Золотые яйца. Бизнесмены и чиновники заранее бронируют дорогие пасхальные лакомства

Также обеспеченные верующие расхватали шоколадные яйца по 2 тысячи рублей за штуку и даже их золотые аналоги за 9 500 и 13 000 рублей за штуку - причем брали не по одному яйцу, а на всю семью.

Разговеться после Великого поста и светлой Пасхи, по данным СМИ, в столице в прошлом году, также предлагали круассанами с черной икрой и пищевым золотом (за последними вообще стояли очереди).

Блюдо под нзванием"завтраком бурлака" с черной икрой и солениями бойко продавали аж за 50 000 рублей.