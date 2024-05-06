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Что там с яйцами? Итоги Пасхи

Что там с яйцами? Итоги Пасхи

Автор:
06 мая 2024 10:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: итоги Пасхи   пасха   пасхальные яйца   подборка   праздник   яйца   
1845
17
В первую очередь данный пост посвящён всем агностикам, иноверцам и атеистам. Что же вы могли пропустить, пока православные отмечали Пасху? Разбираемся детально в яичном деле.
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Метки: итоги Пасхи   пасха   пасхальные яйца   подборка   праздник   яйца   
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Aqueronte Час назад
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Ви Час назад
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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4333 поста (4210 в горячем)

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