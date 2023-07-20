Перепутал: в Санкт-Петербурге дедушка привёл домой из детского сада чужую девочку

Самое интересное, что "внучка", которая никогда не видела родного деда, с удовольствием пошла с незнакомым пенсионером, радуясь, что, наконец, увидела родственника.
Старичкам свойственна забывчивость. Дедушку послали за внучкой в детский сад. Он послушно привёл девочку домой. Правда, оказалось, что это совсем другой ребёнок.
Выяснилось, что учреждение работало первый день в формате дежурного детского сада на летний период, и воспитатель не была знакома с родителями детишек. Дедушка назвал имя внучки - педработник привела девочку (полную тёзку его внучки), которая, увидев деда, просияла, подтвердила, что он её родственник, и была готова идти с ним куда угодно. А пенсионер не узнал ребёнка, потому что давно его не видел, да и зрение у него слабое.
Когда за лжевнучкой в детсад пришли её родители, оказалось, что ребёнка увёл незнакомый мужчина. Тут же вызвали полицию. Стражи порядка осмотрели территорию детского сада и проверили камеры наблюдения, на которых увидели, как пропавшая девочка уходит с незнакомым мужчиной.
Когда всё, наконец, выяснилось, родители "потеряшки" не стали подавать заявление в полицию. Мама девочки рассказала: «Она знает, что у нее дедушка есть, но она его не видела, поэтому она обрадовалась и пошла с ним». Кстати, дедущка накормил внучку ужином, и та была довольна.
После этого инцидента в детском саду провели внутреннее расследование, и педагогу, отпустившего ребёнка с чужим человеком, влепили выговор.
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Здравствуйте, я дедушка Ленин.
Да ты псих какой-то!
Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.
С опцией сдачи ребенка на ночь тем, у кого своих детей нет или уже выросли.
Автор видать - школота, а может я в подпитии чего-то не понимаю:
Заявление потерпевших требуется только по легким статьям, а по тяжелым - заявление не нужно, все равно уголовное дело. Похищение ребенка - тяжкая статья, от 5 до 12. Так что родителям хоть пиши, хоть не пиши - по барабану.
Мы же не знаем мнения настоящей внучки