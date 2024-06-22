Фулканелли: таинственный французский алхимик и загадка его личности

Канселье сам является одной из предполагаемых личностей Фулканелли. Он отвечал за публикацию книг алхимика после исчезновения наставника. Он также утверждал, что видел его в 1953 году в одном из испанских замков. Канселье также настаивал, что человек, которому к тому времени было уже за 80, выглядел максимум на 50 лет.

Ещё одно интересное предположение подразумевает, что Жан-Жюльен Юбер Шампань и был Фулканелли. Конечно, хронология кажется странной, поскольку он стал учеником мастера после Канселье, но, возможно, эта хронология была сфабрикована. Кроме того, Шампань был иллюстратором книг Фулканелли и прекрасно образован. Но, как и всё прочее, связанное с алхимиком, эта теория также не лишена противоречий.