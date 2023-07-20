Перепутал: в Санкт-Петербурге дедушка привёл домой из детского сада чужую девочку

Старичкам свойственна забывчивость. Дедушку послали за внучкой в детский сад. Он послушно привёл девочку домой. Правда, оказалось, что это совсем другой ребёнок.

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Выяснилось, что учреждение работало первый день в формате дежурного детского сада на летний период, и воспитатель не была знакома с родителями детишек. Дедушка назвал имя внучки - педработник привела девочку (полную тёзку его внучки), которая, увидев деда, просияла, подтвердила, что он её родственник, и была готова идти с ним куда угодно. А пенсионер не узнал ребёнка, потому что давно его не видел, да и зрение у него слабое.



