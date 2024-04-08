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Золотые яйца. Бизнесмены и чиновники заранее бронируют дорогие пасхальные лакомства

Золотые яйца. Бизнесмены и чиновники заранее бронируют дорогие пасхальные лакомства

Автор:
08 апреля 2024 20:23
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнесмены   бронирование   куличи   пасха   праздник   чиновники   элита   яйца   
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По данным экспертов гида Luxury Consumption, в столице нашей Родины бизнесмены, чиновники и "золотая молодежь" заказывают дорогие пасхальные явства заранее. Встретить Великий праздник "по-элитному" обойдется в среднем около 30 000 рублей за "золотой" кулич и около 15 000 рублей за одно "золотое" яйцо.

Обеспеченные бизнесмены, чиновники и дети так называемой "элиты" к Пасхе заранее бронируют дорогие пасхальные яйца и куличи.

Согласно исследованию консалтингового института по товарам и услугам люксового сегмента Luxury Institute, встретить Светлое Христово воскресенье обойдется в среднем около 30 000 рублей за "золотой" кулич и около 15 000 рублей за яйцо.

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Не Фаберже, конечно, но тоже не плохо:

Как сообщало в 2023 году "Рен-ТВ" , только за сутки в столице, как горячие пирожки "разлетелись" 750-граммовые куличи за 13 000 рублей. Скупили также куличи, покрытые сусальным золотом. Эти ушли по 25 тысяч рублей за штуку.

Также обеспеченные верующие расхватали шоколадные яйца по 2 тысячи рублей за штуку и даже их золотые аналоги за 9 500 и 13 000 рублей за штуку - причем брали не по одному яйцу, а на всю семью.

Разговеться после Великого поста и светлой Пасхи, по данным СМИ, в столице в прошлом году, также предлагали круассанами с черной икрой и пищевым золотом (за последними вообще стояли очереди).

Блюдо под нзванием"завтраком бурлака" с черной икрой и солениями бойко продавали аж за 50 000 рублей.

Кстати, согласно исследованию все того же консалтингового института по товарам и услугам люксового сегмента Luxury Institute, аудитория премиального рынка товаров делится на устойчивые 20 и 80 процентов. 20 – это консервативная часть покупателей, хранители философии old money, готовые приобретать предметы роскоши в любой ситуации, вне зависимости от внешних обстоятельств. Именно они обеспечивают 70% продаж в люксовом сегменте. Остальные 80% клиентов – аудитория неоднородная, зависящая от изменений экономической ситуации, нередко ограниченная в средствах и поэтому подверженная спадам покупательской активности.

Источник:

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Метки: бизнесмены   бронирование   куличи   пасха   праздник   чиновники   элита   яйца   
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13  комментариев
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23k
Shtoppi 51 минуту назад
это одно из множества того «ВСЕ», что нужно знать о чиновниках.
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Toxictofa Полчаса назад
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92k
sapér Vodička 37 минут назад
Согласно исследованию консалтингового института по товарам и услугам люксового сегмента Luxury Institute----------------------
Ссылка coub.com
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10k
Доктор 48 минут назад
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11k
Сатанеев 57 минут назад
"Завтрак бурлака" выглядит весьма аппетитно.
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31k
AzuveR Час назад
Деньги из жопы валятся, вот и покупают булки и яйца за эти деньги, себестоимость которых копейки. Впрочем ничего нового, кто то последний буй без соли доедает, кто то чёрную икру из золотой бочки ,брильянтовым черпаком хлебает.
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133
Аврашалом Маркович Час назад

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55k
Опиум для народа Час назад
Видимо господь будет более благосклонен к тому, у кого яйца подороже. )))
Интересно, а хоть один из этих ублюдков держал Пост?
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569
Alex Roland 2 часа назад
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4k
poбт 2 часа назад
ну собственно
и чё?
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13k
Denissg 2 часа назад
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2k
просто программист 2 часа назад
Куда уж без чиновников ((
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1426 постов (1353 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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97960



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