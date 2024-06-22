Фулканелли: таинственный французский алхимик и загадка его личности

Все, кто занимался созданием големов, поиском вечной жизни или разработкой философского камня, как и положено, использовали в своей работе книги. Но кто-то же эти книги писал? И откуда-то получал информацию.
Алхимия сама по себе является загадочной областью. Однако ничто в ней не является более загадочным, чем люди, которые её практикуют. Или, по крайней мере, якобы практикует. Один из таких людей был известен только благодаря своим публикациям и ученикам. Они называли его Фулканелли (буквально «Извергающий»). Это имя было указано на его трудах. Но кем в действительности был этот человек, история умалчивает.
Узнать больше о жизни Фулканелли практически невозможно. Он родился в конце XIX века, а его работы были опубликованы в начале первой половины XX века. В своих записях он писал о жене, так что, предположительно, он состоял в браке. Часто высказывается предположение, что Фулканелли, кем бы он ни был, был весьма хорошо образован. Основанием для этого служат его почерк и способность писать на многих языках, включая родной французский, а также латынь и греческий. Однако это всего лишь предположение. Возможно, он просто был хорошо начитан.
Считается, что даже имя Фулканелли – это псевдоним, под которым реальный человек и автор скрывался десятки лет. Но при этом с Фулканелли связаны три имени известных людей. Это имена его учеников. Самым ярким из них был Эжен Канселье.
Он якобы превращал свинец в золото, чему научился у своего мастера. Он стал учеником Фулканелли, когда ему было всего 16 лет. Через несколько лет его учениками стали также Жан-Жюльен Юбер Шампань и Гастон Соваж. Соваж был свидетелем того, как Канселье превращал свинец в золото. Шампань стал иллюстратором работ своего мастера, которые были опубликованы после исчезновения Фулканелли примерно в 1926 году. Канселье якобы видел его после этого, но 1926 год является общепринятым годом исчезновения стареющего алхимика.
Теории подлинной личности
Канселье сам является одной из предполагаемых личностей Фулканелли. Он отвечал за публикацию книг алхимика после исчезновения наставника. Он также утверждал, что видел его в 1953 году в одном из испанских замков. Канселье также настаивал, что человек, которому к тому времени было уже за 80, выглядел максимум на 50 лет.
Ещё одно интересное предположение подразумевает, что Жан-Жюльен Юбер Шампань и был Фулканелли. Конечно, хронология кажется странной, поскольку он стал учеником мастера после Канселье, но, возможно, эта хронология была сфабрикована. Кроме того, Шампань был иллюстратором книг Фулканелли и прекрасно образован. Но, как и всё прочее, связанное с алхимиком, эта теория также не лишена противоречий.
Наконец, даже было высказано предположение, что физик Жюль Виоль был Фулканелли. К сожалению, эта теория не имеет под собой никаких оснований. Это просто выстрел в пустоту. В легенду эту информацию добавили просто потому, что это было нечто новое в противоречивых и скудных сведениях об этом загадочном человеке.
Это один из немногих случаев в истории, когда информации настолько мало, что даже скрупулёзные поиски не дают результатов. Все люди, благодаря которым имя Фулканелли стало достоянием общественности, давно умерли.
Сам Фулканелли – человек-загадка, неумерший, которому, возможно, удалось создать философский камень, возможно, ещё жив, если верить Канселье. Личность остаётся неизвестной, местонахождения тоже, а загадка продолжает вдохновлять всё новых исследователей постичь непостижимое и хотя бы на шаг приблизиться к тайне.
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