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Непростой тест по математическим формулам

Непростой тест по математическим формулам

Автор:
29 января 2024 16:27
Сообщество : Математические фишки
Метки: Тесты   алгебра   геометрия   математика   математические тесты   тест   формулы   
1596
1
Да, это не тот тест, который бы следовало проходить в понедельник. Ну ведь как-то нужно включаться в новую рабочую неделю?! Проверьте свой уровень владения основ математики.

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Метки: Тесты   алгебра   геометрия   математика   математические тесты   тест   формулы   
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11  комментариев
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19k
Алексей Теуш Час назад
Формально можно так сказать, но периметр круга меня умилил!
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2k
CAIIIKA1908 14 минут назад
8 из 8, половину тыкал наугад
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14k
ron Полчаса назад
А говорили, что геометрия не понадобиться в жизни!
А тесты на Фишках ? )))
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6k
Babangdida 44 минуты назад
Ах#еть, с 8-ого класса формула поверхности шара ни разу не понадобилась (уже почти 40 лет). Хорошо, что интегрирование ещё помню, а то завалил бы и тест по логике, заодно...
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118
Quantimus 57 минут назад
Учился я давным давно, но проблем с тестом не испытал
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28k
Lehoia Час назад
второй и восьмой вопросы-по сути одинаковы.
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6k
Hugo_RnD Час назад
8 класс общеобразовательной школы.
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15k
Андрей Донченко Час назад
"Из 8 вопросов ответили верно на 7. Вы прекрасно разбираетесь в основах алгебры и геометрии. Показался ли данный тест для вас слишком лёгким?"

У меня в семье три школьника.
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
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