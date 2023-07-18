Элементарный математический тест, который стыдно не пройти

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Если вы закончили хотя бы 11 классов средней школы, то данный тест не покажется чем-то сложным. Готовы проверить базовые познания по математике. Проверять будем всё: от дробей и процентов до корней, постоянных, а также порядок выполнения действий.
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Со второго раза )))
Ещё скрипят потертые мозги. Удалось пройти. Правда, факториал и число Эйлера мы тоже в школе не проходили. А первый пункт уже, как я вижу, исправили.
-И, да, хорошо, что ТС не ракетчик. ))
Если корень из 37 больше 6 в квадрате, то я китайская балерина.