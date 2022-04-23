Древние и современные тайны Собора Парижской Богоматери

Когда 3 года назад серьёзный пожар чуть не разрушил древний готический собор, многие усмотрели в этом предзнаменование.
Ведь всё время существования Нотр-Дам де Пари вокруг него ходят слухи, некоторые из которых нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Мистика начинается, что называется, с входа. В соответствии с легендой, во Франции в VIII веке жил талантливый кузнец Бискорне, которому и поручено было изготовить для Нотр-Дама двери.
Несмотря на талант, молодой мастер был напуган такой ответственностью и заключил с Сатаной сделку. Тот не обманул: Бискорне сотворил настоящий шедевр. Но расплатился за него собственной душой: после завершения рядом дверью был обнаружен бесчувственный кузнец. А вход невозможно было открыть. Кто-то из церковников догадался окропить дверь святой водой, после чего та поддалась. Это, якобы, спасло и кузнеца. По менее оптимистичной версии ему всё же пришлось заплатить. И Бискорне вскоре скончался.
В XX веке распространилась легенда, в соответствии с которой все тайные знания, которыми обладали алхимики древности, спрятаны в величайших соборах мира и каждый день буквально мозолят глаза священнослужителей и прихожан.
На колонне у входа в Нотр-Дам имеется изображение женщины у лестницы, состоящей из 9 ступеней – лестницы философов. Барельефы на крыльце – это алхимические процессы. Теорию подтверждает изображение алхимика защищающего особую печь, и женщины с изображением саламандры – символа огня.
И, наконец, венцом этой алхимической теории её последователи называют старика на северной башне собора. Правда, создатель скульптуры – архитектор Виолле-ле-Дюк, установивший её в XIX веке во время реставрационных работ, вероятнее всего, заложил в неё иной смысл, сделав олицетворением Агасфера – Вечного жида, который обречён блуждать по миру вплоть до второго пришествия.
Даже фундамент собора непростой. Изначально на этом месте располагался языческий храм Юпитера. А ещё раньше – древнее святилище кельтов. Отдельные фрагменты храма, в том числе элементы алтаря, обнаружили во время перестройки в 1710 году.
Есть версия, что именно камни из алтаря Юпитера были использованы для возведения фундамента. Но точных фактов, подтверждающих это предположение, нет, поскольку после древних святилищ до Нотр-Дама на этом месте успели постоять и разрушиться 4 христианских церкви. Не исключено, что в них действительно использовались элементы более ранних архитектурных конструкций.
Настоящим украшением – загадочным и таинственными считаются горгульи, венчающие водоотводы. Казалось бы, это просто элемент декора. Статуи – это своего рода обереги, зорко следящие, чтобы к собору не приближалось зло.
Считается, что образ горгульи появился в VII веке. По легенде, руанский епископ Роман сумел победить огнедышащее чудовище, которое звалось Горгульей. Останки дракона сожгли, но пламя пощадило голову и шею чудища. И их было решено прибить на здании церкви в назидание другим исчадиям зла – что их ожидает, если они приблизятся. Так и повелось, что образ этих созданий стали применять для украшения. Многие верят, что если настанет необходимость, то горгульи оживут, чтобы сразиться с силами зла.
После пожара во время реставрационных работ под полом был обнаружен загадочный свинцовый саркофаг, а также несколько других захоронений. Судя по месту и стилю захоронения, в нём может находиться какой-то представитель элиты своей эпохи. В настоящее время решается вопрос с вскрытием саркофага и исследованием содержащихся в нём останков. Судя по результатам эндоскопических исследований, внутри точно есть растительные остатки, фрагменты костей, волос и другие органические и неорганические вещества.
Вероятно, саркофаг – это далеко не последняя из тайн собора. И сколько ещё загадок таит в себе Нотр-Дам, можно только предполагать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какое ещё предзнаменование? Нех пускать в страну исламских дикарей, которых всё человеческое "оскорбляет".