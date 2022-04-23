Древние и современные тайны Собора Парижской Богоматери

Мистика начинается, что называется, с входа. В соответствии с легендой, во Франции в VIII веке жил талантливый кузнец Бискорне, которому и поручено было изготовить для Нотр-Дама двери.

Несмотря на талант, молодой мастер был напуган такой ответственностью и заключил с Сатаной сделку. Тот не обманул: Бискорне сотворил настоящий шедевр. Но расплатился за него собственной душой: после завершения рядом дверью был обнаружен бесчувственный кузнец. А вход невозможно было открыть. Кто-то из церковников догадался окропить дверь святой водой, после чего та поддалась. Это, якобы, спасло и кузнеца. По менее оптимистичной версии ему всё же пришлось заплатить. И Бискорне вскоре скончался.