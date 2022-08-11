Эксперты НАСА нашли ухо Марса

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На снимках, сделанных одним из космических спутников НАСА, специалисты агентства на Марсе обнаружили гигантский кратер в форме уха.
Знакомую форму человеческого уха обнаружили ученые на одном из последних изображений, полученных с Красной планеты космическим аппаратом НАСА. На нем достаточно явственно выделяются мочка и отверстие слухового прохода.
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На самом деле, на фото изображен кратер, оставшийся после того, как метеорит врезался в поверхность планеты. Его диаметр составляет 1,8 км, он расположен в северном полушарии Марса.
Специалисты НАСА назвали это примером парейдолии, когда мы представляем себе человеческие лица и черты в различных предметах.
Специалисты НАСА назвали это примером парейдолии, когда мы представляем себе человеческие лица и черты в различных предметах.
«В данном случае мы смотрим на ударный кратер странной формы, который очень похож на ухо. И как только вы его увидите, развидеть его почти невозможно», - говорят специалисты НАСА.
Изображение было получено космическим аппаратом Reconnaissance Orbiter космического агентства США во время полета на высоте 291 км над поверхностью Марса, в сентябре 2020 года.
Аппарат, который находится на орбите и изучает планету с 2006 года, использует технологию визуализации под названием HiRise для изучения геологии и климата Марса.
Изображение было получено космическим аппаратом Reconnaissance Orbiter космического агентства США во время полета на высоте 291 км над поверхностью Марса, в сентябре 2020 года.
Аппарат, который находится на орбите и изучает планету с 2006 года, использует технологию визуализации под названием HiRise для изучения геологии и климата Марса.
Это не первый случай, когда на Марсе находят кратеры, формой напоминающие части тела. Так, ранее орбитальный аппарат обнаружил кратер в виде счастливого лица возле его южного полюса, а европейский аппарат в июне обнаружил кратер, сильно напоминающий глазное яблоко. Другой кратер, обнаруженный HiRise в 2018 году, напоминал любимого многими аркадного персонажа Пакмена, а годом позже он обнаружил рисунок в виде букв E и T, нарисованных на планете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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