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Эксперты НАСА нашли ухо Марса

Эксперты НАСА нашли ухо Марса

Автор:
11 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: астрономия   интересно   космические снимки   космос   кратер   спутник   телескоп   ухо   
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На снимках, сделанных одним из космических спутников НАСА, специалисты агентства на Марсе обнаружили гигантский кратер в форме уха.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   интересно   космические снимки   космос   кратер   спутник   телескоп   ухо   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
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