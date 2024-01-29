Непростой тест по математическим формулам

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Да, это не тот тест, который бы следовало проходить в понедельник. Ну ведь как-то нужно включаться в новую рабочую неделю?! Проверьте свой уровень владения основ математики.
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А тесты на Фишках ? )))
У меня в семье три школьника.
Дома два школьника,но они не причем. Просто хорошо учился.