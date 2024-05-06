Что там с яйцами? Итоги Пасхи

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В первую очередь данный пост посвящён всем агностикам, иноверцам и атеистам. Что же вы могли пропустить, пока православные отмечали Пасху? Разбираемся детально в яичном деле.
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