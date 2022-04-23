Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа

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Фотограф, известный в интернете под именем The_Nicest_Misanthrope, представил коллекцию снимков в жанре фэнтези. Он уверяет, что такие фотографии пользуются большим спросом! Судя по изначальным изображениям, они прошли очень долгий путь до своего сказочного финала.
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13. "Я хотел использовать бумажных журавликов, но мои скромные способности в оригами этого не позволили"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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