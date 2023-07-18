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Элементарный математический тест, который стыдно не пройти

Элементарный математический тест, который стыдно не пройти

Автор:
18 июля 2023 15:35
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   алгебра   арифметические действия   математика   тест   тесты по математике   
3029
1
Если вы закончили хотя бы 11 классов средней школы, то данный тест не покажется чем-то сложным. Готовы проверить базовые познания по математике. Проверять будем всё: от дробей и процентов до корней, постоянных, а также порядок выполнения действий.

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Метки: Тесты   алгебра   арифметические действия   математика   тест   тесты по математике   
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27  комментариев
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480
Olldd 2 часа назад
П1. Как-то не уверен, что корень из 37 (6,082) больше 6 в квадрате (36).
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6k
heta 7 минут назад
Число Эйлера сходу не помню, но обычно всякие важные числа, коэффициенты и постоянные - обычно меньше 3-х.
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56k
Олег 15 минут назад
вот не знаю я что такое процент с двумя нулями в дробной части
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2k
Бомбардир 46 минут назад
10
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33k
Fat Lynx 56 минут назад
Йа инот!
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27
Aleks Ro Час назад
Всё угадал!
Со второго раза )))
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29k
Е-Лена Час назад
Да... )))
Ещё скрипят потертые мозги. Удалось пройти. Правда, факториал и число Эйлера мы тоже в школе не проходили. А первый пункт уже, как я вижу, исправили.
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10k
Янус Полуэктович Час назад
блин, да где вы тут 6 в квадрате то увидели?!!!

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480
Olldd Янус Полуэктович Час назад
>>Спасибо, поправил. Из другого вопроса квадрат свалился
-И, да, хорошо, что ТС не ракетчик. ))
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8k
Владимир Час назад
за 1 п. минус
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7k
М С 2 часа назад
На первом же вопросе понял, что мое высшее математическое не котируется.
Если корень из 37 больше 6 в квадрате, то я китайская балерина.
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134
Patiot Янус Полуэктович 47 минут назад
Шесть в квадрате это тридцать шесть вообще-то...
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10k
goshan_hmc 2 часа назад
В первом вопросе ошибочка вышла! Уж не из ЕГЭ вы этот тестик подтянули?
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Когда я училась в школе, факториалы и число Эйлера не проходили. Результат 7 из 10.
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134
Patiot Вишенка Крокодилова 47 минут назад
Проходили. Просто надо было учителя слушать, а не ворон за окном считать.
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