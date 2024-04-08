Золотые яйца. Бизнесмены и чиновники заранее бронируют дорогие пасхальные лакомства

По данным экспертов гида Luxury Consumption, в столице нашей Родины бизнесмены, чиновники и "золотая молодежь" заказывают дорогие пасхальные явства заранее. Встретить Великий праздник "по-элитному" обойдется в среднем около 30 000 рублей за "золотой" кулич и около 15 000 рублей за одно "золотое" яйцо.
Обеспеченные бизнесмены, чиновники и дети так называемой "элиты" к Пасхе заранее бронируют дорогие пасхальные яйца и куличи.
Согласно исследованию консалтингового института по товарам и услугам люксового сегмента Luxury Institute, встретить Светлое Христово воскресенье обойдется в среднем около 30 000 рублей за "золотой" кулич и около 15 000 рублей за яйцо.
Не Фаберже, конечно, но тоже не плохо:
Как сообщало в 2023 году "Рен-ТВ" , только за сутки в столице, как горячие пирожки "разлетелись" 750-граммовые куличи за 13 000 рублей. Скупили также куличи, покрытые сусальным золотом. Эти ушли по 25 тысяч рублей за штуку.
Также обеспеченные верующие расхватали шоколадные яйца по 2 тысячи рублей за штуку и даже их золотые аналоги за 9 500 и 13 000 рублей за штуку - причем брали не по одному яйцу, а на всю семью.
Разговеться после Великого поста и светлой Пасхи, по данным СМИ, в столице в прошлом году, также предлагали круассанами с черной икрой и пищевым золотом (за последними вообще стояли очереди).
Блюдо под нзванием"завтраком бурлака" с черной икрой и солениями бойко продавали аж за 50 000 рублей.
Кстати, согласно исследованию все того же консалтингового института по товарам и услугам люксового сегмента Luxury Institute, аудитория премиального рынка товаров делится на устойчивые 20 и 80 процентов. 20 – это консервативная часть покупателей, хранители философии old money, готовые приобретать предметы роскоши в любой ситуации, вне зависимости от внешних обстоятельств. Именно они обеспечивают 70% продаж в люксовом сегменте. Остальные 80% клиентов – аудитория неоднородная, зависящая от изменений экономической ситуации, нередко ограниченная в средствах и поэтому подверженная спадам покупательской активности.
Источник:
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Интересно, а хоть один из этих ублюдков держал Пост?