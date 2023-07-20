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Перепутал: в Санкт-Петербурге дедушка привёл домой из детского сада чужую девочку

Перепутал: в Санкт-Петербурге дедушка привёл домой из детского сада чужую девочку

Автор:
20 июля 2023 18:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   внучка   дедушка   детский сад   пенсионер   перепутал детей   полиция   
1617
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Самое интересное, что "внучка", которая никогда не видела родного деда, с удовольствием пошла с незнакомым пенсионером, радуясь, что, наконец, увидела родственника.

Старичкам свойственна забывчивость. Дедушку послали за внучкой в детский сад. Он послушно привёл девочку домой. Правда, оказалось, что это совсем другой ребёнок.

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Выяснилось, что учреждение работало первый день в формате дежурного детского сада на летний период, и воспитатель не была знакома с родителями детишек. Дедушка назвал имя внучки - педработник привела девочку (полную тёзку его внучки), которая, увидев деда, просияла, подтвердила, что он её родственник, и была готова идти с ним куда угодно. А пенсионер не узнал ребёнка, потому что давно его не видел, да и зрение у него слабое.


Когда за лжевнучкой в детсад пришли её родители, оказалось, что ребёнка увёл незнакомый мужчина. Тут же вызвали полицию. Стражи порядка осмотрели территорию детского сада и проверили камеры наблюдения, на которых увидели, как пропавшая девочка уходит с незнакомым мужчиной.


Когда всё, наконец, выяснилось, родители "потеряшки" не стали подавать заявление в полицию. Мама девочки рассказала: «Она знает, что у нее дедушка есть, но она его не видела, поэтому она обрадовалась и пошла с ним». Кстати, дедущка накормил внучку ужином, и та была довольна.


После этого инцидента в детском саду провели внутреннее расследование, и педагогу, отпустившего ребёнка с чужим человеком, влепили выговор.

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Метки: Видео   внучка   дедушка   детский сад   пенсионер   перепутал детей   полиция   
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20  комментариев
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3k
Alex 2 часа назад
Ну теперь "деду" придется регулярно "внучку" навещать, что бы ребенка не травмировать )
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16k
_delphin_ 14 минут назад
Всё равно завтра назад вести.
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17k
Nikita 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
пирожок 38 минут назад
В детском саду:
Здравствуйте, я дедушка Ленин.
Да ты псих какой-то!
Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.
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4k
vfrcbvec 43 минуты назад
Картинка как нельзя точна))
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7k
newegg 46 минут назад
Давно пора ввести обменный фонд и составить расписание на обмены..
С опцией сдачи ребенка на ночь тем, у кого своих детей нет или уже выросли.
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6k
sumrаknn 57 минут назад
родители "потеряшки" не стали подавать заявление в полицию.
Автор видать - школота, а может я в подпитии чего-то не понимаю:
Заявление потерпевших требуется только по легким статьям, а по тяжелым - заявление не нужно, все равно уголовное дело. Похищение ребенка - тяжкая статья, от 5 до 12. Так что родителям хоть пиши, хоть не пиши - по барабану.
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15k
banzai7 Час назад
А с женой так не получится?
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−14
Ясен Пень Час назад
Совпадений, как в индийской мелодраме. Но хочется, что бы было правдой.
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8k
Дмитрий Час назад
Наконец то добрая история без "кровькишкирас3.14....ло". Главное, что все стороны остались довольны.
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