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Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа

Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа

Автор:
23 апреля 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: digital art   было и стало   до и после   до и после обработки   магия фотошопа   мастер фотошопа   отредактировал фото   фотография   фотошоп   цифровое искусство   
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Фотограф, известный в интернете под именем The_Nicest_Misanthrope, представил коллекцию снимков в жанре фэнтези. Он уверяет, что такие фотографии пользуются большим спросом! Судя по изначальным изображениям, они прошли очень долгий путь до своего сказочного финала.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   было и стало   до и после   до и после обработки   магия фотошопа   мастер фотошопа   отредактировал фото   фотография   фотошоп   цифровое искусство   
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