девушку там паренёк... в один вечер прям сильно она кричала и звала на помощь, мы с супругой поднялись, позвонили в дверь, она выскочила, а я сцепился с товарищем. Так как оппонент был изрядно пьян, то рукопашная продлилась не долго ... а потом участок, полиция и заявление о нанесении телесных повреждений от девушки, и что она не кричала и на помощь не звала ...
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9k
soar 2 часа назад
Самое страшное в этом не то, что женщина скорее всего живет в аду, а то, что увидишь такую сцену с женскими криками "Помогите!!!", всечешь этому е#лану в бубен, а потом женщина на тебя еще и заяву в ментовку напишет.
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32k
Kladbische 2 часа назад
"жуткая семейная разборка"
Ждал всё видео когда будет ЖУТЬ! И где?
По нашим Питерским меркам это не жуткая разборка, а фигня! Мужик бабу вообще не разобрал, ни одна часть не отделилась! В начале волосы хотел отделить, но разве это разборка?
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761
бдятел 2 часа назад
Какой реакции органов ждать? У них она одна: Нет тела - нет дела, а милые бранятся - только тешатся...
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1k
manowar _by 2 часа назад
Очередная истеричная особа решила поиграть в эпатаж?
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5k
samis 2 часа назад
Мне в таких семьях всегда жалко только детей...
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558
Дмитрий Базурин 2 часа назад
Возможно оба пережрали водку, начало истории не ясно. Ребенка жалко!
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15k
Типа граф 2 часа назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
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401
Murych 2 часа назад
Духовно
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1k
РАТНИК 2 часа назад
100 % муж тиран - у жены истерика и она уже не в силах была терпеть постоянные моральные издевательства - её психика сломана , она как отчаявшийся узник концлагеря пытается выжить и убежать. Тут надо разводиться и срочно.
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6k
мемфрид 2 часа назад
Это кошмар...
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1k
Lenusya 2 часа назад
ребенка жалко
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16k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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22k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Жесть! Вряд ли она с ребенком к этому чуваку заехала, имхо она его к себе притащила!
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17k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
У меня бывшая такая же епанушка с погремушкой была, как накидается так фляга свистела мама не горюй. Потом она нашла себе хахеля который с ней прибухивал, суд отказал в моей просьбе, что бы ребенок жил со мной. Сейчас для ребенка я умер.
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11
Игорь Дмитрий Базурин 10 минут назад
Поверье - не всегда белочка приходит от возлияний. Сталкивался.
Бывает кукуха едет просто потому, что она едет... И очень похоже как на этом видео.
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