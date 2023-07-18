Если вы закончили хотя бы 11 классов средней школы, то данный тест не покажется чем-то сложным. Готовы проверить базовые познания по математике. Проверять будем всё: от дробей и процентов до корней, постоянных, а также порядок выполнения действий.

Элементарный математический тест, который стыдно не пройти 0