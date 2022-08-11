Эксперты НАСА нашли ухо Марса

«В данном случае мы смотрим на ударный кратер странной формы, который очень похож на ухо. И как только вы его увидите, развидеть его почти невозможно», - говорят специалисты НАСА.

Изображение было получено космическим аппаратом Reconnaissance Orbiter космического агентства США во время полета на высоте 291 км над поверхностью Марса, в сентябре 2020 года.

Аппарат, который находится на орбите и изучает планету с 2006 года, использует технологию визуализации под названием HiRise для изучения геологии и климата Марса.